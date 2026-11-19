이재명 대통령이 19일 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에서 “북한과의 대화의 문이 다시 열려 한반도에서의 오랜 전쟁을 종식하고 항구적 평화 체제를 구축하기 위한 논의로 발전하길 기대한다”고 밝혔다. 이 대통령은 전날 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만나 한반도 정세 악화를 막고 긴장을 완화해야 한다는 데 뜻을 모았다.

이재명 대통령이 19일(현지시간) 중국 선전국제교류센터에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

◆에이펙서 한반도 평화 정착 강조



이 대통령은 이날 에이펙 정상회의 세션 발언에서 “한반도 평화와 안전이야말로 아태지역 공동 번영을 위한 필수조건이라는 점에 다들 공감해주실 것으로 생각한다”며 참석 정상들에게 한반도 전쟁 종식과 항구적 평화 정착을 위한 적극적인 관심과 노력을 당부했다. 한반도 문제를 남북 간 현안에 국한하지 않고 아태지역 공동 번영을 위해 역내 국가들이 함께 다뤄야 할 의제로 제시한 것이다.



이 대통령은 에이펙이 추구해 온 ‘협력과 연대를 통한 공동의 번영’을 강조하며 “자유 무역 질서의 대격변, 글로벌 경제의 불확실성 등 쉽지 않은 도전을 마주하고 있지만, 지금까지 에이펙이 걸어온 그 여정 속에 답이 있다고 생각한다”고 말했다. 이어 ‘함께 번영하는 아태 공동체’를 위한 세 가지 비전으로 △함께 도약하는 혁신 △모두를 위한 회복력 강화 △포용적 미래를 위한 협력을 제시했다.



인공지능(AI) 분야에서는 기술 발전의 혜택을 폭넓게 나누는 ‘AI 기본사회’를 새로운 기준으로 제시했다. 이 대통령은 “AI로 대표되는 기술 혁명은 전례 없는 혁신의 원동력이지만 동시에 새로운 위험과 불확실성을 내포하고 있다”며 우리 정부가 추진 중인 ‘AI 대전환’ 경험을 에이펙 회원들과 공유하겠다고 밝혔다.



공급망 안정과 다자무역 질서의 중요성도 강조했다. 이 대통령은 “최근 우리가 겪고 있는 지정학적 위기는 우리가 얼마나 긴밀히 연결돼 있는지를 일깨워줬다”며 “공급망이 긴밀히 연결된 상황에서 한 국가가 받는 충격은 이웃 국가의 위기로 급격히 확산된다”고 말했다. 그러면서 “이런 때일수록 회복력의 토대인 다자주의적 무역 질서를 지켜내고 공급망 안정을 위한 연대와 협력의 틀을 더욱 강화해 나가야 한다”고 촉구했다.

트럼프 옆에 선 李… 뒷줄의 다카이치 이재명 대통령을 비롯해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령(앞줄 왼쪽 다섯 번째), 시진핑 중국 국가주석(〃 여섯 번째), 도널드 트럼프 미국 대통령(〃 일곱 번째) 등 각국 정상들이 19일 중국 선전 국제교류센터에서 열린 2026 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 공식 기념촬영을 하고 있다. 선전=이제원 선임기자

◆푸틴과 긴장완화 공감… 북한은 침묵



이 대통령은 전날 열린 에이펙 환영만찬에서 푸틴 대통령과 10분가량 회동했다. 순방에 동행한 청와대 고위관계자는 기자들과 만나 “한·러 관계가 여러 여건상 쉽지 않지만 그렇더라도 문제가 없는 영역에서 협력 여지를 찾아 관계를 잘 관리해나가자는 데 (양 정상의) 대체적인 의견 일치가 있었다”고 밝혔다. 두 정상은 한반도 정세 악화를 방지하고 긴장을 완화할 필요가 있다는 데에도 의견을 같이했다고 이 관계자는 전했다.



북한과 밀접한 관계를 유지하고 있는 러시아는 한반도 정세 논의에서 빼놓기 어려운 상대다. 이번 회동에서도 양국 관계의 어려움을 인정하면서 협력이 가능한 분야를 찾아 관계를 관리하자는 데 공감대를 형성했다. 이 대통령이 한반도 긴장 완화의 필요성을 푸틴 대통령에게 직접 전달했다는 점에서도 의미가 있다.



북·미 정상 간 접촉 가능성이 거론되는 상황에서도 김정은 북한 국무위원장은 경제·군사 분야 현지지도에 집중했다. 북한 조선중앙통신은 이날 김 위원장이 전날 함경남도 함흥의 김정숙 해군대학을 방문했다고 보도했다. 통일부에 따르면 김 위원장의 해군대학 방문은 이번이 처음이다. 그는 해군대학 방문에 앞서 함경남도 리원군과 락원군의 지방발전정책 관련 건설 현장도 잇달아 찾았다.



지난 17일에는 리원군의 바닷가 양식사업소와 종업원 살림집 구역을 둘러봤고, 18일에는 락원군 병원과 종합봉사소 건설 현장의 공사 진행 상황을 점검했다. 앞서 15∼16일에는 양강도 삼지연시 관광지구를 방문하는 등 나흘 연속 지방 현장을 돌며 경제·군사 현안을 챙겼다. 북한은 이날 노동당 최말단 조직 책임자들이 참석하는 세포비서대회를 이달 하순 평양에서 개최한다는 일정도 공개했다. 대외 접촉 가능성이 거론되는 와중에 내부 조직과 지방발전 사업에 무게를 두는 행보다.



도널드 트럼프 미국 행정부는 북한의 완전한 비핵화 입장을 재확인했다. 미 국무부는 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 정상회의 폐막 후 배포한 결과 팩트시트에서 “미국은 북한의 완전한 비핵화와 북한 관련 유엔 안보리 결의의 완전한 이행에 계속 전념하고 있다”고 밝혔다.

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