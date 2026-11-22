올해도 수많은 중소기업인이 한국 경제의 든든한 버팀목 역할을 했다. 지역 일자리 창출과 산업 생태계 유지에 기여하는 한편, 해외시장 개척으로 수출 전선에서도 활약했다. 특히 자동차와 조선, 방산 등 주요 산업의 기반이 되는 뿌리산업 분야에서는 기술 경쟁력으로 국내 제조업의 한 축을 지탱하는 기업들이 눈길을 끈다.

강동한 한국단조공업협동조합 이사장이 집무를 보고 있다. 한호산업 제공

강동한 한국단조공업협동조합 이사장이 이끄는 한호산업도 그중 하나다. 1999년 경북 경주에서 출발한 한호산업은 단조 기술을 바탕으로 샤프트와 파킹 기어 등 자동차 파워트레인 부품을 생산하며 사업 영역을 넓혀왔다. 단조는 쇳덩이를 고온으로 가열해 압력을 가하는 공정으로 자동차와 조선, 방산, 항공 등 다양한 산업의 핵심 부품을 만든다. 한호산업은 지난해 기준 경북 영천의 한호에코스티(가공 공장)과 합한 매출이 1750억원에 달했다.

현장 경험을 토대로 제조업의 경쟁력과 중소기업이 마주한 과제를 강 이사장과 이야기해봤다.

아래는 강 이사장의 경영철학 등에 관한 일문일답.

―한호산업은 자동차 부품 제조를 넘어 로봇·방산 등으로 사업 영역을 확대하고 있다. 기존 자동차 부품 사업에서 신사업으로 무게중심을 옮기게 된 배경은 무엇인가.

“자동차 부품 사업을 접고 새 사업으로 옮겨가는 것은 아니다. 그동안 쌓아온 기반 위에서 영역을 넓혀가는 것이라고 보면 된다. 전기차 전환으로 변속기에 들어가는 부품 수가 줄어들고, 국내 완성차 생산은 정체됐다. 중국산 부품과의 단가 경쟁도 갈수록 치열해지고 있다. 특정 산업과 소수 고객사에 매출이 몰려 있는 구조로는 이런 변화를 버티기 어렵다는 것을 절실히 느꼈다. 우리가 수십년간 해온 기어와 샤프트를 정밀하게 단조하고 가공하는 기술은 자동차에만 쓰이지 않는다. 로봇이나 방산 장비처럼 힘을 정밀하게 전달해야 하는 분야에서도 이 기술은 그대로 쓰일 수 있다. 그래서 기존 기술을 바탕으로 자동차 밖의 새로운 시장으로 영역을 넓혀가는 쪽으로 방향을 잡았다. 자동차 의존도가 높은 단조기업이 자기 기술이 쓰일 새로운 시장을 찾지 않으면 성장의 길이 점점 좁아질 수밖에 없어 단조업계 전체가 고민해야 할 문제이기도 하다.”

―중국산 저가 단조 부품과의 가격 경쟁이 심화하고 있다. 국내 기업들이 가격 경쟁만으로 대응하기 어려운 상황에서 품질과 기술력 외에 어떤 차별화 전략이 필요하다고 보나.

“부품 하나의 단가만 놓고 비교하면 중국산 저가품을 이기기 어렵다. 중국은 정부의 막대한 지원을 등에 업고 있고, 우리는 최근 몇 년 사이 인건비, 에너지, 원자재 비용이 한꺼번에 올랐다. 단가로만 경쟁하는 것은 사실상 승산이 없는 싸움이다. 그래서 고객사와 이야기할 때 부품 단가가 아니라 전체 비용을 놓고 이야기해야 한다고 말한다. 약속한 납기를 지키는지, 품질이 꾸준한지, 어려울 때도 믿고 거래할 수 있는 상대인지를 함께 따진다. 제품, 납기, 품질, 신뢰를 모두 합친 ‘전체 가격’으로 보면 국내 단조기업에게도 충분히 승산이 있다. 결국 우리 업계는 납기와 신뢰를 바탕으로 경쟁해야 한다.”

경북 영천 한호에코스티 전경. 한호산업 제공

―중소 단조기업은 초기 투자비와 전문인력 부족으로 스마트공장 전환에 어려움을 겪고 있다. 현장에서 가장 필요한 지원은 설비 도입 비용, 기술인력 확보, 데이터 구축 중 무엇이라고 생각하나.

