더불어민주당 최민희 최고위원 징계를 둘러싼 친명(친이재명)·친청(친정청래)계 갈등이 좀처럼 가라앉지 않자 당내 중진 의원들이 잇따라 수습을 촉구하고 나섰다. 그러나 김민석 대표와 정청래 전 대표의 대립은 누그러질 기미가 보이지 않고 있다. 정 전 대표는 화해를 주문한 박지원 의원에게 “심판 행세 말고 그냥 가던 길 가세요”라고 맞받는 등 중재를 시도하는 중진들에게까지 날을 세우고 있다.



19일 민주당 중진 의원들은 잇따라 당내 갈등의 조속한 봉합을 촉구했다. 현역 최고령인 박지원 의원은 KBS 라디오에서 “정 전 대표가 신천지 문제로 모함을 받았기 때문에 억울할 것이지만 전당대회도 끝났기에 통합, 화합의 모습을 보여야 이재명 대통령이 성공할 수 있다”고 했다. 정 전 대표가 자신에게 ‘심판 행세 말고 그냥 가던 길 가세요’라고 한 데 대해선 “참는다”고 했다. 그러나 우원식 전 국회의장과 송영길 의원에게도 정 전 대표가 날 선 반응을 보인 데 대해선 “엉킨 실타래를 풀어내는 게 정치이지, 헝클어뜨리는 건 정치가 아니다”라고 지적했다. 이어 “돌아가면서 한 방씩 날리면 당에 왜 선배·원로가 있나. 경솔했다”고 했다.

더불어민주당 김민석 대표가 지난 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 왼쪽은 최민희 최고위원. 연합뉴스

정성호 의원은 YTN 라디오에서 “정치는 정치로 해결해야지 징계로 끝나선 안 된다”고 했다. 다만 최 최고위원에 대해선 “발언의 여러 가지 맥락을 봤을 때 징계를 안 할 수 없는 상황인 것 같다”고 했다. 갈등을 정치적으로 풀어야 한다면서도 최 최고위원의 징계 필요성은 인정한 것이다. 추미애 경기지사가 김 대표의 신천지 의혹 제기를 문제 삼으며 친청계 편을 든 데 대해선 “부적절하다”며 “도민을 다독이고 뜻을 모을 수 있는 도정을 펼쳐야 한다”고 비판했다. 김영진 의원도 MBC 라디오에서 “당 상황이 국민들 보기에 대단히 부끄러운 상황이다. 국민께 무릎 꿇고 사과해야 되는 상황”이라고 했다.



당내 갈등이 이어지는 가운데 김 대표의 사퇴를 요구하는 응답이 과반, 최 최고위원에 대한 징계가 필요하다는 응답이 72.0%에 달한다는 여론조사 결과도 나왔다. 미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 지난 16∼17일 전국 성인 1033명을 조사해 19일 발표한 결과, 김 대표의 사퇴를 요구한 응답은 51.6%였다. 최 최고위원에 대해서는 ‘제명’(33.5%)이 가장 많았고, ‘징계 불필요’(20.3%), ‘경고’(14.8%), ‘당직자격정지’(13.9%), ‘당원자격정지’(9.8%) 순이었다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

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