경북 포항시의회는 영일만대교 건설의 조속한 추진을 바라는 지역사회의 뜻을 담아 '영일만대교 건설 촉구 성명서'를 채택했다고 22일 밝혔다.

시의회는 20일 오전 제335회 임시회 제2차 본회의에서 영일만대교가 포항의 산업 경쟁력 강화 및 환동해권 물류 중심도시 도약을 위한 국가 핵심 기반시설임에도 18년간 사업 추진이 지연되고 있는 데 대해 깊은 유감을 표하고, 관계기관 간 협의의 신속한 마무리와 예산 확보 및 사업비 문제 해결을 위한 실질적인 대책 마련, 착공을 위한 구체적인 실행 일정 제시 등을 정부에 촉구했다.

포항시의회가 '영일만대교 건설 촉구 성명서'를 채택한 가운데 박칠용 건설도시위원장이 제안설명을 하고 있다. 포항시의회 제공

특히 그동안 축적해 온 정책적 신뢰와 국가계획의 연속성을 지키고, 사업의 본래 취지와 목적에 부합하는 추진 방향을 확정해야 하며, 사업 추진 방향 등 주요 내용들이 포항 시민의 목소리가 충분히 반영될 수 있도록 해야한다고 정부에 요구했다.

이날 본회의에서 앞서 5분 자유발언에서 ▲정종식 의원은 죽도시장 상가번영회 전 회장의 인건비 이중수급과 관련해 형사판결이 있었음에도 포항시가 관련 사실을 제대로 파악하지 못하고 지방보조금 환수와 제재를 소상공인시장진흥공단의 심의 결과에 맡기려는 태도를 보였다고 비판하며, 지방보조금 관리에 대한 일관적인 대응 기준 마련과 재발 방지를 위한 근본적인 제도 개선을 촉구했다.

▲김재원 의원은 포항시 전체 버스승강장 1442곳 중 574곳(39.42%)이 기본적인 편의시설 조차 갖추지 못한 지붕조차 없는 무개 승강장으로 많은 시민이 비바람과 폭염, 겨울철 한파에 그대로 노출된 채 버스를 기다리고 있다고 지적하며, 슬림형 승강장·접이식 의자·투명 방풍막·겨울철 한시적 온기 가림막 등 현장 여건에 맞는 다양한 시설의 신속한 마련을 당부했다.

(왼쪽부터)정종식, 김재원, 김영헌 의원 5분자유발언 모습.

▲김영헌 의원은 최근 포항시가 시행한 정책특보 사전 대면보고 공문과 관련해 결정권과 책임권이 없는 정책특보에게 사전 협의 및 대면보고를 요구하는 것은 책임행정의 원칙이 훼손될 수 있다고 우려를 표하며, 정책특보에 대한 사전보고가 사살상의 사전 결재가 되지 않도록 공식적인 지휘·결재 체계 확립해 정책 결정의 권한과 책임을 분명히 할 것을 촉구했다.

이어진 본회의에서는 ▲포항시 e스포츠(전자스포츠) 진흥 및 지원 조례안(임주희 의원 대표발의) 등 의원발의 조례안 1건을 포함해 ▲포항시 올굿포항 상생위원회 설치 및 운영 조례안 ▲포항시 돌봄 통합지원에 관한 조례 일부개정 조례안 등 33건의 안건을 의결했다.

한편, 시의회의 다음 회기인 제336회 제2차 정례회는 11월 30일부터 12월 23일까지 24일간 열리며, 2027년도 예산안 심사와 시정질문, 조례안 심사 등이 예정돼 있다.

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