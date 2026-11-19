인공지능(AI) 모델 ‘클로드’의 개발사 앤트로픽이 스페이스X를 제치고 역대 최대 기업공개(IPO) 조달을 기록했다. 앤트로픽의 상장은 AI 개발 기업과 더 나아가 AI 생태계 전체의 향배를 가를 분기점이 될 것이라는 평가가 나온다.

블룸버그·로이터통신은 18일(현지시간) 소식통의 말을 인용해 앤트로픽이 상장 공모가를 83달러(약 11만원)로 확정했다고 보도했다. 이는 앤트로픽이 앞서 공시한 증권신고서 희망 공모가 범위 70∼78달러에서 10달러가량 상향된 액수다. 투자설명회 과정에서 수요가 급증하면서 공모가를 높인 것으로 보인다.

인공지능(AI) 모델 ‘클로드’의 개발사 앤트로픽 로고. 앤트로픽 상장 공모가는 18일(현지시간) 83달러(약 11만원)로 확정됐으며, 전체 IPO 조달액은 940억달러(약 125조1000억원)를 웃돌 전망이다. 로이터연합뉴스

앤트로픽은 이번 상장에서 8억여주를 발행해 680억달러를 기본 공모로 조달했다. 여기에 엔비디아·AMD 등 주요 반도체 파트너들이 공모에 참여하기로 합의한 사모 배정 물량과 초과배정옵션 등을 포함한 전체 IPO 조달액은 940억달러를 웃돌 전망이다. 이에 따라 앤트로픽의 조달액은 전체 공모 기준 지난 6월 스페이스X가 기록한 조달액 862억달러를 넘어섰다.

앤트로픽 설립 초기에 투자한 SK텔레콤은 역대급 결실을 거두게 됐다. 공모가 83달러를 기준으로 SKT의 보유 지분 약 3860만주의 가치는 32억달러에 달한다. SKT는 2023년 미국 자회사 SK텔레콤 벤처캐피탈을 통해 기업가치 50억달러 수준으로 평가받던 앤트로픽에 처음 투자한 뒤 모두 2억400만달러를 투자해 15.7배의 수익을 올렸다.

앤트로픽은 19일 미국 나스닥 시장에 종목코드(티커) ‘ANT’로 상장돼 거래를 시작했다. 상장 대표 주관사는 골드만삭스와 모건스탠리가 맡았으며 투자은행 20여 곳이 주관사로 참여했다.

이번 앤트로픽의 IPO는 대형언어모델(LLM) 기반 AI 모델 개발 스타트업 최초의 상장사례다. AI 거품론이 불거질 때 상장했다는 점에서 의미심장하다. 앤트로픽이 조달한 자금이 꺼져가는 AI 산업 불씨를 되살리는 계기가 될지, 아니면 호황의 마지막 불꽃으로 기록될지 초미의 관심사라고 BBC, 뉴욕타임스(NYT) 등이 전했다.

최근 AI 산업에 대한 관심이 주춤하고, AI 기술에 대한 우려가 커진 데다 빅테크 간 순환 투자 구조에 의구심이 풀리지 않으면서 ‘AI 거품론’이 고개를 들고 있다. 이를 반영하듯 코어위브, 네비우스 등의 주가는 반 토막이 났다.

앤트로픽 측은 이 같은 AI 거품 논란에 개의치 않는다는 입장이다. 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)는 지난주 제이미 다이먼 JP모건 CEO에게 “실제 가치보다 단 1달러라도 더 높게 평가받지 않도록 하는 것이 나의 경영 원칙”이라며 자신감을 드러낸 바 있다.

미 금융서비스업체 스톤X의 피오나 신코타 애널리스트는 “앤트로픽 IPO는 ‘금’ 자체에 시장이 얼마의 가치를 매기는지를 확인하는 자리”라며 “처음으로 순수 AI 종목에 직접 투자할 수 있는 길이 열리는 것”이라고 설명했다.

손정의 소프트뱅크그룹 회장도 이날 도쿄에서 열린 ‘AI의 미래’ 콘퍼런스에서 “앤트로픽 투자에 관한 회의를 했었다”며 “하지만 그때 이미 오픈AI 투자를 시작한 상태였기 때문에 추가로 앤트로픽 투자를 더 밀어붙이는 데 주저했다”고 말했다. 이어 그는 “내 실수 중 하나. 그때 투자했더라면 좋았을 것”이라며 의미를 부여했다.

다리오 아모데이 앤트로픽 CEO. AFP연합뉴스

하지만 AI 거품을 우려하는 목소리도 커지고 있다. ‘실리콘밸리 길들이기’의 저자이자 뉴욕대 명예교수인 게리 마커스는 “LLM이 실질적인 효용성을 주며 살아남겠지만 수지타산이 맞지 않는다”며 “더 많은 기업이 AI 모델을 구축할수록 기술이 범용화되고 경쟁 우위가 사라져 결국 가격이 하락한다”고 경고했다.

특히 앤트로픽은 브로드컴, 구글, 아마존 등 특정 빅테크로부터 수천억달러 규모의 칩 등을 구매하거나 임대하는 계약을 맺고 있는데, 이들 기업은 동시에 앤트로픽의 주요 투자자이다. 이 같은 순환 구조에서 앤트로픽이 커다란 수익 구조를 실현하지 못한다면, AI 산업 붕괴로 이어질 수 있다는 우려다.

NYT는 “앤트로픽은 상장 이후 2년간 신규 칩과 데이터센터 구축에 수천억달러를 쏟아부으면서 투자자들에게 인내를 요구할 것”이라며 “동시에 AI 안전과 보안을 우려하는 사람들로부터 차세대 모델의 학습 속도를 조절하라는 거센 압박을 받을 수밖에 없다”고 지적했다.

한편 이날 앤트로픽이 먼저 상장하면서 챗GPT로 전 세계에 충격을 준 오픈AI의 상장은 한발 늦어지게 됐다. 샘 올트먼 CEO 등 오픈AI 임원들은 앤트로픽 상장에 대해 개의치 않는다며, 내년 이후에 상장을 추진하겠다는 입장이다.

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