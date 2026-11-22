갓 담근 김장김치에 따뜻한 수육 한 점. 김장철이면 빠지지 않는 음식 조합이다. 하지만 김장김치와 잘 어울리는 음식이 꼭 수육만 있는 것은 아니다. 칼국수부터 설렁탕, 두부까지 집에서 간편하게 준비할 수 있는 음식도 김장김치와 궁합이 좋다.

면사랑 제공

22일 유통업계에 따르면 김장철을 맞아 별도의 재료 손질이나 오랜 조리 과정 없이 김장김치와 곁들일 수 있는 간편식 제품들이 관심을 끌고 있다.

롯데멤버스 리서치 플랫폼 라임(Lime)의 김장김치 관련 설문조사에서도 이런 선호가 확인된다. 김장김치와 가장 잘 어울리는 음식으로 돼지고기 수육을 꼽은 응답자가 48.4%로 가장 많았고, 칼국수가 11.1%로 뒤를 이었다.

수육이 압도적인 1위지만 응답자 10명 중 1명 이상은 칼국수를 선택한 셈이다. 김장김치 특유의 아삭한 식감과 매콤한 맛이 담백한 국물, 부드러운 면발과 어우러진다는 점에서다.

식품업체들도 이런 음식 조합에 활용할 수 있는 제품을 판매하고 있다. 면사랑은 칼국수 면과 육수를, 대상 청정원과 CJ제일제당은 설렁탕을, 풀무원은 두부를 앞세우고 있다. 동원F&B와 오뚜기도 사골곰탕 간편식으로 선택의 폭을 넓히고 있다.

김장김치와 함께 먹기 좋은 대표적인 면 요리는 칼국수다. 뜨끈한 국물과 쫄깃한 면발에 갓 담근 김치를 얹어 먹으면 별다른 반찬 없이도 한 끼 식사가 된다.

면·소스 전문기업 면사랑은 집에서도 칼국수를 간편하게 조리할 수 있도록 '쫄깃한 생칼국수'와 '칼국수사리', '프리미엄 만능 육수' 등을 선보이고 있다.

쫄깃한 생칼국수는 촉촉한 생면 특유의 식감을 살린 제품이다. 면발을 치대고 늘리는 제면 공정을 거쳐 부드러우면서도 탄력 있는 식감을 구현했다. 바지락이나 애호박 등을 곁들인 칼국수뿐 아니라 김치를 활용한 김치칼국수에도 사용할 수 있다.

칼국수사리는 면을 삶은 뒤 영하 40도에서 급속냉동한 제품이다. 끓는 물에 약 1분간 조리하면 먹을 수 있어 조리 시간을 줄일 수 있다. 1인분씩 개별 포장된 점도 특징이다.

육수를 직접 우려내기 번거롭다면 면사랑의 프리미엄 만능 바지락육수와 멸치육수를 활용할 수 있다. 바지락육수는 바지락과 멸치를, 멸치육수는 남해안 대멸치와 완도산 다시마를 사용해 국물 맛을 냈다. 물에 희석해 사용하면 된다.

설렁탕도 김장김치와 잘 어울리는 음식이다. 진한 사골국물과 부드러운 고기에 갓 담근 김치를 곁들이면 별도의 반찬을 많이 준비할 필요가 없다.

대상 청정원의 간편식 브랜드 호밍스는 '양지설렁탕'을 판매하고 있다. 한우 사골을 활용한 국물에 12시간 이상 저온 숙성한 양지를 넣은 제품이다.

양지를 얇게 썰어 부드러운 식감을 살렸으며 냄비에 데우거나 중탕하는 방식으로 조리할 수 있다. 갓 담근 김장김치의 매콤하고 개운한 맛이 사골국물의 진한 풍미와 어우러진다.

CJ제일제당도 비비고 브랜드를 통해 '소고기듬뿍 설렁탕'을 선보이고 있다. 460g 용량으로, 두툼한 편육과 양지살을 넣은 것이 특징이다.

