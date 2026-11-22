알약을 삼키기 어렵거나 외출 중 물 없이 약을 먹어야 할 때, 소비자가 선택할 수 있는 일반의약품이 늘고 있다. 스틱을 뜯어 바로 먹는 액상 감기약부터 두피에 바르는 거품형 탈모 치료제, 상처 부위에 뿌리는 분말 치료제까지 형태도 다양해졌다.

동아제약 제공

22일 제약업계에 따르면 현대약품과 동아제약, 유한양행, 동국제약, 동화약품 등 국내 제약사들이 기존 일반의약품 브랜드의 제형을 세분화하고 있다. 효능뿐 아니라 복용 방식과 휴대성, 사용 부위까지 고려해 소비자 선택 폭을 넓히려는 움직임이다.

동아제약은 지난달 12일 감기약 브랜드 판피린에 액상 스틱 형태의 '판피린타임 이부프로펜' 3종을 추가했다. 종합감기 증상에 대응하는 '콜드', 기침·목 증상에 초점을 맞춘 '코프', 코 증상에 맞춘 '노즈'로 나뉜다.

세 제품 모두 1포(20mL)에 이부프로펜 150mg을 함유하고 있으며, 주요 감기 증상에 따라 다른 성분을 달리 배합했다. 파우치 형태여서 휴대하기 쉽고 물 없이 복용할 수 있다. 애플파인 향을 적용해 액상 감기약 특유의 쓴맛도 줄였다는 게 회사 측 설명이다.

동아제약에 따르면 이부프로펜을 주성분으로 하는 국내 일반의약품 감기약 가운데 액상 스틱 제형을 적용한 것은 이번이 처음이다. 올해 1월 식품의약품안전처가 일반의약품 감기약 표준제조기준에 이부프로펜을 포함하면서 관련 제품 출시가 가능해졌다. 기존 아세트아미노펜 중심의 판피린 제품군에서 주성분 선택지도 넓어진 셈이다.

탈모 치료제 시장에서도 제형 경쟁이 이어지고 있다. 현대약품은 '마이녹실' 브랜드를 폼과 겔, 스프레이형 액제, 캡슐 등으로 운영하고 있다.

'마이녹실폼'은 거품 형태로 두피에 바르는 제품이다. 작고 조밀한 거품 입자가 흘러내림을 줄이고, 사용 후 하얗게 남는 백탁 현상이나 결정이 생기지 않도록 한 것이 특징이다.

'마이녹실겔'은 국소 부위에 바르기 편한 겔 형태다. '마이녹실액'은 두피에 직접 분사해 사용하는 방식이며, '마이녹실 에스캡슐'은 먹는 제품이다. 같은 브랜드 안에서도 사용 방법과 성분 구성이 다른 만큼 탈모 유형과 제품별 허가 효능을 확인해 선택해야 한다.

현대약품은 제형별 특성을 알리는 디지털 광고도 이어가고 있다.

유한양행은 마그네슘 일반의약품 브랜드 '마그비'를 통해 캡슐과 액상 제품을 선보이고 있다.

'마그비맥스'는 하루 2캡슐 복용 기준 산화마그네슘 350mg을 함유한 연질캡슐 제품이다. 실제 마그네슘 함량은 211mg이다.

'마그비스피드'는 글리세로인산마그네슘 1200mg을 함유한 액상 제제로, 마그네슘으로 환산하면 150mg이다. 물 없이 복용할 수 있다는 점을 내세운다.

두 제품은 단순히 형태만 다른 것이 아니라 마그네슘의 화합물 종류와 함량에도 차이가 있다. 소비자 입장에서는 복용 편의성과 함께 성분, 복용량, 허가된 효능·효과를 따져볼 필요가 있다.

상처 치료제는 바르는 방식에 따라 제품이 세분화된 대표적인 분야다.

동국제약은 '마데카솔분말'을 판매하고 있다. 센텔라정량추출물을 주성분으로 하는 일반의약품으로 상처와 피부궤양의 보조적 부분 치료에 사용된다.

연고를 펴 바르는 방식과 달리 상처 부위에 분말을 적용하는 제품이다. 약학정보원은 상처에 진물이나 습기가 있을 때 분말을, 건조한 상처에는 연고를 사용하는 방법을 안내하고 있다. 다만 마데카솔분말은 2차 감염된 상처에는 사용해서는 안 된다.

동화약품의 '후시딘'도 연고와 겔, 크림 등으로 제품군을 갖추고 있다.

'후시딘연고'는 점도가 높아 상처 부위를 덮고 건조를 막는 데 초점을 맞췄다. '후시딘겔'은 바른 뒤 비교적 빠르게 건조되고 끈적임이 적은 제형이다.

'동화후시딘크림'은 연고보다 덜 끈적이는 사용감을 내세우고 있으며, 1회용 파우치 포장 제품도 있다. 소량씩 포장돼 휴대와 사용이 편리하다는 특징이 있다.

다만 같은 후시딘 브랜드라도 제품별 성분과 사용 목적이 모두 같지는 않다. 특히 '후시딘히드로크림'에는 항생제 성분 외에 스테로이드 성분인 히드로코르티손아세테이트가 들어 있어 일반 후시딘 연고와 구별해야 한다.

제약사들이 제형을 세분화하는 배경에는 기존 브랜드를 활용해 새로운 소비 수요를 확보하려는 전략이 깔려 있다. 잘 알려진 제품명은 유지하면서 복용이나 사용 과정에서 느끼는 불편을 줄인 제품을 추가하는 방식이다.

소비자에게는 선택지가 늘어난다는 장점이 있다. 다만 복용하기 쉽거나 바르기 편하다는 이유만으로 약효가 더 뛰어나다고 볼 수는 없다. 같은 브랜드 제품이라도 성분과 함량, 사용 횟수, 적응증이 다를 수 있어 구입 전 확인이 필요하다.

제형 경쟁이 단순한 제품 수 확대를 넘어 실제 복용·사용 편의성을 얼마나 개선할 수 있을지가 일반의약품 시장의 또 다른 경쟁 요소로 떠오르고 있다.

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