경기 구리시가 2027년도 본예산 8299억원을 편성해 시의회에 제출했다. 전년 보다 862억원(11.59%) 증가한 규모다.

신동화 구리시장은 지난 20일 제365회 구리시의회 본회의에서 시정연설을 통해 2027년 시정 운영 방향과 예산 편성 기조를 밝혔다.

신동화 경기 구리시장이 지난 20일 제365회 구리시의회 본회의에서 시정연설을 통해 2027년도 시정 운영 방향과 예산 편성 기조를 밝혔다. 구리시 제공

시는 2027년 시정 운영 7대 방향을 세웠다.

세부적으로 △미래 자족도시 도약과 활기찬 민생경제 △시민의 생명과 안전을 지키는 스마트도시 구축 △복지 사각지대 없는 따뜻한 공감·포용도시 구현 △광역교통·인공지능(AI) 행정이 어우러진 스마트 자족도시 도약 △주거환경 개선과 균형발전 도시 조성 △어르신·장애인의 포용적 동행도시 구현 △아이 키우고 교육하기 가장 좋은 명품 교육도시 실현 등이다.

또 동구릉의 관광 자원화와 함께 옛 57사단 유휴부지를 한옥마을과 조선시대 저잣거리가 어우러진 체류형 ‘조선역사문화특구’로 조성하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.

신동화 구리시장은 “이번 예산안은 민선 9기의 핵심 공약과 현장 중심의 시정 과제를 실현하기 위한 마중물”이라며 “2027년은 민선 9기의 비전이 실질적인 성과로 결실을 맺어야 할 해인 만큼 시의회의 따뜻한 성원과 협조를 부탁드린다”고 말했다.

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