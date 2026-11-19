이기형 경기 김포시장이 중앙정부에 서울지하철 5호선 연장의 신속 추진 등 광역교통 개선대책 마련을 요구했다. 최근 정부가 발표한 고촌읍 일대 아라지구에 3만7000가구를 공급하는 신규 택지지구 계획과 맞물려 실효성 있는 광역교통 및 자족기능 확보를 촉구하고 나섰다.

국무총리주재 경기도권 지자체장 간담회

이 시장은 18일 한성숙 국무총리 주재로 열린 ‘주택공급 활성화를 위한 경기도 지자체장 만찬 간담회’에서 지역의 4대 핵심 과제를 건의했다. 이 시장은 특정 지역에 공급이 몰린 구조적 문제를 언급하며, 많은 물량의 집중으로 도시 팽창이 예상되는 만큼 특단의 교통 대책이 시급하다는 입장을 밝혔다.

우선적으로 서울 5호선에 아라지구 내 신규역을 포함한 4개 역을 설치하되, 행정 절차 지연은 철저히 방지해달라는 게 주요하다. 이를 뒷받침할 철도 통합 차량기지도 차질 없게 갖춰지도록 지원을 제안했다.

두 번째는 김포한강로와 자유로를 잇는 양촌대교·향산대교 건설이다. 현재 극심한 정체를 빚고 있는 올림픽대로의 과부하 해소에 더해 자유로 등으로 차량 흐름을 효과적으로 분산하기 위한 목적이다. 또 김포한강로∼올림픽대로 확장 및 효율적인 대중교통 수송을 위한 BRT 차로 설치·운행이 필요하다.

3기 신도시를 준용하는 것 이상으로 총사업비 대비 20% 이상의 광역교통 개선대책 비용이 반드시 편성돼야 한다고도 피력했다. 급증하는 인구와 광역 교통수요에 대응하기 위한 것이다.

이날 참석자들은 “주택 공급만 늘리고 교통·일자리가 뒷받침되지 않는다면 그 피해는 고스란히 주민들의 몫이 될 것”이라며 “더 나아가 지자체의 재정 파탄으로 이어질 수 있다”고 강조했다. 정부 관계자는 제기된 현안들에 관계 부처와 면밀히 검토해 나가겠다는 뜻을 밝혔다.

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