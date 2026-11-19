개발 사업 무산으로 방치된 인천 무인도 '물치도'의 2차 경매도 유찰됐다.



19일 법조계에 따르면 이날 인천지법 경매4계에서 진행된 인천시 제물포구 영종도 옆 물치도(6만1천948㎡)의 2차 경매가 유찰됐다.

물치도. 인천시 동구(옛) 제공

지난달 14일 첫 매각기일에 이어 두 번째 유찰이다.



이번 최저 매각 가격은 첫 유찰 이후 감정평가액인 94억3천300만원보다 30% 낮아진 66억300만원이었다.



앞서 부동산 경매학원 법인이 110억원을 들여 물치도에 휴양시설과 낚시터 등의 개발을 추진했지만, 공사에 착수하지 못한 채 지난해 개발사업계획 승인이 취소됐다.



또 이 법인이 물치도를 낙찰받은 뒤 수십억원의 투자금을 모으고도 실제 사업을 추진하지 않았다는 투자 사기 의혹이 제기돼 경찰이 수사한 뒤 관계자들을 송치했다.



물치도는 개발 없이 장기간 방치되면서 내부 환경이 상당히 열악한 상태다.



매각 공고에는 일부 있는 건물의 훼손이 심하고, 접안 시설과 해안 도로도 거의 소실돼 차량과 사람 통행이 어렵다는 내용이 담겼다

<연합>

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