A-17 재건축 조감도(사진 제공=평촌 A-17 정비사업위원회)

1기 신도시 정비사업이 시공자 선정 단계로 들어선 가운데 경기 안양시 평촌신도시의 평촌 A-17(귀인블럭) 통합재건축사업도 시공자 선정 절차를 진행하고 있다. 평촌 A-17은 평촌신도시 1기 선도지구 가운데 하나로, 안양시 동안구 평촌동 일원에서 추진되는 대규모 통합재건축사업이다.

A-17은 꿈마을 금호ㆍ한신ㆍ라이프ㆍ현대 등 4개 단지로 구성돼 있다. 기존 1,750세대를 철거하고 총 2,875세대 규모로 재건축하는 계획으로, 사업구역 면적은 151,136.2㎡, 연면적은 562,535.36㎡다. 지하 3층부터 지상 최고 49층까지 계획돼 있다.

앞서 군포 산본9-2구역은 지난 9월 14일 1기 신도시 선도지구 가운데 처음으로 시공자 선정 입찰공고를 냈다. 당시 제시된 공사비는 3.3㎡당 780만원이었다. 평촌 A-17은 3.3㎡당 890만원을 예정가격으로 제시해 금액상 차이를 보인다. 다만 사업별 공사 범위와 조건이 다를 수 있어 공사비만으로 사업성을 단순 비교하기보다는 각 사업의 입찰 조건과 제안 범위를 함께 살펴볼 필요가 있다.

이성우 정비사업위원장은 “더 많은 건설사에 참여 기회를 제공하고 충분한 검토를 거친 제안을 받을 수 있도록 47일의 입찰기간과 지침을 마련했다”며 “이를 통해 사업의 완성도를 높일 수 있는 경쟁력 있는 제안이 이뤄지기를 기대한다”고 밝혔다.

평촌 A-17은 19일 시공자 선정을 위한 현장 설명회를 개최했으며, 이날 설명회에는 포스코이앤씨, 중흥토건, IPARK현대산업개발, 제일건설, 현대건설, 진흥기업 등 총 6개 건설사가 참석했다. 참석 건설사들은 사업 규모와 공사비, 입찰 조건 등을 확인하고 입찰 참여 여부를 검토할 것으로 알려졌다. 입찰은 일반경쟁 방식으로 진행되며 공동도급은 허용하지 않는다.

사업시행자인 주식회사 하나자산신탁은 입찰제안서를 2027년 1월 4일 오후 3시까지 접수할 예정이다. A-17은 입찰 마감 이후 시공자 선정 절차를 이어갈 예정이다.

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