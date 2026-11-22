한국공항공사가 공공정책 발전에 기여한 공로를 인정받았다.

한국공항공사는 19일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 ‘2026 한국정책학회 정책EXPO’ 수여식에서 ‘공공정책 발전공헌 최고영예 대상’을 비롯해 총 4개 부문을 동시에 수상했다고 20일 밝혔다.

19일 서울 강남구 한국과학기술회관에서 열린 ‘2026 한국정책학회 정책EXPO’ 수여식에서 한국공항공사 박재희 부사장(오른쪽)이 공공정책 발전공헌 최고영예 대상을 수상한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

한국정책학회는 1992년 창립된 국내 최고 권위의 정책·행정학 분야 학회다. 이 학회는 정책EXPO를 통해 공공정책 발전에 기여한 우수기관과 혁신 성과를 발굴해 시상하고 있다.

공사는 인공지능(AI) 기술을 활용해 국민의 공항 이용 편의를 높인 성과를 인정받아 2년 연속 우수기관으로 선정됐다. 공공정책 발전공헌 부문에서 최고영예 대상,선도 기관 대상,선도 기관장 대상, 선도 경영부사장 대상을 받았다.

공사는 공공부문 AI 정책 선도 기관으로서 공항 주차장의 빈자리를 실시간으로 안내하는 서비스와 이용객이 갖고 있는 물품을 사진으로 찍으면 AI가 항공기 반입 가능 여부를 즉시 알려주도록 자체개발한 ‘KAC 짐찍고’ 서비스를 제공하고 있다.

또 공사는 AI 기반 여객 소요시간 안내와 로봇 주차 서비스를 도입하고 건설정보모델링(BIM) 기반 안전관리 체계를 구축하는 등 공항 운영 전반의 인공지능 전환(AX)과 디지털 전환(DX)을 이끌고 있다.

김원준 한국공항공사 사장은 “2년 연속 우수기관으로 선정된 것은 국민 눈높이에 맞춘 AI 기반 공항서비스 혁신 노력을 인정받은 결과”라며 “앞으로도 AI와 디지털 기술을 접목해 보다 안전하고 편리한 지능형 공항을 구현하고, 공항 운영의 새로운 표준을 만들어 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지