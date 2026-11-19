일선 학교에 전자칠판 납품을 돕는 대가로 억대 뇌물을 챙긴 혐의로 재판에 넘겨진 전직 인천시의원 2명이 중형을 선고받았다. 두 사람은 공급 실적과 정산 내역에 따라 일정 비율의 수수료를 지급받는 구조로 범행한 것으로 조사됐다.

인천지법 형사12부는 19일 선고 공판에서 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 뇌물 혐의로 기소된 신충식(52)·조현영(51) 전 인천시의원에게 각각 징역 12년과 10년을 선고하고 법정 구속했다. 또 각각 벌금 4억8900만원을 선고하고, 신 전 의원에 1547만원 추징, 조 전 의원에게는 9540만원 추징을 명령했다.

조현영 전 인천시의원(왼쪽)과 신충식 전 인천시의원. 연합뉴스

이들에게 뇌물을 건넨 혐의로 기소된 전자칠판 납품업체 대표 A씨에게는 징역 5년을, 부사장 B씨에 징역 4년이 선고됐다. 재판부는 뇌물 지급을 약속받거나 수수한 사실이 없다는 신·조 전 의원의 주장을 받아들이지 않았다.

재판부는 “이들은 시의회 교육위원장과 부위원장이라는 지위를 이용해 특정 업체의 이익을 도모하고 그 대가로 금품을 수수했다”면서 “공적 권한을 사적 이익을 얻기 위한 수단으로 이용해 죄질이 나쁘다”고 설명했다.

이들의 전체 뇌물 수수액은 1억1000만원가량으로 판단했다. 공소사실에 적시된 1억6000만원 가운데 5000만원은 검사가 제출한 증거만으로는 인정하기 어렵다고 봤다. 신·조 전 의원은 2023년 10월∼2024년 4월 시교육청이 추진한 20억원대 전자칠판 사업에서 A씨 등 업체 측으로부터 1억6000만원을 수수한 혐의로 기소됐다.

재판부는 신 전 의원에 대해 “피고인은 업체 관계자들과 관계를 형성한 뒤 조 전 의원을 소개해 가담하게 했다. 계획성과 적극성이 인정된다”고 부연했다. 조 전 의원에는 “상당 기간 여러 학교를 대상으로 사업에 관여해 일시적·우발적 범행으로 보기 어렵다”고 덧붙였다.



앞서 이들은 해당 납품업체로부터 “학교 관계자를 연결해주고 시의회 예산을 통과시켜달라”는 청탁을 받은 것으로 파악됐다. 이후 시의회 교육위원회에서 예산안을 의결했고, 업체는 20억원 상당의 제품을 22개 학교에 공급한 것으로 드러났다.

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