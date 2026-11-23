노후 대비용으로 사둔 땅이 15년 만에 60분의 1 토막 났다면 어떤 기분이 들까. 5000만원을 주고 매입한 제주도 땅의 현재 지분 가치가 78만원으로 주저앉았다. 여기에 14년 넘게 몰아온 고가의 수입차는 방치된 채 조수석에 곰팡이가 피어올라 자동 세차장 입구에서부터 거절당했다. 1970년대 대한민국을 휩쓴 원조 하이틴 스타이자 지금도 안방극장을 지키는 배우 임예진의 솔직한 현재 모습이다. 화려한 스타의 재테크 무용담이 아니라, 믿는 사람 말만 믿고 현장 한 번 안 가봤다가 발등 찍힌 우리네 이웃 이야기다.

15년 만에 찾은 제주 현장 앞에서 말을 잇지 못한 임예진. 유튜브 ‘임예진아이씨’ 캡처

최근 유튜브 채널 ‘임예진아이씨’를 통해 공개된 근황은 웃음보다 씁쓸한 뒷맛을 남겼다. 영상 속 임예진은 십수 년 전 노후 자금과 딸의 결혼 밑천으로 쓰기 위해 매입해 둔 제주도 땅을 처음으로 직접 찾아 나섰다. 매입 당시 그는 “땅이 거짓말을 하겠느냐”며 든든한 노후 보험을 들어둔 셈 쳤다. 하지만 세월이 흘러 마주한 자신의 땅은 평화로운 전원주택 부지가 아니었다. 차 한 대 겨우 지나갈 법한 좁은 산길 끝에 자리 잡은 그곳은 20년 가까이 공사가 이어진 거대한 채석장이었다. 주변에는 외부인 출입을 막는 경고문까지 붙어 있어 정작 땅 주인인 임예진조차 제 땅에 발 한 짝 들이지 못했다.

현장에서 만난 인근 관계자는 그 땅을 두고 “석산이라 땅값이 많이 싸고 들어올 수 있는 시설이 아무것도 없다”며 시세를 평당 10만원 선으로 짚었다. 당시 지인으로부터 택지 분할 부지라는 설명을 듣고 5000만원을 건넸던 임예진으로서는 말문이 막힐 수밖에 없는 상황이었다. 더 큰 충격은 토지 등기부등본을 떼어본 뒤에 찾아왔다. 전체 1400평 규모의 해당 부지에는 등기명의인이 178명을 초과한다는 문구가 찍혀 있었다. 33쪽 분량의 등기 서류에 빼곡히 이름을 올린 공동 소유주만 178명이 넘는, 전형적인 지분 쪼개기 매물이었던 셈이다.

택지 분할을 기대했지만 마주한 건 채석장 경고문과 빼곡한 공동 지분 기록이었다. 유튜브 ‘임예진아이씨’ 캡처

현장 관계자가 짚은 평당 10만원을 기준으로 전체 부지 가치를 1억4000만원으로 잡더라도 공동 소유주들과 나누면 임예진 손에 쥐어지는 지분 가치는 약 78만원에 불과하다. 15년 동안 노후의 버팀목이라 믿고 묻어둔 5000만원이 종잇조각에 가까운 수준으로 깎여나간 것이다. 부동산 전문가인 지인에게 전화를 걸어 상황을 전하자, 돌아온 답은 기획부동산 사기였다. 지인은 “새들이 와서 사는 곳 정도로 봐야 하고 팔리지도 않는다”며 “잊어버리고 살아야지, 안 잊으면 혈압약 먹어야 한다”는 직설적인 조언을 건넸다.