CJ제일제당은 이 제품에 8시간 우려낸 사골육수를 사용하고, 기존 자사 제품보다 고기 함량을 늘렸다고 설명한다. 실온 보관이 가능하며 전자레인지나 냄비를 이용해 데워 먹을 수 있다.

설렁탕 간편식은 취향에 따라 대파나 후추를 추가하거나 밥을 말아 먹기에도 편하다. 김장김치를 곁들이면 깍두기나 별도의 김치 반찬을 준비하지 않아도 된다.

사골곰탕도 김장철에 활용하기 좋은 간편식이다. 국물 자체를 즐길 수도 있고 떡국이나 만둣국, 국수 등 다른 음식의 육수로 사용할 수도 있다.

동원F&B는 양반 브랜드의 '진국 사골곰탕'을 판매하고 있다. 300g과 500g 용량으로 구성돼 식사 인원이나 조리 목적에 맞게 선택할 수 있다.

사골추출농축액과 소고기 우린물 등을 사용해 국물 맛을 냈으며, 별도로 사골을 장시간 끓이지 않아도 간편하게 활용할 수 있다. 밥과 김장김치를 곁들이거나 떡과 만두를 추가해 한 끼를 준비하는 방식이다.

오뚜기의 '옛날 사골곰탕'도 관련 제품이다. 오뚜기는 1998년부터 옛날 사골곰탕을 선보여 왔다.

사골엑기스를 활용한 국물 제품으로, 김장김치와 함께 먹는 곰탕 한 그릇은 물론 떡국이나 만둣국의 육수로도 사용할 수 있다.

이들 제품은 고기를 직접 삶거나 사골을 오래 끓이는 과정을 줄일 수 있다는 점에서 바쁜 가정에서도 활용하기 편하다. 다만 제품마다 원재료와 나트륨 함량에 차이가 있어 구매할 때 영양정보를 확인하는 것이 좋다.

국물 요리 대신 가벼운 반찬이나 술안주를 준비한다면 두부김치도 선택지다. 김장을 마친 뒤 남은 김치에 따뜻한 두부만 곁들여도 한 접시가 완성된다.

풀무원은 '특등급 국산콩 고농도 진한두부'를 판매하고 있다. 특등급 국산콩을 사용하고 자사 국산콩 부침용 두부보다 콩물 농도를 30% 높인 제품이다.

콩 본연의 고소한 맛을 살리고 단단한 질감을 구현해 부침이나 찌개 등 여러 요리에 사용할 수 있도록 했다.

두부김치로 즐길 때는 두부를 먹기 좋은 크기로 썰어 따뜻하게 데운 뒤 김장김치를 곁들이면 된다. 기호에 따라 참기름이나 깨를 더해도 좋다.

특히 김장을 마친 직후에는 양념이 아직 충분히 익지 않은 김치의 신선하고 아삭한 식감을 즐길 수 있다. 고소하고 담백한 두부가 김치의 매콤한 맛을 덜어주는 조합이다.

김장철 음식은 수육이나 보쌈처럼 손이 많이 가는 메뉴만 있는 것은 아니다. 칼국수 면과 육수만 준비하거나 설렁탕을 데우고 두부 한 모를 곁들이는 방식으로도 갓 담근 김치를 즐길 수 있다.

식품업체들이 판매하는 간편식 역시 한 가지 음식에만 쓰이는 것은 아니다. 칼국수 면은 전골 사리로, 사골곰탕은 떡국이나 만둣국 육수로 활용할 수 있다. 두부는 김장김치와 바로 곁들여 먹거나 찌개와 부침 요리에 사용할 수 있다.

김장김치의 맛도 시간이 지나면서 달라진다. 막 담갔을 때는 아삭하고 신선한 맛이 강하지만 숙성이 진행되면 산미가 살아난다.

처음에는 담백한 국물이나 두부에 곁들이고, 익은 뒤에는 김치칼국수나 김치찌개처럼 김치를 직접 넣어 조리하는 방식도 가능하다. 김장김치를 어떤 음식과 먹느냐에 따라 같은 김치도 다른 맛으로 즐길 수 있는 셈이다.

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