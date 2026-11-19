씰리침대 은평점

글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대가 서울 은평구 불광동에 신규 매장 ‘은평점’을 오픈했다고 19일 밝혔다.

이번 은평점 출점은 서울 서북권 지역 소비자와의 접점을 확대하고 주요 매트리스 제품을 체험할 수 있는 공간을 마련하기 위해 추진됐다.

은평점은 서울 은평구 불광동에 자리 잡았으며, 지하철 연신내역에서 도보로 약 4분 거리에 위치해 대중교통을 이용할 수 있다. 이와 함께 매장 전용 주차 공간을 별도로 마련해 자가용 방문객도 이용할 수 있도록 했다.

매장 내부에는 씰리침대의 ‘엑스퀴짓 하이랜드’를 비롯해 창립 145주년 기념 매트리스 ‘오로라 셸’, ‘에일레 다이아몬드’ 등 주요 제품군이 전시돼 소비자가 직접 누워보고 사양을 비교·체험할 수 있도록 구성됐다. 특히 ‘엑스퀴짓 하이랜드’는 티타늄 합금 소재의 ‘레스트 서포트’ 코일을 적용해 3단계로 신체를 지지하도록 설계됐으며, 캐시미어와 울 패딩 내장재를 적용한 제품이다.

씰리침대 관계자는 “서울 서북권 거점에 신규 매장을 열어 지역 고객들이 씰리침대의 숙면 솔루션을 가까운 곳에서 체험할 수 있는 공간을 마련했다”며 “앞으로도 지역별 상권 특성과 소비자 수요를 반영한 매장 운영을 통해 브랜드 경험 기회와 고객 접점을 꾸준히 넓혀 나가겠다”고 말했다.

한편 씰리침대는 145년 역사를 지닌 매트리스 브랜드로, 1950년부터 정형외과 전문의들과 협업해 수면 지지 기술을 개발해 왔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지