경북 포항시의회 경제산업위원회는 포항국제전시컨벤션센터(POEX)의 성공적인 개관 및 경쟁력 강화를 위해 타시군 비교 현장방문을 실시했다고 19일 밝혔다.

위원회는 지난 17일 오후 경주화백컨벤션센터(HICO)와 APEC 정상회의 기념관을 잇달아 방문해 인근 도시의 선진 전시·컨벤션 운영 노하우를 직접 점검했다.

포항시의회 경제산업위원회는 지난 17일 오후 경주화백컨벤션센터(HICO)와 APEC 정상회의 기념관을 잇달아 방문해 인근 도시의 선진 전시·컨벤션 운영 노하우를 직접 점검한 가운데 기념촬영을 하고 있다. 포항시의회 제공

이날 방문에는 포항시 관광컨벤션도시추진본부 소속 간부공무원 3명도 동행해 타 도시의 시설 운영 경험과 행사 유치 전략을 함께 점검하고, 포항의 특색을 살린 MICE 산업 활성화 방안을 폭넓게 논의했다.

먼저 경주화백컨벤션센터를 찾은 위원들은 시설 운영 현황과 행사 유치 실적, 수익구조 전반을 꼼꼼히 살피며 주요 인프라를 둘러봤다.

특히 지리적으로 인접한 두 도시가 유사한 MICE 수요를 공유하는 만큼, 기존 시설의 운영 사례를 거울삼아 포항만의 독자적인 경쟁력을 확보해야 한다는 데 뜻을 모았다.

이어 APEC 정상회의 기념관을 둘러보며 대형 국제행사 성과를 관광·문화 콘텐츠로 연결한 사례를 점검하고, 국제회의 시설과 지역의 숙박·관광 자원을 유기적으로 엮어 지역경제 활성화로 이어지게 할 MICE 집적시설 활용 방안을 집중 논의했다.

김상민 경제산업위원장은 “POEX의 성패는 외형적 규모가 아니라 얼마나 내실 있는 행사를 유치하고, 그 파급효과를 지역경제로 연결하느냐에 달려 있다”며 “인근 도시의 운영 경험을 발판 삼되, 철강·이차전지·수소 등 포항만의 탄탄한 산업적 강점을 접목한 차별화 전략으로 승부해야 한다”고 힘줘 말했다.

아울러 “이번 현장방문이 의회와 집행기관이 원팀이 돼 POEX의 성공적인 출발을 준비하는 마중물이 되길 기대한다”며, “개관 초기부터 안정적인 시설 운영과 공격적인 행사 유치가 이뤄질 수 있도록 만전을 기해 달라”고 주문했다.

앞으로도 경제산업위원회는 POEX 개관 준비 과정을 세밀하게 점검하는 한편, 집행기관과 긴밀히 소통하며 포항이 산업과 관광이 어우러진 동해안 최고의 MICE 중심도시로 도약할 수 있도록 의정 역량을 집중할 방침이다.

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