성기홍 청와대 홍보소통수석이 이재명 대통령의 해외 순방이 많다는 야당의 지적에 “눈을 들어 해외 정상들의 숨 가쁜 순방 외교도 시야를 넓혀서 보기를 권하고 싶다”고 22일 밝혔다.

아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)·아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 순방을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난 19일 서울공항에 도착해 인사를 하고 있다. 뉴시스

성 수석은 이날 자신의 ‘엑스(X·옛 트위터)’에 글을 올려 “최근 국정감사에서 야당이 비판적으로 지적한 바 있다”며 이같이 반응했다.

그는 “냉전 종식 이후, 특히 21세기 들어 어느 나라든 순방 정상외교는 증가하고 있다”며 “미국 덴버대 연구진이 1990년부터 2024년까지 세계 200여개국 정상의 순방 외교 10만건을 분석한 적 있다”고 덧붙였다.

그러면서 “1990년대 연평균 1508회였던 정상들의 해외방문은 2010년 이후 연평균 2734회로 80% 이상 증가했다”며 “무역과 투자, 안보 등 정상이 직접 풀어야 할 과제가 갈수록 늘어나고 있기 때문”이라고 강조했다.

계속해서 “이 대통령은 외교 관계를 실질적인 국익과 국민이 체감할 수 있는 성과로 연결하는 데 더욱 집중하고 있다”며 “외교의 복원을 넘어 외교의 성과로, 관계의 정상화를 넘어 국익의 극대화로 나아가고 있다”고 했다.

앞서 위성락 국가안보실장은 지난달 춘추관 브리핑에서 정상 외교의 필수 특성과 다자회의 등 일정을 설명하며 “특별히 너무 많다거나 영부인 동행을 문제 삼는 것은 공정하지 않다”고 밝힌 바 있다.

특히 이 대통령까지 대통령 순방의 고충과 당위성을 강조한 어느 누리꾼의 글을 엑스에서 공유하고 “부처 눈에는 부처만 보이고, 돼지 눈에는 돼지만 보인다”며 야당의 시각을 비판하기도 했다.

이는 과도한 일정과 높은 업무 강도를 감내하며 외교 성과를 내고 있음에도 야권에서 정치적 공세로 폄훼하고 있다는 입장을 분명히 한 것으로 해석됐다.

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