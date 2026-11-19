우리나라가 세계에서 네 번째로 연간 수출 1조달러를 달성했다. 지난해 사상 처음으로 수출 7000억달러를 돌파한 지 불과 1년 만에 이룬 성과다. 2007년 중국 이후 19년 만에 탄생한 것으로, 글로벌 수출강국의 위상을 한층 높이게 됐다.

19일 서울 강남구 코엑스 광장에서 한국무역협회 임직원들이 우리나라 사상 최초 연간 수출 1조 달러 달성을 맞아 숫자 조형물을 들고 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스

산업통상부와 관세청은 19일 오후 2시9분38초 기준 잠정 집계 결과 올해 누적 수출액이 1조달러를 달성했다고 밝혔다. 우리나라 수출은 1964년 1억달러를 기록한 이후 62년 만에 1만배 규모로 급성장했다.



특히 이번 성과는 보호무역주의 확산과 글로벌 공급망 재편 등 불확실한 통상환경 속에서 이뤄졌다는 점에서 의미가 크다. 올해 1∼8월 한국의 수출 증가율은 52.9%로 대만(43.8%), 중국(19.3%), 미국(14.6%) 등 주요 수출국을 웃돌았다.



일등 공신은 단연 반도체다. 글로벌 빅테크(거대기술기업)들의 인공지능(AI) 투자 확대로 반도체 수요가 급증하고 가격도 상승하면서 전체 수출을 견인했다. 석유제품과 선박 등 기존 주력 품목도 선전하며 성장세를 뒷받침했다.



이재명 대통령은 엑스(X)를 통해 “오늘의 성과 뒤에는 수출의 기틀을 닦아 온 선배 세대의 땀과 헌신이 있었다. 깊은 감사와 존경을 전한다”며 “이 성과를 지속적인 성장으로 이어가도록 주력 산업의 경쟁력을 높이고 AI와 바이오 등 미래 성장동력을 키우겠다”고 약속했다.

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