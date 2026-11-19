우울 증상은 호전됐지만 “기쁨이 느껴지지 않는다. 감동이 없다”고 호소하는 환자를 자주 본다. 이럴 때 나는 일상에서 예술을 꾸준히 접해 보시라고 권한다. 약을 챙겨 먹듯이 말이다. 아름다운 그림을 보거나 좋아하는 음악을 들으면 뇌에서 즐거움과 보상에 관여하는 영역이 반응한다. 특히 음악을 들으며 강한 쾌감을 느낄 때는 뇌의 선조체에서 도파민이 분비된다.