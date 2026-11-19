LG전자 ◆사장 승진 △HS사업본부장 백승태 △MS사업본부장 이상우 ◆부사장 승진 △CFO 겸 CRO 박지환 △ES어플라이드사업부장 이재현 △법무그룹장 겸 준법사무국장 이진효 ◆전무 승진 △HS키친솔루션사업부장 김재일 △ES오퍼레이션그룹장 박용호 △ES Air Science Task리더 박형호 △HS리빙솔루션사업부장 손창우 △로보틱스사업센터장 송시용 △CTO SW플랫폼연구소장 엄위상 △MS디스플레이해외영업그룹장 이윤석 △CSO경영전략담당 이종근 △MS연구소장 이형일 △커뮤니케이션센터 홍보담당 최준혁 ◆상무 승진 △해외영업본부 D2C마케팅담당 권희원 △아시아지역대표 베트남법인장 김성한 △CTO 소자재료(연)무수세탁Task리더 김수현 △HS리빙솔루션연구소장 김영종 △ES어플라이드개발담당 김정훈 △HS개발품질담당 김종일 △HS마케팅커뮤니케이션담당 류주현 △중남미지역대표 콜롬비아법인장 마성환 △MS webOS SW플랫폼 개발담당 민구봉 △로보틱스 LG데이터팩토리담당 박기범 △CFO 회계담당 박인근 △CSO AX전략담당 서정해 △HS남경세탁기생산법인장 송현욱 △HS세탁기사업담당 용승지 △HS경영관리담당 유종인 △ES어플라이드영업담당 이광원 △MS ID해외영업담당 이동민 △ES선행연구담당 이상헌 △한국영업AX담당 이일세 △HS로보틱스 연구소장 이재욱 △부품솔루션생산담당 이창희 △유럽지역대표 헝가리법인장 이현철 △VS유럽영업/PM1담당 이희걸 △글로벌오퍼레이션센터 구매전략담당 임오현 △한국B2B프로젝트영업담당 정원욱 △CTO 휴머노이드로봇Task 정웅 △CTO Lightweight System Task리더 정재윤 △MS HR담당 최준희 △하이텔레서비스 대표이사 한기수 ◆계열사 전입 △커뮤니케이션센터장 부사장(현 ㈜LG ESG팀장) 박준성 △CFO 경영관리담당 상무(현 경영개발원 진단1담당) 이원철
LG이노텍 ◆부사장 승진 △패키지솔루션사업부장 조지태 ◆전무 승진 △CHO 이동훈 ◆상무 신규 선임 △사업전략담당 강영준 △차세대패키지연구소장 남상혁 △CS사업담당 남형기 △Physical AI센싱연구소장 박민하 △패키지솔루션연구소장 박재만 △경영기획담당 손득훈 △패키지솔루션선행개발팀장 이지명
㈜LG ◆전무 승진 △전자팀장 박충현 ◆이동 <상무> △재경팀 금융/IR담당 김규동 △전략팀 사업개발담당 김용석 △화학팀장 이영석 △통신서비스팀장 장민용
LG경영개발원 ◆부사장 승진 △LG정책협력개발원장 하태석 ◆전무 승진 △LG경영개발원 CFO 김성기 ◆수석연구위원(상무) 선임 △LG AI연구원 EXAONE Lab장 김이른 △LG AI연구원 Physical Intelligence Lab 산하 강병준 ◆이동 △LG인화원장(전무) 김기수 △LG경영개발원 정도경영TFT 진단1담당(상무) 이재선 △LG AI연구원 People Unit장 겸 LG경영개발원 CHO(상무) 남주현
LG스포츠 ◆상무 선임 △경영지원담당 옥정우
D&O ◆이동 △F&B사업부장(상무) 이호영
HSAD ◆상무 선임 △Integrated eXperience센터장 윤정민
