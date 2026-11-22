아침에는 두꺼운 패딩을 입어도 춥다가 점심시간에는 외투가 거추장스러워진다.

르무통 제공

출퇴근길과 한낮의 기온 차이가 커지면서 겨울옷을 고르는 기준도 달라지고 있다. 무조건 두껍고 따뜻한 옷보다 상황에 맞춰 입고 벗기 편한 제품을 찾는 소비자가 늘고 있다.

변화는 판매 실적에서도 나타난다. 경량패딩과 플리스를 겹쳐 입고 발에는 가벼운 방한화를 신는 방식이다. 한 벌의 두꺼운 외투에 의존하던 겨울 패션이 보온성과 활동성을 함께 고려하는 방향으로 바뀌고 있는 셈이다.

22일 유통업계에 따르면 롯데온의 지난 10월 첫째 주 패딩 매출은 지난해 같은 기간보다 5배 증가했다.

W컨셉에서도 10월 1일부터 25일까지 겨울 의류 거래액이 전년 동기 대비 40% 늘었다. 뮬과 부츠 등 방한 신발 거래액은 41% 증가했다.

겨울옷을 미리 준비하는 움직임도 두드러졌다. 무신사에서는 지난 8월 1일부터 10일까지 경량패딩 검색량이 전년 동기 대비 105% 늘었다. 여름이 끝나기도 전에 겨울 외투를 찾는 소비자가 크게 늘어난 것이다.

패션업계도 이런 수요에 맞춰 제품 구성을 바꾸고 있다. 르무통은 가벼운 울 패딩 슈즈를, 노스페이스는 경량 다운과 방한화를 선보였다. 내셔널지오그래픽 어패럴과 이랜드 후아유는 한 벌로 두 가지 스타일을 연출할 수 있는 플리스 제품을 앞세웠다.

겨울 패션의 변화는 신발에서 먼저 눈에 띈다. 발목까지 올라오는 무거운 부츠 대신 운동화처럼 편하게 신고 벗을 수 있는 방한화가 선택지를 넓히고 있다.

걷기 편한 신발 브랜드 르무통은 지난 10월 울 패딩 슈즈 신제품 코지3를 출시했다. 지난해 선보인 코지2의 후속 제품이다.

코지2는 출시 보름 만에 초기 물량 1만2000개가 모두 판매됐다. 르무통에 따르면 재입고 알림 신청자도 4400명에 달했다. 겨울철 보온성과 일상에서의 착용 편의성을 함께 원하는 수요가 판매로 이어진 사례다.

신제품 코지3는 기존 제품의 장점을 유지하면서 착화감과 디자인을 개선했다. 르무통이 개발한 특허 원단 H1-TEX와 재활용 충전재를 적용했으며, 울 소재의 특성을 살려 보온성과 가벼운 착용감을 강조했다.

신발을 쉽게 신고 벗을 수 있도록 벨크로 구조를 유지한 점도 특징이다. 새로운 쿠셔닝 아웃솔에는 나뭇결에서 착안한 패턴과 틸 그린 색상의 고무 소재를 적용했다. 사이즈는 5mm 단위로 구성해 발 크기에 맞춰 선택할 수 있도록 했다.

르무통은 두꺼운 방한화 특유의 무게와 불편함을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 출퇴근이나 산책, 가벼운 외출까지 한 켤레로 활용하려는 소비자를 겨냥한 제품이다.

기온에 따라 옷을 겹쳐 입는 소비자가 늘면서 플리스 제품도 진화하고 있다. 단순히 따뜻한 소재를 사용하는 데 그치지 않고 양면 착용과 디자인 변화를 더한 제품이 등장했다.

더네이쳐홀딩스가 전개하는 내셔널지오그래픽 어패럴은 코스토니 리버시블 플리스를 선보였다. 한쪽은 일반 플리스 소재를 사용하고 반대쪽에는 온도에 따라 무늬가 변하는 프린트를 적용한 제품이다.

체온이나 외부 온도에 반응해 안감의 오로라 패턴이 달라지는 것이 특징이다. 겉과 안을 뒤집어 입을 수 있어 한 벌로 서로 다른 스타일을 연출할 수 있다.

기온이 상대적으로 높은 낮에는 단독 외투로 입고, 아침저녁에는 다른 외투 안에 겹쳐 입을 수 있다. 보온성뿐 아니라 활용도를 높이려는 소비자를 겨냥한 것이다.

