생리적 심박 조율의 종류와 전극 위치. 서울대병원

인공 심박동기가 심장의 자연스러운 전기 신호 전달 경로를 직접 자극하는 전도계 조율이 기존 우심실 조율 방식보다 심장 기능 저하와 심부전 발생 위험을 줄일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

전도계 조율은 심장이 원래 작동하는 방식에 가깝게 전기 신호를 전달하는 치료법으로, 기존 심박동기 치료의 한계를 보완할 대안으로 주목받고 있다.

21일 서울대병원에 따르면 순환기내과 이소령 교수(제1저자)와 최의근 교수(교신저자)는 미국·중국·폴란드·캐나다·스위스·인도 등 6개국 연구자 8명과 함께 전도계 조율의 임상적 근거와 한계를 분석한 종설 논문을 발표했다.

이번 논문은 국제 학술지 ‘네이처 리뷰 심장학(Nature Reviews Cardiology)’ 온라인판에 지난달 23일 게재됐다. 종설은 기존 임상시험과 관찰 연구 등을 종합해 특정 치료법의 효과와 한계를 평가하는 논문이다.

심장은 자체적으로 생성한 전기 신호가 일정한 경로를 따라 빠르게 전달되면서 수축한다. 그러나 기존 인공 심박동기는 주로 우심실 끝부분에 전극을 고정해 심장을 자극하기 때문에 자연스러운 전기 신호 전달 경로를 거치지 않고 심장 근육을 통해 신호가 퍼진다.

이 과정에서 심실의 각 부위가 동시에 수축하지 못하고 서로 어긋나는 현상이 발생할 수 있다. 이러한 비동기적 수축이 장기간 지속되면 심장 기능이 저하되는 ‘심박조율 유발 심근병증(PICM)’으로 이어질 수 있다. 실제 심박동기가 심실을 자극하는 비율이 높은 서맥 환자의 약 20%에서 이 같은 심근병증이 발생하는 것으로 알려져 있다.

전도계 조율은 인공 심박동기가 심장 내부의 전기 신호 전달 경로를 직접 자극해 자연스러운 수축을 유도하는 방식이다. 기존 우심실 조율과 달리 심장의 전도계를 활용해 심실이 보다 조화롭게 수축하도록 돕는 것이 특징이다.

연구진이 기존 임상시험과 관찰 연구를 종합적으로 검토한 결과, 여러 소규모 무작위 임상시험에서 전도계 조율을 받은 환자들은 우심실 조율 환자보다 심장 기능 저하와 심박조율 유발 심근병증 발생이 적었다.

미국 메디케어 환자 2만3000여명을 분석한 대규모 관찰 연구에서도 전도계 조율군의 긍정적인 결과가 확인됐다. 전도계 조율군 6197명은 우심실 조율군 1만6989명보다 6개월 내 신규 심부전에 따른 입원 위험이 30%, 전체 사망 위험이 34% 낮았다.

연구진은 전도계 조율이 기존 치료법의 한계를 보완할 가능성을 보여줬지만, 표준 치료로 자리 잡기 위해서는 추가 검증이 필요하다고 설명했다. 지금까지 진행된 무작위 임상시험은 대부분 규모가 작아 치료 효과를 확정하기에는 근거가 충분하지 않다는 것이다.

전도계 조율의 임상 적용을 확대하려면 전도계가 실제로 자극됐는지 확인하는 시술 기준을 표준화하고, 대규모 임상시험을 통해 장기적인 효과와 안전성을 검증해야 한다고 연구진은 강조했다.

이소령 교수는 “심박조율의 목표가 심장을 뛰게 하는 것에서 심장이 원래 방식대로 뛰게 하는 것으로 바뀌고 있다”며 “이번 종설이 전도계 조율을 진료에 적용하는 기준점이 되길 기대한다”고 말했다.

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