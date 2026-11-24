어머니가 쥐여 준 숙제 한 줄이 통장 잔고를 바꿨다. 지난 18일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’의 ‘나는 양손잡이야’ 특집에서 가수 이적이 털어놓은 사연은 훈훈한 가족애를 넘어 대중음악계에서 보기 드문 흥행 궤적을 품고 있다. 친분이 없던 후배 가수 임영웅에게 건넨 노래 한 곡이 정규 1집 타이틀곡으로 크게 흥행하며, 효도하려던 아들의 손에 묵직한 저작권 효자곡이 쥐어진 것이다.

가수 이적(왼쪽)과 임영웅. MBC ‘라디오스타’ 화면 캡처·물고기뮤직 제공

시작은 평범한 거실 풍경이었다. ‘미스터트롯’ 방송이 한창이던 시절 본가를 찾은 이적에게 어머니는 임영웅이 부른 ‘어느 60대 노부부 이야기’ 무대를 틀어 보이며 “넌 얘한테 곡을 줘야 돼”라고 못을 박았다. 당시 두 사람은 얼굴을 마주친 적조차 없었다. 이적이 “무슨 밑도 끝도 없이 알아야 주지 않냐”며 넘겼지만, 어머니의 독촉은 만날 때마다 되풀이됐다. “영웅이 곡 썼니”라는 물음이 안부처럼 따라붙은 것이다.

마음이 움직인 건 콘서트 현장이었다. 어머니를 모시고 ‘미스터트롯’ 공연장을 찾은 이적은 임영웅의 손을 잡은 어머니가 아기처럼 자지러지게 웃는 모습을 목격했다. 태어나서 단 한 번도 본 적 없는 함박웃음이었다. 그 장면은 이적에게 곡 작업을 결심하게 만든 결정적 계기가 됐다. 이후 예능 프로그램에서 임영웅과 인연이 닿아 곡 의뢰를 받자 이적은 망설이지 않고 작업에 들어갔다.

이적이 내민 카드는 두 장이었다. 하나는 트로트였고, 다른 하나는 발라드였다. 기존 트로트 색채를 염두에 두면서도 또 다른 결의 매력을 꺼내 보일 수 있도록 선택지를 두 갈래로 나눈 것이다. 임영웅의 선택은 발라드였다. 그렇게 태어난 곡이 2022년 발매된 정규 1집 ‘IM HERO’의 타이틀곡 ‘다시 만날 수 있을까’다. 이적이 직접 작사·작곡한 이 노래는 서정적인 선율과 임영웅의 목소리가 맞물리며 큰 사랑을 받았고, 뮤직비디오 조회수 5320만 회와 앨범 판매량 약 110만 장이라는 기록으로 이어졌다.

임영웅 정규 1집 ‘IM HERO’ 앨범 재킷. 물고기뮤직 제공

스튜디오의 시선은 자연스럽게 수익으로 향했다. 정재형이 “네가 부른 것보다 더 벌었냐”고 묻자 이적은 “어후”라며 깊은 탄식을 내뱉었다. 긴 설명 대신 짧은 감탄사 하나로 현장 분위기를 뒤집은 셈이다. 김구라가 “그때 두 곡을 다 썼어야 했다”며 농담을 던지자 이적은 “남아 있거든”이라고 받아쳤다가 “부담이 될까 봐”라며 서둘러 수습해 웃음을 더했다.

이적의 저작권 이력은 이번 한 곡으로 설명되는 범위를 훌쩍 넘는다. 과거 MBC ‘무한도전’에서 유재석의 자전적 이야기를 바탕으로 작곡한 ‘말하는 대로’는 대중적인 사랑을 받은 곡이다. 작사에 함께 참여한 유재석에게도 매달 저작권료가 지급된다는 사실은 이미 알려진 바 있다. 인순이가 리메이크해 국민 응원가가 된 ‘거위의 꿈’ 역시 이적이 원곡 작사가로 이름을 올린 곡이다. 이적은 SBS ‘힐링캠프’에서도 히트곡과 후배 가수들의 리메이크를 통해 꾸준한 저작권 수익이 쌓인다고 밝혔다.

음악 외적인 에피소드도 잇따랐다. 이적은 ‘다행이다’를 부르는 결혼식 축가 무대에서 물러나겠다고 선언해 현장을 술렁이게 했다. 친한 지인들의 결혼식에만 축가를 불러왔지만 지인들의 자녀 결혼식까지 요청이 이어지면서 끝이 없겠다고 판단한 것이다. 이미 약속된 11월 말 결혼식을 끝으로 축가에서 손을 떼기로 했으며, 본인이 가지 않더라도 결혼식장에서 활용할 수 있도록 ‘다행이다’의 공식 반주 음원(MR)을 무료로 공개한 사연도 전했다.

축가를 열창 중인 이적. 세계일보 자료사진

은퇴라는 단어는 순식간에 오해를 불렀다. 김구라가 은퇴 선언이 기사로 나갈 것이라고 놀리자 이적은 행사 섭외까지 끊길까 봐 걱정하며 다급히 선을 그었다. 결혼식 축가에서만 물러나는 것이고 행사와 콘서트에서는 계속 노래한다는 점을 거듭 강조하며 “제발 좀 다 해서 기사를 내주시기 바랍니다”라고 당부했다.

20년 만에 성사된 패닉 콘서트 뒷이야기도 빠지지 않았다. 데뷔 30주년을 맞아 이적이 김진표를 설득해 지난 4월 무대를 올렸고, 티켓 예매 시작 10분 만에 전석이 매진됐다. 오랜만에 긴 러닝타임의 공연을 치른 김진표는 첫날 극심한 긴장 탓에 준비한 멘트조차 매끄럽게 이어가지 못했다고 한다. 일반인을 무대에 올린 듯했던 김진표는 회차를 거듭하며 안정을 되찾았고, 무릎이 좋지 않은 상태에서도 둘째 날부터 보호대를 차고 무대를 뛰어다녔다.

듀오 ‘패닉’으로 함께 활동한 이적과 김진표. 세계일보 자료사진

과거 패닉 시절의 파격적인 비주얼도 소환됐다. 최근 온라인에서 ‘90년대 이찬혁’이라는 별명으로 회자되는 의상과 헤어스타일 영상이 공개되자 출연진의 반응이 터져 나왔다. 이적은 자신에게도 유별난 면이 있었음을 인정하면서 악뮤 이찬혁의 음악을 높이 평가했고, 후배에게 곡을 받아보고 싶다는 바람과 함께 영케이의 곡에 대한 애정도 드러냈다.

사회관계망서비스(SNS) 글 한 줄이 국회와 기관까지 흔들었던 ‘3만원권’ 후일담 역시 흥미를 끌었다. 조카들에게 세뱃돈을 줄 때 1만원은 부족하고 5만원은 부담스러워 3만원권이 있으면 좋겠다는 글을 올렸는데, 한 국회의원이 법안 발의 의사를 밝히고 관련 기관에 문의가 이어졌다는 것이다. 다만 새 화폐를 발행할 경우 자판기와 현금 처리 기기 교체 등에 막대한 사회적 비용이 든다는 설명을 들으며 현실의 벽을 실감했다고 전했다.

MBC ‘라디오스타’에 출연한 이적. 방송화면 캡처

어머니의 한마디로 시작된 곡 작업은 결국 한 가수의 대표곡이자 창작자의 든든한 자산으로 남았다. 가족의 바람에서 출발한 노래가 긴 생명력을 얻으며 이적의 또 다른 기록으로 쌓이고 있다.

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