달걀은 단백질이 풍부하고 조리하기 간편해 아침 메뉴로 많이 찾는다. 함께 먹는 음식에 따라 달걀의 영양을 더 균형 있게 섭취할 수도 있고, 일부 영양소의 흡수나 소화를 방해받을 수도 있다. 달걀과 잘 어울리는 식품과 주의할 조합을 알아본다.

달걀은 단백질이 풍부하고 조리법도 다양하다. 함께 먹는 음식에 따라 영양소의 흡수와 소화에 차이가 날 수 있다. 클립아트코리아

◆ 달걀노른자 지방, 채소 속 카로티노이드 흡수 도와

시금치와 토마토, 당근에는 루테인·제아잔틴·라이코펜·베타카로틴 같은 카로티노이드가 들어 있다. 이 성분은 지방과 함께 먹을 때 체내 흡수율이 높아진다. 달걀노른자에 든 지방도 채소 속 카로티노이드의 흡수를 돕는다.

2015년 국제학술지 ‘American Journal of Clinical Nutrition’에 실린 연구에 따르면 달걀을 채소와 함께 먹으면 카로티노이드 흡수율이 높아지는 것으로 나타났다.

미국 퍼듀대 연구진은 건강한 남성 16명에게 생채소 샐러드를 달걀 없이 먹거나 스크램블드에그 1.5개 또는 3개와 함께 먹게 한 뒤 혈중 카로티노이드 수치를 비교했다. 샐러드만 먹었을 때보다 달걀 3개와 샐러드를 함께 먹었을 때 식후 혈중 루테인·제아잔틴·라이코펜 수치가 더 높았다.

달걀노른자의 지방은 시금치에 든 카로티노이드의 흡수를 돕는다. 클립아트코리아

시금치·당근은 달걀말이나 오믈렛에 넣고, 토마토는 달걀과 함께 볶아 먹으면 좋다. 토마토를 기름에 익히면 라이코펜 흡수율이 높아진다.

◆ 김·감자·치즈로 달걀 식단에 영양 더해

김은 삶은 달걀과 함께 먹기 좋은 반찬이다. 달걀의 담백한 맛에 김의 짭짤한 맛과 바삭한 식감이 더해져 간단히 먹기 좋다. 김에는 비타민 A와 식이섬유, 무기질이 들어 있다. 조미김은 제품마다 나트륨 함량이 다르므로 영양표시를 확인해 적당량만 먹는다.

감자와 달걀을 함께 먹으면 탄수화물과 단백질을 한 끼에 섭취할 수 있다. 클립아트코리아

삶은 감자와 달걀은 아침 식사로 먹기 좋다. 달걀에는 단백질이, 감자에는 탄수화물이 많아 오전에 필요한 에너지를 얻을 수 있다. 감자에는 달걀에 거의 없는 비타민 C와 칼륨도 들어 있다. 여기에 채소나 과일을 곁들이면 비타민과 식이섬유도 보충할 수 있다.

치즈는 달걀에 부족한 칼슘이 풍부하다. 달걀노른자에는 칼슘의 흡수를 돕는 비타민 D가 들어 있어 달걀과 치즈를 먹으면 단백질과 칼슘을 함께 섭취할 수 있다.

◆ 차·감·설탕, 달걀과 먹을 때 주의할 점

홍차는 달걀 단백질의 소화에 영향을 줄 수 있다. 2019년 국제학술지 ‘The Journal of Nutrition’에 실린 연구에 따르면 삶은 달걀을 홍차와 함께 먹었을 때 달걀 단백질의 필수아미노산 소화율이 낮아졌다. 차의 폴리페놀은 단백질과 결합해 소화 효소의 작용을 방해할 수 있다.

감의 탄닌은 달걀 단백질과 결합해 소화를 방해할 수 있어 달걀과 함께 먹으면 복통이나 더부룩함이 생길 수 있다. 클립아트코리아

감에는 떫은맛을 내는 탄닌이 들어 있다. 덜 익은 감일수록 탄닌 함량이 높다. 탄닌은 달걀 단백질과 결합해 소화를 방해하고 복통이나 더부룩함을 일으킬 수 있다. 달걀 요리와 감을 먹은 뒤 이런 증상이 나타나면 두 식품을 함께 먹지 않도록 한다.

◆ 생콩은 익혀 먹고, 설탕은 양 조절

생콩에는 단백질 분해 효소인 트립신의 작용을 막는 성분이 들어 있다. 트립신은 달걀 단백질을 소화하는 데도 필요하므로 생콩이나 덜 익힌 콩을 함께 먹으면 소화가 더딜 수 있다. 콩을 충분히 익히면 이 성분이 줄어들어 삶은 콩이나 두부, 두유는 달걀과 함께 먹어도 괜찮다.

생콩에는 단백질 소화 효소인 트립신의 작용을 막는 성분이 들어 있어 충분히 익혀 먹는 것이 좋다. 클립아트코리아

달걀 요리에 설탕을 넣고 높은 온도에서 오래 조리하면 당과 달걀 단백질을 이루는 아미노산이 반응해 영양 성분이 손실될 수 있다. 설탕을 많이 넣으면 혈당도 빠르게 오를 수 있으므로 달걀 요리의 간은 소금이나 후추로 하고, 설탕은 적게 넣는 것이 좋다.

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