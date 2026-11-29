아침마다 지옥철에 시달리며 겨우 회사에 도착해 책상에 엉덩이를 붙이자마자 허리가 뻐근해진다. 일하다 보면 고통이 밀려와 의자에 제대로 앉아 있기조차 힘들다. 허리가 아프면 직장인들이 가장 먼저 떠올리는 처방은 하나다. 집에 가서 침대에 눕는 것이다. 며칠 동안 꼼짝 않고 침대 속에서 휴식을 취하면 허리 통증이 싹 가라앉을 것이라는 믿음은 거의 진리처럼 통용된다.

출근길 피로와 책상 앞 긴장이 쌓일 때, 우리 몸은 먼저 신호를 보낸다. 게티이미지뱅크(AI 생성)

하지만 대한정형외과학회 질환 정보에 따르면, 허리 통증이 느껴진다고 무조건 장기간 침상 안정을 취하는 것은 회복을 더디게 만들 수 있다.

통증이 발생했을 때 무작정 누워만 있는 행동이 왜 허리 회복에 불리한지, 그 과정을 살펴볼 필요가 있다. 대한정형외과학회의 급성 요통 관리 지침에서는 급성기라 하더라도 침상 안정 기간은 대개 2~3일 정도로 제한하는 것이 바람직하다고 안내한다. 오랜 시간 누워 지내며 근육 사용과 움직임이 줄어들면 척추 주변 근육의 근력과 유연성이 떨어지고, 일상 복귀 시 허리가 받는 부담이 커질 수 있어서다.

우리의 몸은 움직임의 양에 반응한다. 척추를 지탱하는 근육과 인대가 제 기능을 유지하려면 적절한 부하와 움직임이 이어져야 한다. 지지 근육의 안정성이 약해지면 척추 관절과 추간판(디스크)이 일상 하중을 더 직접적으로 떠안게 된다. 결국 통증을 피하려 움직임을 지나치게 줄인 상태가 길어지면, 자리에서 일어나 다시 활동할 때 근육 긴장이나 통증이 재발하기 쉬운 환경이 만들어진다.

움직임을 멈추는 순간, 허리를 받쳐주던 근육의 시간도 함께 멈춘다. 게티이미지뱅크(AI 생성)

세계보건기구(WHO) 급성 요통 임상 지침에서도 급성 요통 관리의 기준은 장기간의 침상 휴식보다 일상 활동 유지 쪽에 무게가 실려 있다. 추간판은 혈관이 직접 분포하지 않아 움직임에 따른 압력 변화와 대사 순환을 통해 영양과 수분을 공급받는다. 통증이 허용하는 범위 내에서 가볍게 걷고 일상 동작을 이어가는 것이 척추 주변 혈류 순환을 돕고 조직 회복의 여건을 갖추는 데 유리하다.

일상에서 무심코 취하는 자세와 습관 중 허리에 부담을 주는 대표적인 행동은 무엇일까.

첫째, 허리 통증이나 뻐근함을 안고 장시간 구부정하게 앉아 있는 자세다. 의자 끝에 엉덩이를 빼고 걸터앉거나 다리를 꼬는 습관까지 겹치면 척추 정렬이 흐트러진다. 척추 생체역학 연구에서 제시된 자세별 요추 추간판 하중 비교 자료에 따르면, 똑바로 서 있을 때를 100으로 볼 때 눕는 자세에서는 약 25 수준으로 낮아진다. 반면 구부정하게 앉거나 상체를 앞으로 숙이면 140~185 안팎까지 높아지고, 무거운 물건을 앞으로 숙여 들 때는 200을 넘어가는 수준으로 압력이 상승한다. 잘못된 좌식 자세와 허리를 굽힌 짐 들기가 반복되면 디스크 내부 압력이 높아져 주변 조직과 신경 자극 위험이 커진다.

둘째, 허리가 뻐근하다고 해서 무리하게 허리를 깊게 숙이거나 비틀어 꺾는 스트레칭을 바로 시도하는 행동이다. 급성 통증이나 디스크 자극이 있는 상태에서 척추를 과도하게 굴곡시키거나 회전시키면 손상된 섬유륜과 수핵 부위에 압력이 쏠려 증상을 악화시킬 수 있다. 통증 초기에는 유연성을 무리하게 끌어올리기보다 통증을 유발하는 과도한 굴곡·회전 동작을 피하고 근육 긴장을 낮추는 접근이 먼저다.

통증이 심해 당장 움직이기 어려울 때는 어떻게 대처해야 할까.

질병관리청 국가건강정보포털의 급성기 추간판탈출증 안내에 따르면, 초기 안정이 필요한 경우라도 무릎 밑에 베개를 받쳐 고관절과 무릎관절의 과도한 신전을 줄이거나 옆으로 누워 척추 정렬 부담을 낮추는 자세를 취하는 것이 도움이 된다.

과도한 꺾기 대신 올바른 자세와 쿠션 활용이 디스크 부담을 낮춘다. 게티이미지뱅크(AI 생성)

약물이나 주사 치료는 급성기 염증과 통증을 가라앉히는 데 도움을 줄 수 있지만, 장기적인 재발 예방에는 일상 속 근육의 지지력과 움직임 습관이 함께 뒷받침되어야 한다. 무리하지 않는 범위에서 평지를 10~15분 정도 가볍게 걷는 산책은 척추 주변 순환과 가벼운 근 자극을 돕는 현실적인 시작점이 될 수 있다. 다만 다리 감각이 뚜렷하게 저하되거나 발목·발가락에 힘이 빠지는 근력 약화, 대소변 기능 이상이 나타난다면 단순 자가 관리로 미루지 말고 즉시 전문의 진료를 받아야 한다.

거창한 처방보다 짧은 걸음 몇 걸음이 단단한 회복의 발판이 된다. 게티이미지뱅크(AI 생성)

결국 허리 통증 관리의 핵심은 극단적인 회피나 무리한 동작 사이에서 균형을 찾는 일이다. 근거 있는 기준에 맞춰 자세를 점검하고 통증을 악화시키는 움직임을 줄이며 짧은 보행부터 차근차근 이어가는 것이 허리 건강을 지키는 가장 현실적인 출발점이다.

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