임예진이 아무런 의심 없이 거액을 건넨 배경에는 사람에 대한 믿음이 있었다. 당시 부동산 공부를 열심히 하며 투자에 관심을 보이던 친한 후배가 제주도 땅을 산다는 말에, 임예진은 바로 옆에 붙은 부지로 똑같이 사달라고 부탁했다. 현장을 한 번도 가보지 않았고 등기부등본이나 도로 접합 여부도 따지지 않았다. 지인이 먼저 확인했으니 괜찮으리라는 안일함이 화를 불렀다. 실제로 기획부동산은 개발이 불가능한 임야나 진입로가 없는 맹지를 싼값에 사들인 뒤, 개발 호재를 내세워 지인 네트워크를 통해 공동 지분으로 쪼개 파는 수법을 쓴다. 지인 소개라는 신뢰를 앞세우다 보니 매수자가 서류와 현장을 꼼꼼히 따지지 않고 지갑을 여는 경우가 반복된다. 아무리 가까운 사이라도 내 땅의 권리와 상태를 대신 지켜주지는 못한다는 뼈아픈 교훈이다.

달린 거리보다 세워둔 세월이 길었던 차, 손길 닿지 않은 흔적이 고스란히 남았다. 유튜브 ‘임예진아이씨’ 캡처

허술했던 관리의 흔적은 땅뿐만이 아니었다. 또 다른 영상에서 공개된 임예진의 14년 된 포르쉐 역시 세월과 무관심 속에 방치돼 있었다. 14년 동안 달린 누적 주행거리는 약 1만7000㎞로 연평균 1200㎞ 남짓에 불과했지만, 적게 탔다고 차가 멀쩡한 것은 아니었다. 햇빛 아래 오래 세워둔 차체 곳곳에는 굳어버린 새 배설물과 오염 물질이 얼룩져 있었고, 창문을 올리자 창틀까지 함께 흔들렸다. 내부 상황은 더 심각해 조수석 아래에는 물이 새어 들어와 곰팡이까지 피어 있었다. 자동 세차장에 갔다가 기계가 고장 난다는 이유로 입장을 거절당해 결국 전문 손세차장과 정비소에 차를 맡겨야 했다.

수천만원대 고민 뒤 정류장에 선 낯선 풍경, 환승 자랑에 웃음이 번졌다. 유튜브 ‘임예진아이씨’ 캡처

차를 정비소에 보낸 66세 배우가 선택한 다음 이동 수단은 시내버스와 지하철이었다. 1974년 영화 ‘파계’로 데뷔한 이래 반세기 가까이 촬영장과 현장을 오가며 매니저가 운전하는 차에 익숙했던 그는 지난해 처음 대중교통 카드를 손에 쥐었다. 휴대전화로 버스 노선을 검색해 정류장에 서고 어르신 교통카드를 꺼내 보이며 “나 환승도 할 줄 안다”고 웃어 보이는 모습은 화려한 톱스타의 위엄과는 거리가 멀었다. 지하철은 아직 3호선만 이용할 줄 알고 처음에는 반대 방향 열차를 타 애를 먹었다는 고백까지 더해졌다. 수천만원짜리 땅값과 곰팡이 핀 차 앞에서 기가 찰 노릇인데도, 버스 노선을 검색하고 환승을 자랑하며 일상의 웃음으로 넘긴 것이다.

화려한 시절을 지나 지금의 자리까지, 결국 자산을 지키는 건 직접 확인하는 발품이다. 유튜브 ‘임예진아이씨’ 캡처

한때 연예인 수입 1위를 기록하며 책받침과 교복 모델로 시대를 풍미했던 배우도, 세월이 흐른 뒤 맞닥뜨린 현실 앞에서는 평범한 이웃과 다를 바 없었다. 5000만원짜리 땅이 78만원으로 돌아오고 아끼던 차가 곰팡이투성이로 변하는 과정은 결국 내 자산을 남의 손과 막연한 기대에만 맡겨둘 때 어떤 청구서가 날아오는지를 그대로 보여준다. 토지 투자를 앞두고 있다면 지인의 권유보다 먼저 지적도와 토지이용계획확인원, 등기부등본을 직접 떼어 진입로가 확보된 땅인지와 단독 소유가 가능한 필지인지부터 따져야 한다. 번듯한 이름값이나 오래된 인연이 내 노후 자금을 지켜주지는 않는다. 결국 내 돈을 지키는 건 남의 말과 막연한 기대가 아닌 내 눈과 발이다.

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