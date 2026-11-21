새로운 주택과 기반시설을 조성하는 도시개발. 대상 토지와 권리를 확보되고, 주민의 재산권은 존중하며 추후 변화가 시민의 일상까지 이어지는 보상 과정이 유기적으로 뒷받침돼야 한다.

인천도시공사(iH)는 풍부한 보상 경험과 전문성 바탕으로 지역의 균형발전을 이끌어가는 중이라고 20일 밝혔다. 원도심의 낡은 주거환경을 개선하고 새로운 삶의 공간이 조성되려면 주민과의 협의, 보상, 이주 등 까다로운 절차를 거쳐야 한다.

인천도시공사 사옥

미추홀구 도화동 일원 제물포역 북측 도심 공공주택 복합사업은 국내 최초로 리츠(REITs·부동산투자회사) 방식을 도입했다. 새로운 유형인 만큼 절차와 권리 관계도 복잡해 각종 어려움이 있었다. 하지만 iH는 적극적 행정으로 보상이 마무리 단계로 2031년 전체 준공 예정이다.

부평구 굴포천역 남측 프로젝트도 리츠로 추진된다. 이번 공공주택은 지난 5월 사업계획 승인 신청 뒤 감정평가 등 보상에 돌입했다. iH는 2029년 착공 및 2033년 준공을 목표로 잡았다. 두 일정은 주택 공급뿐만 아니라 주거·상업·생활편의 기능이 어우러지도록 해 활력을 더하는 데 목적이 있다.

iH는 원도심·신도시 개발에 더해 시 공익사업 보상 수탁으로 지역 곳곳의 변화를 지원하고 있다. 인구가 늘어나는 곳에는 여러 인프라가 같이 마련돼야 한다.

iH가 추진 중인 계양테크노밸리, 검암 플라시아 복합환승센터, 구월2 공공주택지구 등에도 토지 확보와 보상이 진행을 뒷받침하는 주요 과정이다. 신도시는 넓은 구역에서 다양한 토지와 권리관계를 다뤄야 한다. 일련의 업무들이 조화를 이룰 수 있도록 속도감과 균형감을 유지하는 데 힘쓴다.

iH는 시와 관계기관의 도로·철도·공원·상수도 등 공익사업 보상도 수탁해 생활기반 확충을 돕고 있다. ‘인천시 공익사업을 위한 보상업무 위탁 조례’ 제정에 주도적으로 나서 올해 4월 제정과 함께 안정적으로 수탁할 수 있는 제도적 기반을 마련했다.

시 상수도사업본부와 푸른송도 배수지 2단계, 강화도 노후 상수도 정비, 계양구 비상연계 관로 공사, 검암 배수지 건설 등 상수도 분야 6개의 보상 위·수탁 협약을 체결해 조례가 만들어진 뒤 첫 성과를 거뒀다. iH는 시민들에게 깨끗하고 안전한 수돗물이 적기에 공급될 수 있도록 차질 없이 완료할 예정이다.

iH 관계자는 “그간 축적한 전문성과 새롭게 마련된 제도적 기반 토대로 공정하고 세심한 보상 행정을 이어갈 것”이라며 “인천의 대표 공기업으로 원도심과 신도시, 공익사업 현장을 잇는 역할에 더욱 충실하겠다”고 말했다.

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