대구 달서구가 간부공무원의 솔선수범을 통해 공직사회 내 존중과 배려의 조직문화를 확산하는 데 팔을 걷어붙였다.

달서구는 최근 민선 9기 행정문화 대혁신의 일환으로 ‘국장 존중문화 실천 경진대회’를 개최했다고 22일 밝혔다.

김용판(가운데) 구청장과 6개 국 국장들이 경진대회 후 기념 촬영을 하고 있다. 대구 달서구 제공

이번 경진대회는 인정∙칭찬∙예의∙경청∙배려를 바탕으로 간부공무원들의 존중문화 실천 성과를 공유하고, 직원들이 현장에서 체감할 수 있는 상호존중의 조직문화를 정착시키기 위해 마련됐다.

행사에선 기획전략국 등 6개 국의 국장이 직접 발표자로 나섰다. 이들은 지난 7월 민선 9기 출범 이후 각 국에서 추진해 온 존중문화 실천 사례를 비롯해 조직 내 소통∙협업 방식의 변화와 조직문화 개선 성과를 발표했다.

주요 실천 사례로는 △보고 체계 간소화 △소통 간담회 활성화 △직원 선호도를 반영한 맞춤형 호칭 사용 △불필요한 업무 및 관행적 사업 폐지 △간부공무원 점심 식사 챙기기 관행 폐지 등이 소개됐다. 일하는 방식을 혁신하고 불합리한 조직 관행을 과감히 개선하는 등 실질적인 근무 환경 개선과 수평적 소통에 초점을 맞춘 사례들이 참석자들의 큰 공감을 얻었다.

달서구는 이번 대회에서 발굴한 우수 사례를 전 부서에 전파해 간부공무원의 변화가 조직 전체의 문화 혁신으로 확산하도록 유도할 방침이다.

김용판 달서구청장은 “조직문화의 변화는 간부공무원의 솔선수범과 작은 실천에서 시작된다”며 “서로의 노력을 인정하고 존중하는 공직문화를 정착시켜 직원들이 자부심을 갖고 일할 수 있게 하고, 이러한 변화가 구민이 체감하는 더 나은 행정 서비스로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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