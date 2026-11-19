정부가 대학수학능력시험(수능) 부정행위를 차단하기 위해 전국에 위급재난문자를 일괄 발송했지만 일부 이용자들이 문자를 받지 못했다는 주장이 온라인에서 잇따라 제기됐다.

2027학년도 대학수학능력시험(수능)일인 19일 오전 8시 30분 수능 부정행위 방지를 위해 전국에 일제히 발송된 위급재난문자. 연합뉴스

19일 행정안전부에 따르면 이날 오전 9시20분까지 공식적으로 접수된 재난문자 미수신 사례는 없었다. 다만 휴대전화 개조나 통신 음영, 소프트웨어 오류 등으로 문자를 받지 못하는 예외적인 상황은 발생할 수 있다고 설명했다.

행안부 관계자는 뉴시스에 “문자가 울리지 않았다는 온라인 게시글이 있다는 이야기는 들었지만 아직 공식적으로 제기된 사례는 없다”며 “통신사와 협력해 재난문자를 받지 못하는 휴대전화가 없도록 계속 점검하고 있다”고 말했다. 외진 지역에서도 재난문자를 원활하게 수신할 수 있도록 기지국 관련 문제도 개선하고 있다고 덧붙였다.

그러나 이날 네이버 카페 등 온라인 커뮤니티에는 본인이나 가족의 휴대전화에서 위급재난문자가 울리지 않았다는 게시글이 잇따라 올라왔다.

한 온라인커뮤니티 이용자는 최신 기종 휴대전화를 사용하고 이동통신 데이터와 와이파이를 모두 켜둔 상태였지만 문자를 받지 못했다고 주장했다. 그는 “남편과 저 둘 다 재난문자를 받지 못했다”며 “같은 동네 이웃들은 엄청 크게 울렸다는데 무슨 일인지 모르겠다”고 적었다.

다른 이용자들도 휴대전화를 곁에 두고 있었는데도 알림이 울리지 않았거나 가족 중 일부 휴대전화에서만 경보가 울렸다고 전했다. 갤럭시 S23 울트라를 사용한다는 한 이용자는 “실종경보와 안전안내문자는 정상적으로 수신했지만 이날 위급재난문자는 받지 못했다”고 주장했다.

행안부는 이날 설명자료를 내고 “재난문자는 개인을 지정해 보내는 일반 문자메시지와 달리 기지국에 연결된 모든 휴대전화에 방송 형태로 전파된다”며 “국제·국내 표준을 준수해 출시된 휴대전화는 위급재난문자를 수신한다”고 밝혔다.

다만 △3G 구형 휴대전화를 사용하는 경우 △휴대전화를 불법 개조한 경우 △통신 음영지역에 있어 신호가 약한 경우 △소프트웨어 오류 등으로 휴대전화가 정상 작동하지 않는 경우에는 수신하지 못할 수 있다고 설명했다.

유심(USIM)을 제거한 공기계도 전원이 켜져 있더라도 재난문자를 받지 못할 수 있다. 에그 등 휴대용 무선공유기를 통해 인터넷에 접속할 수 있다는 점에서 수능 부정행위 방지 체계의 사각지대가 될 수 있다는 지적도 나온다.

앞서 수능 전날인 18일에도 수험생 커뮤니티를 중심으로 휴대전화 운영체제를 임의로 조작하거나 스피커·진동 장치를 손상하면 위급재난문자 경보를 피할 수 있다는 주장이 공유됐다.

행안부 관계자는 “의도적으로 외부 해킹 도구를 사용해 재난문자를 수신하지 않겠다고 하면 이런 문제를 모두 파악하기는 어렵다”며 “수능감독관의 현장 감독으로 이를 보완하려는 것”이라고 말했다.

19일 오전 서울 영등포구 여의도여자고등학교에서 위급재난문자를 수신한 스마트폰 화면 모습. 뉴시스

한편 정부는 이날 오전 8시30분과 오후 2시21분 두 차례에 걸쳐 전국에 위급재난문자를 발송했다. 수능 부정행위 방지를 목적으로 위급재난문자를 활용한 것은 이번이 처음이다.

1차 발송 결과 전국 9개 시·도에서 시험장에 제출하지 않은 스마트폰 22대가 적발됐다. 정부는 1차 발송 이후에도 시험장에 휴대전화를 남겨둔 수험생이 있을 가능성을 고려해 3교시 영어 영역 시험이 끝난 직후 2차 문자를 보냈다. 2차 발송에 따른 추가 적발 현황은 추후 집계될 예정이다.

위급재난문자는 ‘재난문자방송 기준 및 운영규정’에 따라 수신을 거부할 수 없다. 휴대전화 전원이 켜져 있으면 무음이나 진동 설정과 관계없이 최대 볼륨(최소 40데시벨 이상)으로 10.5초간 경보음이 울리도록 돼 있다.

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