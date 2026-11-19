호암 이병철(1910∼1987) 삼성 창업회장의 39주기를 맞아 고인의 넋을 기리기 위한 추도식이 19일 경기 용인시 호암미술관 인근 선영에서 열렸다. 이 창업회장의 손자인 이재용 삼성그룹 회장은 이날 10시40분쯤 어머니 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 동생 이부진 호텔신라 사장·이서현 삼성물산 사장, 매제 김재열 삼성글로벌리서치 사장과 함께 선영을 찾았다.

홍라희 삼성미술관 리움 명예관장(가운데)과 이서현 삼성물산 사장(오른쪽), 김재열 삼성글로벌리서치 사장이 19일 오전 경기 용인시 호암미술관 인근 선영에서 열린 이병철 삼성 창업회장의 제39주기 추도식에 참석해 있다. 뉴시스

앞서 이 창업회장의 장손인 이재현 CJ그룹 회장이 아들 이선호 CJ 미래기획그룹장, 딸 이경후 CJ ENM 브랜드전략실장과 와서 고인을 추모했다. 오후에는 이 창업회장의 외손자인 조동길 한솔그룹 회장과 신세계의 사장단이 참배한 것으로 알려졌다.

이 창업회장은 1938년 대구에서 청과물과 건어물을 수출하는 ‘삼성상회’를 세웠고, 이는 삼성물산의 뿌리가 됐다. 그가 1953년 설탕 사업으로 시작한 제일제당은 CJ그룹의 모태다. 이 창업회장은 1954년 제일모직, 1969년 삼성전자 등을 세웠다.

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