이랜드월드의 캐주얼 브랜드 후아유도 지난 17일 공개한 2026년 가을·겨울 컬렉션 온 더 그로브에서 플리스와 양면 착용 제품을 전면에 내세웠다.

대표 제품인 리버서블 덤블 점퍼는 도톰한 플리스 소재를 사용하고 양면에 서로 다른 디자인을 적용했다. 도트 무늬와 단색 디자인을 번갈아 활용할 수 있다.

후아유는 이 밖에도 패턴 덤블 집업, 후디드 다운 점퍼, 리버서블 시어링 코트, 버튼 플리스 하프 집업 등을 선보였다. 두꺼운 패딩 한 종류보다 기온과 옷차림에 따라 선택할 수 있는 제품군을 넓힌 것이다.

노스페이스는 경량패딩과 방한 신발을 동시에 강화하고 있다.

지난해 출시 40분 만에 초기 물량이 소진된 것으로 알려진 벤투스 온 자켓은 가벼운 무게와 보온성을 앞세운 제품이다. 노스페이스는 올해 새로운 색상을 추가하고 경량 다운 제품군도 확대했다.

써밋 마테호른 다운 자켓은 퍼텍스 퀀텀 겉감과 책임다운기준(RDS) 인증 구스다운 충전재를 사용했다. 입체적인 패널 구조와 양방향 지퍼를 적용해 야외 활동뿐 아니라 일상에서도 활용할 수 있도록 설계했다.

주목할 부분은 신발이다.

노스페이스는 지난 13일 부띠와 뮬을 중심으로 한 윈터 슈즈 컬렉션을 출시했다. 대표 방한화인 부띠에는 구스다운 충전재를 적용해 보온성을 높이고, 일부 제품에는 눈길과 빙판길의 접지력을 고려한 특수 고무 밑창을 사용했다.

눕시 뮬은 노스페이스의 대표 패딩인 눕시 다운 재킷의 볼륨감 있는 퀼팅 디자인을 신발에 옮겼다. 스노우 뮬은 발등의 신발끈을 조절할 수 있도록 만들어 착용 편의성을 높였다.

겨울 패딩에 적용하던 디자인과 소재가 신발까지 확대되고 있는 것이다. 노스페이스는 아동용 방한화도 함께 선보이며 가족 단위 소비자까지 공략하고 있다.

다른 패션 브랜드들도 무게와 보온성 사이에서 차별화를 시도하고 있다.

미스토코리아가 전개하는 휠라는 경량 제품에 이어 보온성과 내구성을 강화한 에어플로우 다운을 선보였다. 겨울 외투에서 무게를 줄이는 동시에 추운 날씨에도 입을 수 있는 기능을 강화하는 방향이다.

블랙야크 역시 경량패딩 수요를 겨냥해 제품 판매를 강화했다. 무신사에서는 지난 8월 블랙야크의 경량패딩 검색량이 전년 동기 대비 100배 이상 증가하기도 했다. 가을·겨울 시즌을 앞두고 제품을 미리 선보인 전략이 소비자 관심으로 이어졌다는 평가다.

제품별로 강조하는 기능은 다르지만 공통점이 있다. 두꺼운 외투 한 벌로 추위를 견디는 방식에서 벗어나 일상에서 입고 벗기 편하고 여러 옷과 조합할 수 있는 제품에 집중한다는 점이다.

경량패딩이나 플리스가 모든 겨울 날씨에 적합한 것은 아니다. 기온이 크게 떨어지거나 강풍이 부는 날에는 충분한 보온력을 갖춘 외투가 필요하다. 얇은 옷을 여러 겹 입는 방식도 실제 활동 환경과 기온에 맞춰 선택해야 한다.

그럼에도 소비자들이 겨울옷을 고르는 기준이 달라지고 있다는 사실은 판매 지표에서 확인된다. 패딩 매출이 크게 늘고, 방한 신발 거래액도 두 자릿수 증가했다. 한여름부터 경량패딩 검색이 급증한 현상도 같은 흐름으로 볼 수 있다.

업계의 경쟁 역시 단순히 얼마나 따뜻한 제품을 만드느냐에서 얼마나 편하게 입고 벗을 수 있는지, 일상에서 얼마나 자주 활용할 수 있는지로 확대되고 있다. 르무통의 울 패딩 슈즈부터 노스페이스의 경량 다운, 내셔널지오그래픽과 후아유의 양면 플리스까지 올겨울 신제품들이 보여주는 변화다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지