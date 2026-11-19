강감찬 산업통상부 무역투자실장이 18일 세종시 정부세종청사에서 사상 첫 연간 수출 1조달러 달성과 관련해 브리핑하고 있다. 연합뉴스

한국이 연간 수출액 1조 달러(약 1400조 원)를 돌파했다. 2006년 미국·독일, 2007년 중국에 이어 전 세계에서 네 번째로 세운 대기록이다.

19일 한국무역협회가 발표한 ‘수출 1조 달러 달성 의미와 과제’ 보고서에 따르면, 올해 한국의 연간 수출 순위는 네덜란드를 제치고 세계 4위에 오를 가능성이 매우 높다. 올해 상반기 기준 전 세계 수출 시장에서 한국이 차지하는 비중은 3.4%로 역대 최고치를 찍었다.

◆ 작은 땅, 악조건 속에서 일궈낸 기적

이번 기록이 더욱 대단한 이유는 달성한 환경 때문이다. 앞서 1조 달러를 넘긴 미국·독일·중국은 전 세계 무역이 폭발적으로 성장하던 2000년대 중반에 목표를 이뤘다. 반면 한국은 세계 경제와 무역 성장세가 크게 꺾인 침체기를 뚫고 이 기록을 세웠다.

특히 한국은 인구가 약 5161만 명에 불과하고, 에너지의 93.9%를 해외에서 사 오는 자원 빈국이다. 이런 악조건 속에서 1조 달러를 달성하다 보니, 국민 1인당 수출액(1만 9376달러)은 1조 달러를 넘긴 4개 나라 중 압도적 1위다.

◆ ‘AI 특수’ 탄 반도체, 다른 품목도 힘 보탰다

수출 신기록의 일등 공신은 단연 반도체와 AI(인공지능)다. 올해 1~10월 반도체 수출은 지난해보다 무려 193.1%나 폭증했다. AI 관련 제품 수출 역시 169.7% 늘어나며, 전체 수출의 절반(51.4%) 이상을 차지했다.

반도체나 IT 제품 외에 다른 품목들도 선전했다. K-뷰티·푸드 같은 소비재(자동차 제외) 수출이 67.8%나 껑충 뛰었고, 중소기업 수출 역시 올해 1~9월 965억 달러를 기록하며 역대 최고 실적을 갈아치웠다. 과거에는 물건을 싸게 많이 팔아서(물량) 수출을 늘렸다면, 올해는 기술력을 바탕으로 비싸고 좋은 물건을 팔아(단가 상승) 돈을 벌어들였다는 점이 특징이다.

◆ 미·중 시장 휩쓸고, 일자리 495만 개 만들어

전 세계 주요 시장에서 한국 제품의 위상도 높아졌다. 올해 1~9월 기준 한국은 대만을 제치고 중국이 가장 많이 수입하는 나라(1위)가 됐고, 미국 시장에서도 수입국 순위가 9위에서 6위로 껑충 뛰었다. 아세안(동남아) 시장 수출 비중도 18.1%까지 늘었다.

이렇게 수출로 벌어들이는 돈은 한국 경제 전반을 먹여 살리고 있다. 수출 1조 달러 덕분에 올해 국내에서 만들어진 일자리(취업유발인원)는 약 495만 명에 달하며, 물건을 만들고 나르는 과정에서 도소매·기술 등 국내 서비스업에도 약 1793억 달러의 경제 효과를 안겨주었다.

◆ 앞으로의 숙제: “더 넓게, 더 멀리, 더 깊게”

무역협회는 이 성장을 계속 이어가기 위해 세 가지 숙제를 던졌다.

우선 ‘더 넓게’다. 지금처럼 메모리 반도체 하나에만 기대지 말고 시스템 반도체, 원전, 바이오, 소비재 등으로 잘나가는 품목을 넓혀야 한다는 뜻이다. 두 번째는 ‘더 멀리’다. 미국이나 중국에 쏠린 수출 시장을 전 세계로 더 다양하게 뻗어 나가야 한다. 실제로 수출 기업의 65%가 시장 다변화가 시급하다고 답했다.

마지막은 ‘더 깊게’다. 대기업뿐 아니라 중소기업, 수도권뿐 아니라 지방 경제까지 수출의 과실이 골고루 흘러 들어가도록 연구개발(R&D)과 서비스업 연계를 강화해야 한다는 제언이다.

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