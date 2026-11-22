앞으로 양돈농장도 민간 거점소독시설 지정을 신청할 수 있게 된다.

농림축산식품부는 축산차량 방역 편의성을 높이고, 민간 거점소독시설의 활용도를 확대하기 위해 ‘민간 거점소독시설 지정 및 운영 지침’을 개정·시행한다고 22일 밝혔다.

농림축산식품부. 뉴시스

지금까지 사료 등을 실은 축산차량은 농가에 출입하기 위해 원거리에 위치한 공공 거점소독시설을 방문해 소독확인증을 발급받아야만 했다.

농식품부는 이러한 이동 과정에서 불편이 발생한다는 현장 의견을 반영하고, 양돈농장 등 민간 축산시설의 자체 출입차량 소독 수요에 적극 대응하기 위해 지침을 개정한 것이라고 설명했다.

먼저 기존 지정 대상에 양돈농장을 새롭게 포함해 5인 이상 상시근무 인력을 보유한 양돈농장도 민간 거점소독시설 지정을 신청할 수 있도록 했다.

또 가축방역통합정보시스템(KAHIS)과 연계한 폐쇄회로(CC)TV 등 통제시스템을 설치·운영하면 소독시설 근무자 2명을 대체할 수 있도록 인력 기준을 완화했다. 차량번호 인식(LPR) 카메라 등을 활용해 차량 출입과 소독 여부를 확인함으로써 인력운영 부담은 줄이는 동시에 기록관리의 효율성을 높일 수 있을 것으로 농식품부는 기대하고 있다.

대신 시설 관리·감독은 강화한다. 지정시설은 연 1회 재평가를 받도록 하고, 농림축산검역본부의 불시점검도 연 1회 실시하기로 했다. 운영상황에 대해서는 지방정부가 월 1회, 농림축산검역본부가 분기별로 점검해 시설 운영의 적정성과 소독관리 실태를 지속적으로 확인할 계획이다.

소독시설 출입구 바닥과 대인소독실, 차량 이동 동선 등을 대상으로 환경검사도 도입한다.

허위 소독확인증 발급, 미소독 차량에 대한 소독확인증 발급, CCTV 조작 등 중대한 위반사항이 확인될 경우 지정 정지·취소 및 재신청 제한 등의 조치를 취할 예정이다.

농식품부 관계자는 “앞으로도 민간 방역시설과 디지털 기술을 적극 활용해 현장 중심의 촘촘한 축산차량 방역체계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.

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