호암 이병철(1910∼1987) 삼성 창업회장의 39주기를 맞아 고인의 넋을 기리기 위한 추도식이 19일 경기 용인시 호암미술관 인근 선영에서 열렸다. 이 창업회장의 손자인 이재용 삼성그룹 회장은 이날 10시40분쯤 어머니 홍라희 삼성미술관 리움 명예관장, 동생 이부진 호텔신라 사장·이서현 삼성물산 사장, 매제 김재열 삼성글로벌리서치 사장과 함께 선영을 찾았다.
앞서 이 창업회장의 장손인 이재현 CJ그룹 회장이 아들 이선호 CJ 미래기획그룹장, 딸 이경후 CJ ENM 브랜드전략실장과 와서 고인을 추모했다. 오후에는 이 창업회장의 외손자인 조동길 한솔그룹 회장과 신세계의 사장단이 참배한 것으로 알려졌다.
이 창업회장은 1938년 대구에서 청과물과 건어물을 수출하는 ‘삼성상회’를 세웠고, 이는 삼성물산의 뿌리가 됐다. 그가 1953년 설탕 사업으로 시작한 제일제당은 CJ그룹의 모태다. 이 창업회장은 1954년 제일모직, 1969년 삼성전자 등을 세웠다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지