“현실적으로 단조업계는 AX 이전에 DX 단계부터 어려움을 겪고 있다. 뿌리산업 특성상 오래된 장비가 많고, 상당수 작업이 아직도 작업자의 감과 경험으로 이뤄진다. AI를 이야기하기 전에 현장의 일을 데이터로 바꾸는 것부터가 큰 숙제다. 가장 필요한 건 데이터 구축이다. 숙련공들이 오랜 경험으로 만들어온 생산 기술을 데이터로 옮기는 작업이 무엇보다 우선이다. 데이터가 쌓여도 그것을 활용할 기술인력을 구하기는 여전히 매우 힘들다. 공정을 이해하면서 데이터도 다룰 줄 아는 인력은 중소 단조기업이 뽑기도 붙잡아두기도 어렵다. 데이터 구축과 인력 확보를 함께 지원해야 스마트공장 전환이 현장에서 실제로 이뤄질 수 있다.”

―자동차·기계 등 대기업을 주요 고객사로 둔 단조업체들은 납품단가 협상에서 어려움을 겪기도 한다. 원자재와 에너지 가격이 상승할 때 중소기업이 적정 납품대금을 확보하기 위해 어떤 제도적 개선이 필요하다고 보나.

“단조는 전력 사용이 많은 업종이라 에너지 비용이 납품단가에 반영되는지가 업계의 숙원이었다. 최근 납품대금 연동제 대상이 원자재에서 에너지 비용까지 넓어진 것은 업계가 꾸준히 목소리를 내온 결과라 의미 있는 진전이라고 생각한다. 다만, 연동이 이뤄지더라도 그 효과가 2차, 3차 협력사까지 내려가야 의미가 있다. 현장을 보면 대기업과 1차 협력사 사이에서는 이미 연동이 이뤄지고 있다. 그런데 그 아래 협력사까지는 전혀 전달되지 않는 경우가 대부분이다. 원자재와 에너지 비용은 공급망 맨 아래에 있는 협력사들도 똑같이 어쩌면 더 크게 부담하는데 정작 연동의 혜택은 중간에서 멈춘다. 따라서 대기업이 연동해 준 부분이 모든 협력사에 제대로 전달되고 있는지 보는 게 가장 중요하다. 정부가 실태를 꾸준히 점검하고, 아래 단계까지 잘 전달하는 기업에는 인센티브를 주는 방안도 필요하다. 협력사가 제값을 받아야 투자할 수 있고, 그래야 수요기업도 안정적인 공급망을 지킬 수 있다.”

강동한 한국단조공업협동조합 이사장. 한호산업 제공

―단조업계는 청년층 유입 부족과 숙련 기술인력의 고령화 문제를 겪고 있다. 실제 현장에서 인력 확보는 얼마나 어려우며, 자동화와 외국인력 활용만으로 해결할 수 있다고 보나.

“현장의 인력난은 매우 심각하다. 임금을 올려도 사람을 구하기 어렵고, 어렵게 뽑아도 오래 남지 않는 경우가 많다. 단조 현장을 지탱하는 상당 부분은 외국인력과 오랜 경력의 숙련공이다. 자동화와 외국인력은 분명 필요하다. 고열·중량 작업은 자동화로 줄여야 하고, 외국인력은 현장 수요에 맞게 도입하고 숙련된 인력이 오래 일할 수 있도록 제도를 개선해야 한다. 하지만 그것만으로는 해결되지 않는다. 금형을 다루고, 소재와 온도에 맞춰 공정 조건을 잡고, 불량의 원인을 찾아내는 일은 여전히 사람의 경험에서 나온다. 숙련공들이 은퇴하면서 이런 기술이 전수되지 못하고 사라지는 것을 업계는 우려한다. 그래서 숙련공의 노하우를 데이터로 남기고 체계화하는 방법을 고민 중이다. 아울러 작업 환경 개선, 지역 학교와 연계한 교육·채용, 지방 산업단지의 정주 여건 개선으로 청년들이 오고 싶은 현장을 만들어야 한다. 사람이 남아야 기술이 남고 기술이 남아야 산업이 유지된다.”