LG화학 ◆부사장 승진 △생명과학사업본부장 김무용 △석유화학사업본부장 김상민 ◆전무 승진 △CTO 이충훈 △전자소재사업부장 고경덕 ◆상무 신규 선임 △강병일 △길정진 △김상섭 △박상우 △박찬홍 △신종영 △오승민 △지호찬 △현병국 ◆수석연구위원(상무) 신규 선임 △정대철
LGU+ ◆전무 승진 △NW부문 NW인프라그룹장 노성주 △Enterprise부문 Enterprise AI사업그룹장 안형균 ◆상무 신규 선임 △AX엔지니어링 Lab장 권기덕 △중부인프라담당 문태희 △AIDC엔지니어링 TF 리드 손지호 △HSAD 정도경영담당 오경훈 △홈사업담당 유호성 △요금상품담당 임혜경 △노경/지원담당 조승연 △준법지원담당 차재봉 △전략/AX담당 황승연
LG디스플레이 ◆전무 승진 △권경준 △유준석 △전종석 △이후각 △김기영 △이정희 ◆상무 신규 선임 △김희천 △박정호 △이영록 △안성환 △양동규 △오태영 △홍부선 △오성진 △정성원 △성기훈 △이창용
LG에너지솔루션 ◆부사장 승진 △정도경영담당 조준형 ◆전무 승진 △최고전략책임자(CSO) 김재권 △파우치/각형기술그룹장 이정규 △소형전지사업부장 정원희 △최고품질책임자(CQO) 현오영 ◆상무 신규선임 △미국홀랜드생산법인·품질담당 김성길 △소형·마케팅·FT담당 김현수 △Cell선행개발·양극재담당 박병천 △미국GM JV생산법인·전극기술담당 박효석 △세무담당 이상수 △자동차·개발·제품솔루션개발담당 이형석
LG CNS ◆부사장 승진 △디지털비즈니스사업부장 배민 ◆전무 승진 △금융/공공사업부장 김지욱 △스마트팩토리사업부장 이병승 ◆상무 신규 선임 △베트남법인 산하 수석전문위원 민병석 △AI Native서비스부문 산하 수석전문위원 배효섭 △경영관리담당 서동수 △제조AX사업담당 이정민 △Learning&Development담당 이종민 △Agentic AI사업담당 임은영 △Entrue Consulting AX Practice장 전기정 △그룹보안전략담당 전은숙 △커뮤니케이션담당 최희정 ◆계열사 전입 △Entrue장 윤창병 ◆외부 영입 △Agentic AI연구소장 상무 김병학
팜한농 ◆CEO 신규 선임 △해외사업담당 상무 최학용 ◆상무 신규 선임 △작물보호사업부장 박정현 △신규물질연구소장 명경
하이트진로 ◆상무 승진 △영업부분 방상목 △생산부문 박연규 △관리부문 오근의 ◆상무보 승진 △영업부문 김현욱 △영업부문 설진석 △생산부문 마정호 △관리부문 임방진
HLB그룹 ◆대표이사 내정 △HLB이노베이션 각자대표이사 김범수 △HLB펩 각자대표이사 이원직 △〃 김재일 <승진> ◆사장 △HLB 현장지원본부 미래전략부문 손도국 △프레시코 박종근 ◆부사장 △HLB 현장지원본부 디자인팀 정연우 △〃 노마드팀·HLB셀 이지환 △HLB 박철웅 ◆상무 △HLB 현장지원본부 노마드팀·HLB셀 김은동 △〃 글로벌밸류혁신팀 정해성 △코아바이오 윤선호 △프레시코 하창우 ◆상무보 △HLB 현장지원본부 커뮤니케이션팀 정희영 △HLB생명과학 이길현 △HLB테라퓨틱스 장준호 △HLB제약 박경원 △HLB펩 박민수 △HLB오션테크 유정근 ◆이사 △HLB 현장지원본부 이그제큐티브서포트팀 엄현아 △HLB생명과학 박상언 △HLB제약 이용우 △〃 신미리내 △HLB인베스트먼트 윤경수 △HLB셀 정래호 △HLB바이오코드 김용석
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