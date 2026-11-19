수소연료전지로 결정된 대전 도시철도 2호선 트램의 급전방식이 또다시 바뀔 지 이목이 쏠리고 있다. 허태정 대전시장이 내달 중순 급전방식을 발표하겠다고 밝힌 가운데 정권에 따라 급전방식이 달라진다는 정치적 부담과 행정절차 재이행으로 개통시점이 2030년 이후로 늦어질 공산이 있다는 점에서 급전방식 번복은 현실적으로 어렵다는 분석이 나온다.

대전 도시철도 2호선 수소트램 이미지. 대전시 제공

19일 대전시에 따르면 지난 6일 기준 트램 건설공사구간 14개 공구 중 절반은 공정률이 10%를 넘고 있다.

전체 공구와 연축동 차량기지의 공정률은 평균 11.6%이다. 11공구인 중구 유등교와 서부교육지원청 구간 공정률은 27.1%로 가장 높고 정림삼거리∼도마삼거리(불티고개 지하도) 공정률도 23.25%에 달한다.

대전 도시철도 2호선은 민선6기 때인 2014년 11월 트램으로 건설방식이 확정됐다. 민선7기 때인 2022년 2월 당시 허태정 시장은 배터리·가선의 유·무가선 혼용을 급전방식으로 발표했다.

그러나 민선8기인 2023년 11월 이장우 전 대전시장은 수소연료전지로 급전방식을 바꿨다. 2024년 12월 전 구간이 동시 착공됐다.

수소트램은 총연장 38.8㎞의 순환선으로 정거장 45곳, 차량기지 1곳 규모로 지어진다. 당초 2028년 말 개통이 목표였으나 서대전 지하차도 구간의 보상 문제 등이 불거지면서 개통 시기는 2030년 하반기로 2년여 늦춰졌다.

대전 중구 서대전육교 구간에서 트램 공사가 한창이다. 연합뉴스

허 시장은 지난 7월 취임하자마자 트램 급전방식이 수소연료전지로 바뀐 경위에 대해 감사를 지시했다.

수소트램의 안전성 문제와 막대한 재정 투입 부담 등을 이유로 급전방식 원점 재검토를 촉구하는 목소리가 나오고 있다.

대전시가 수소트램에 30년간 투입할 비용은 1조7429억원으로 추산된다. 수소연료비는 현재 시중가인 ㎏당 1만400원을 적용할 경우 3554억원에 달한다. 수소충전소와 생산시설 구축비도 각각 360억원, 947억원이 소요된다. 연간 운영비는 450억~500억원으로 추산된다.

일각에서는 가선방식으로 변경해야 한다는 주장도 제기된다. 안전성이 검증된 방식인 데다 연간 운영비가 약 40억원으로 수소트램의 10분의1 수준에 불과해 재정 부담을 줄일 수 있다는 이유에서다.

그러나 급전방식을 다시 변경하면 행정절차를 처음부터 다시 밟아야 해 개통 시기가 2030년보다 더 늦어질 수 있다. 민선 7기부터 정권 교체 때마다 급전방식을 바꾼다는 점에서 정치적 부담도 커지는데다 행정의 일관성과 신뢰성까지 흔들릴 수 있다는 점도 고민 지점이 될 수 있다.

가선방식으로 변경할 경우 개통 지연은 불가피하다.

관련 도시철도법 등에 따라 기본계획 변경 절차를 거쳐야 하는 데다 총사업비 조정과 사업 타당성 검토, 형식승인 등 관련 절차를 다시 밟는 데만 수개월이 걸릴 것으로 예상된다. 전주와 변전소 등 전력 공급 인프라도 추가로 설치해야 한다. 이 과정에서 현재 트램 공사가 진행 중인 도로의 폭을 넓히는 등 설계 변경도 수반돼야 한다.

대전시는 수소 생산시설 후보지를 대략 추린 상태다. 도시가스 배관망과의 거리, 부지 면적, 고속도로 나들목(IC) 접근성, 주민 수용성 등을 종합적으로 검토해 동구 구도동과 비룡동, 유성구 원내동, 대덕구 연축동 등을 후보지로 선정했다. 국토교통부의 형식승인 절차도 전문기관 의견을 조회하는 등 막바지 단계에 접어들었다.

대전시 관계자는 “사업비와 운영비 등을 종합적으로 고려해 최종 급전방식을 12월 중순 발표할 예정”이라고 말했다.

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