―향후 5~10년간 국내 단조산업의 경쟁력을 좌우할 가장 큰 변화는 무엇이라고 생각하나. 단조산업의 미래 모습도 궁금하다.

“가장 큰 변화는 두 가지라고 본다. 하나는 전동화로 인한 수요 구조의 재편이다. 엔진과 변속기 중심이던 수요가 줄어드는 만큼 새로운 수요처를 얼마나 빨리 찾느냐가 기업의 생존을 가를 것이다. 다른 하나는 탄소중립이다. 글로벌 고객사들이 부품 하나하나의 탄소배출량을 묻기 시작했다. 에너지를 많이 쓰는 단조업계에는 큰 도전이지만, 먼저 대응하는 기업에는 해외 시장에서 기회가 될 수 있다. 단조산업이 주어진 도면대로 찍어내는 산업을 넘어 기술력으로 부가가치를 만드는 산업이 되는 미래를 그린다. 스마트화로 ‘덥고 힘든 현장’이라는 이미지를 벗고 청년들이 기술을 배우러 찾아오는 산업이 되기를 바란다. 단조는 기계산업의 뿌리이고, 어떤 기술 변화가 와도 사라지지 않을 산업이다. 다만 변화에 앞서 준비한 기업과 그렇지 못한 기업의 차이는 크게 벌어질 것이다.”

한호에코스티 공장 내부. 한호산업 제공

―한호산업의 기술 경쟁력 가운데 해외 기업과 비교해 가장 앞서 있다고 평가하는 부분은 무엇인가.

“한호산업은 생산의 많은 부분을 자동화로 하고 있고, 국내뿐 아니라 해외에도 많은 단조품을 납품하고 있다. 기술적으로는 열간과 냉간을 결합한 복합공정으로 기어를 생산하는 몇 안 되는 단조회사라는 점이 강점이다. 경사진 곳에서 기어를 P단에 뒀을 때, 차가 움직이지 않도록 잡아주는 ‘파킹기어’를 만들려면 열간·냉간 복합공정이 필요하다. 한호산업은 이 파킹기어를 국내에서 가장 많이 생산하고 있다. 자동차용 링기어를 링롤링 공법으로 가장 많이 만드는 회사이기도 하다.”

―중국 등 해외 경쟁업체의 추격에 어떻게 대응하고 있나.

“중국 기업은 정부에서 많은 보조금과 지원을 받는다. 솔직히 기울어진 운동장에서 같은 조건으로 경쟁하기 매우 어렵다. 게다가 단조는 부가가치가 높은 사업이 아니라서 인건비나 에너지 비용에 따라 수익성이 크게 흔들린다. 결국 자동화로 인건비 부담을 줄이고 생산성을 높이는 것이 가장 현실적인 대응이다. 한호산업도 장비 전반의 자동화에 꾸준히 투자해 생산성을 최대한 끌어올리고 있다. 에너지 비용을 줄이기 위해 AI로 에너지 사용을 절감하는 프로젝트도 진행하고 있다.”

―앞으로 한호산업을 어떤 기업으로 성장시키고 싶은가.

“구체적인 매출 목표보다는 어떤 회사가 되고 싶은지를 말씀드리고 싶다. 단조와 가공이라는 본업의 기술력을 바탕으로, 자동차뿐 아니라 움직이는 기계라면 어디든 필요한 부품을 공급하는 회사가 되는 것이 목표다. 이를 위해 가장 먼저 할 일은 기존 사업의 경쟁력과 수익성을 다시 탄탄하게 다지는 것이다. 본업이 단단해야 새로운 도전도 이어갈 수 있다.”

―10년내 매출 1조원 목표를 위해 내년부터 어떤 것에 집중할 것인가.

“장기 목표의 숫자보다 중요한 것은 한 단계씩 제대로 밟아가는 것이라고 생각한다. 내년에 가장 중점을 둘 부분은 올해 말부터 시작되는 신규 프로젝트들을 안정적으로 양산 궤도에 올리는 것이다. 이를 통해 매출을 다시 성장세로 돌리고, 에너지 절감과 원가 개선으로 수익성도 회복하는 것이 첫 번째 과제다. 신사업은 그 기반 위에서 공동개발 중인 아이템들이 실제 성과로 이어질 수 있도록 차근차근 준비해 나가겠다.”

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