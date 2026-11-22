최광열 포항시의회 의원(더불어민주당, 연일읍·대송면·상대동)이 20일 경북도 의정봉사대상을 수상했다.

22일 포항시의회에 따르면 경북도 의정봉사대상은 지방의회 의원으로서 투철한 사명감과 봉사정신을 바탕으로 지역사회 발전과 지방자치 발전에 기여한 의원에게 수여하는 상이다.

(왼쪽부터) 최광열 포항시의원, 김철수 포항시의회 의장. 포항시의회 제공

최 의원은 제9대 포항시의회에서 시민의 삶과 밀접한 현안을 중심으로 활발한 입법활동과 정책 제언을 펼쳐왔다.

특히 제9대 의회에서 조례 단독·대표발의 8건, 5분 자유발언 및 시정질문 12회를 하는 등 적극적인 의정활동을 통해 지역 현안 해결과 제도 개선에 앞장섰다는 평가가 나온다.

주요 의정활동으로는 태풍 힌남노로 큰 피해를 입은 대송면의 재난 대응체계 개선 및 침수 재발 방지 대책 촉구를 비롯 포항사랑상품권 가맹점 제한에 따른 지역 주민의 불편 해소, 이동노동자 권익 보호, 여성·고령 농업인의 작업환경 개선 등이 있다.

또한 지역의 역사·문화유산 보존과 활용에도 지속적인 관심을 기울여 왔다.

해월 최시형 선생의 역사적 가치 재조명과 기념사업 추진, 냉수리 신라비의 보존 및 활용, 보호수와 노거수 관리체계 개선 등을 제안하는 등 포항의 역사적 정체성을 지역의 미래 자산으로 발전시키기 위한 정책적 노력을 이어왔다.

최근에는 달전리 주상절리의 체계적인 보전과 관광자원화를 촉구하고, 지역축제 민간보조사업의 투명성과 책임성을 강화하기 위한 제도 개선을 제안하는 등 지역 현안에 대한 정책적 대안을 꾸준히 제시하고 있다.

최광열 의원은 "이번 수상은 개인의 영광이라기보다 지역 발전을 위해 함께 고민하고 힘을 모아주신 시민 여러분께서 주신 상이라고 생각한다"며 "시민의 목소리를 의정활동의 출발점으로 삼고, 현장에서 답을 찾으며 시민의 삶을 실질적으로 변화시키는 의정활동을 펼치겠다"고 밝혔다.

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