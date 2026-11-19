한국마사회(KRA·회장 우희종) 말박물관이 미술에 재능을 지닌 발달장애 청소년들의 예술적 꿈을 응원하기 위해 말그림 전시회 참가 작품을 모집한다.

한국마사회 말박물관은 제3회 발달장애 청소년 말그림 전시회 ‘나의 그림, 나의 드림’에 출품할 작품을 11월25일부터 12월16일까지 접수한다고 19일 밝혔다.

한국마사회 말박물관은 제3회 발달장애 청소년 말그림 전시회 ‘나의 그림, 나의 드림’에 출품할 작품을 11월25일부터 12월16일까지 접수한다고 19일 밝혔다. 한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

한국마사회 말박물관은 제3회 발달장애 청소년 말그림 전시회 ‘나의 그림, 나의 드림’에 출품할 작품을 11월25일부터 12월16일까지 접수한다고 19일 밝혔다. 한국마사회(KRA·회장 우희종) 제공

올해 전시 주제는 ‘세계의 다양한 말 품종과 말문화’다. 전 세계 200종이 넘는 말 품종과 각 지역의 고유한 말문화를 소재로 자유롭게 작품을 표현하면 된다.

참가 대상은 전국의 9~23세 발달장애 청소년이다. 출품을 희망하는 청소년은 4절지(394×545㎜) 규격에 그림을 완성한 뒤 촬영본을 이메일(paint@kra.co.kr)로 제출하면 된다. 1인당 1개 작품을 출품할 수 있으며, 종이와 캔버스를 비롯해 물감·색연필 등 제작 재료에는 제한이 없다.

접수된 작품은 주제 표현(30점), 창의성(40점), 완성도(30점) 등 세 가지 항목을 기준으로 심사한다. 말박물관은 심사를 거쳐 총 25개 작품을 선정하고, 내년 2월 3일부터 3월 7일까지 말박물관 기획전시실에서 특별전을 열 계획이다. 선정 작품은 전자도록으로도 제작해 말박물관 홈페이지에 공개한다. 앞서 열린 1·2회 전시 작품집 역시 홈페이지에서 확인할 수 있다.

2023년 처음 시작된 ‘나의 그림, 나의 드림’은 격년으로 열리는 말박물관의 문화예술 후원 사업이다. 발달장애 청소년들에게 그림을 완성해 출품하고, 자신의 작품이 전시와 도록으로 만들어지는 과정을 경험할 기회를 제공한다. 관람객에게는 서로 다른 시각과 표현 방식으로 완성된 작품을 감상할 기회를 선사한다.

한국마사회 말박물관 관계자는 “앞으로도 장애인과 비장애인이 함께 누리는 문화예술 사업을 꾸준히 운영할 수 있도록 노력하겠다”며 “이번 전시회에 많은 참여와 관심을 부탁드린다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지