한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

22일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 ‘2026 보드게임페스타’를 찾은 관람객들이 보드게임을 즐기고 있다. 이번 행사에서는 국내외 다양한 보드게임을 직접 체험할 수 있는 공간을 비롯해 신작 보드게임 전시, 보드게임 작가들의 신작 체험존, 보드게임 대회, 할인 판매 및 각종 이벤트 등이 마련됐다.

테이블마다 주사위가 굴러가고, 게임판을 사이에 둔 관람객들의 표정에는 긴장감과 웃음이 교차했다. 규칙을 익히며 머리를 맞대는 가족부터 승부에 몰입한 친구들까지, 주말 행사장은 보드게임을 즐기는 시민들로 활기를 띠었다.

22일 서울 강남구 세텍(SETEC) 제1·2전시실에서 ‘2026 보드게임페스타 시즌2’가 열렸다.

21일부터 이틀간 진행된 이번 행사는 한국보드게임산업협회가 주최·주관하는 보드게임 체험 박람회다. 보드게임을 가족 놀이문화이자 교육문화로 널리 알리고, 시민들에게 다양한 게임을 직접 경험할 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

22일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 ‘2026 보드게임페스타’를 찾은 관람객들이 보드게임을 구매하고 있다.

22일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 ‘2026 보드게임페스타’를 찾은 관람객들이 보드게임을 즐기고 있다.

22일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 ‘2026 보드게임페스타’를 찾은 관람객들이 보드게임을 살펴보고 있다.

22일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 ‘2026 보드게임페스타’를 찾은 관람객들이 보드게임을 구매하고 있다.

22일 서울 강남구 세텍(SETEC)에서 열린 ‘2026 보드게임페스타’를 찾은 관람객들이 보드게임을 즐기고 있다.

행사장에서는 국내외 다양한 보드게임을 직접 체험할 수 있는 프로그램이 운영됐다. 출시 예정작을 포함한 신작 보드게임 전시와 게임 작가들의 신작 체험 공간도 마련돼 관람객들이 새로운 게임을 접할 수 있도록 했다.

루미큐브 등 다양한 종목의 보드게임 대회를 비롯해 참가 업체별 이벤트도 진행됐다. 현장에는 보드게임을 할인된 가격에 구매할 수 있는 판매 공간이 마련됐으며, 신작 게임 관련 상품을 증정하는 행사도 준비됐다.

보드게임페스타는 2015년 ‘서울보드게임페스타’라는 이름으로 시작해 2022년부터 현재 명칭으로 개최되고 있다. 어린이부터 성인까지 다양한 연령층이 참여할 수 있는 체험형 행사로, 보드게임을 통한 건전한 여가문화 확산을 목적으로 한다.

행사는 21일 오전 10시부터 오후 6시까지, 22일 오전 10시부터 오후 5시까지 진행됐다. 입장료는 5000원으로 전체 연령이 관람할 수 있도록 운영됐다.

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