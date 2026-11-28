채소는 생으로 먹어야 영양소를 잘 섭취할 수 있다고 생각하는 사람이 많다. 하지만 비타민 C처럼 조리 과정에서 손실되는 영양소가 있는가 하면 베타카로틴 등 익힐 때 흡수율이 높아지는 영양소도 있다. 채소는 종류에 따라 생으로 먹을 때와 익혀 먹을 때 얻을 수 있는 영양적 이점이 다른 만큼 특성에 맞춰 조리하는 것이 좋다.

찜기에 놓인 양배추. 채소는 종류에 따라 생으로 먹을 때와 익혀 먹을 때 장점이 다르다. 클립아트코리아

◆ 익힌 당근, 베타카로틴 흡수율 높여

당근 특유의 주황색은 베타카로틴이라는 색소에서 나온다. 베타카로틴은 카로티노이드의 한 종류로 항산화 작용을 하며 체내에서 비타민 A로 전환된다. 비타민 A는 시각·면역 기능을 유지하는 데 필요한 영양소다.

당근을 익히면 조직이 부드러워져 베타카로틴의 체내 흡수율이 높아질 수 있다. 2024년 국제학술지 ‘Food & Function’에 실린 연구에 따르면 당근을 익혔을 때 카로티노이드의 생체접근성이 높아졌다. 생체접근성은 소화 과정에서 영양소가 몸에 흡수될 수 있는 상태가 되는 정도를 말한다.

당근의 베타카로틴은 기름과 함께 먹으면 흡수에 도움이 된다. 클립아트코리아

베타카로틴은 지용성 성분이다. 당근을 기름에 볶거나 기름이 들어간 음식과 함께 먹으면 베타카로틴을 흡수하는 데 도움이 된다. 당근을 생으로 먹으면 조리 과정에서 손실될 수 있는 비타민 C를 더 많이 섭취할 수 있다. 생당근과 익힌 당근을 번갈아 먹으면 영양소를 고루 챙길 수 있다.

◆ 토마토 익힐 땐 기름 넣어 라이코펜 흡수 높여

토마토의 붉은색을 내는 라이코펜도 카로티노이드 색소다. 토마토를 기름과 함께 조리하면 라이코펜의 체내 흡수율을 높일 수 있다.

토마토를 기름과 함께 조리하면 라이코펜 흡수에 도움이 된다. 클립아트코리아

2005년 국제학술지 ‘Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition’에 실린 연구에 따르면 토마토를 올리브유와 함께 조리해 먹은 뒤 혈중 라이코펜 농도가 높아졌다. 호주 디킨대와 멜버른대 세인트빈센트병원, 멘지스 의학연구소 연구진은 건강한 성인 23명을 두 집단으로 나눠 매일 토마토 470g을 5일간 먹게 했다.

올리브유 25㎖를 넣어 조리한 토마토를 먹은 11명은 혈중 트랜스 라이코펜 농도가 82%, 시스 라이코펜 농도가 40% 높아졌다. 올리브유 없이 조리한 토마토를 먹은 12명은 트랜스 라이코펜 농도에 유의미한 변화가 없었고 시스 라이코펜 농도는 15% 증가했다.

◆ 브로콜리·양배추는 물에 삶기보다 찌기

브로콜리와 양배추 같은 십자화과 채소에는 비타민 C와 엽산, 글루코시놀레이트가 들어 있다. 글루코시놀레이트는 브로콜리와 양배추 특유의 향과 맛을 내는 성분으로, 채소를 자르거나 씹으면 효소 작용으로 설포라판 등 여러 물질로 바뀐다. 이들 물질은 항산화·항염 작용을 하는 것으로 알려져 있다.

조리할 때는 물을 적게 쓰고 가열 시간을 짧게 하는 것이 좋다. 비타민 C와 엽산은 물에 잘 녹고 열에도 약한 편이다. 글루코시놀레이트도 물에 녹기 때문에 브로콜리와 양배추를 물에 오래 삶으면 일부 성분이 조리수로 빠져나갈 수 있다.

브로콜리에 함유된 비타민 C와 글루코시놀레이트 손실을 줄이려면 오래 삶기보다 짧게 찌는 편이 낫다. 클립아트코리아

2009년 국제학술지 ‘Journal of Zhejiang University Science B’에 실린 연구에 따르면 브로콜리는 삶았을 때보다 쪘을 때 비타민 C와 글루코시놀레이트 손실이 적었다. 중국 저장대 원예학과 연구진은 브로콜리를 전자레인지로 익히기, 찌기, 삶기, 볶기, 볶은 뒤 삶기 등 5가지 방식으로 조리해 성분 변화를 비교했다. 그 결과 브로콜리를 쪘을 때 비타민 C 손실이 크지 않았고, 전체 글루코시놀레이트 손실도 가장 적었다. 반면 삶았을 때는 비타민 C가 33% 줄었고, 볶은 뒤 삶은 경우에는 38% 줄었다.

◆ 시금치는 데친 뒤 물 버려 옥살산 줄이기

시금치에는 비타민 A와 K, 엽산, 철분, 칼륨 등이 들어 있다. 칼슘도 들어 있지만 함께 들어 있는 옥살산 때문에 몸에 흡수되는 양은 많지 않다. 옥살산은 물에 녹는 성질이 있어 시금치를 데친 뒤 물을 버리면 일부가 함께 빠져나간다.

익힌 시금치에는 수용성 옥살산이 남아 있을 수 있어 데친 뒤 물을 버리는 것이 좋다. 클립아트코리아

2005년 국제학술지 ‘Journal of Agricultural and Food Chemistry’에 실린 연구에 따르면 조리법에 따라 채소의 수용성 옥살산 양이 달라졌다. 미국 와이오밍대 연구진은 시금치와 근대, 비트잎 등 채소 9종을 삶거나 쪄서 옥살산 변화를 비교했다. 그 결과 물에 삶은 채소는 수용성 옥살산이 30~87% 줄었고, 줄어든 옥살산은 조리수에서 대부분 회수됐다. 찐 채소는 수용성 옥살산 감소 폭이 5~53%로 삶은 경우보다 작았다.

옥살산을 줄이려면 시금치를 물에 데친 뒤 물을 버리면 된다. 이때 비타민 C와 엽산 같은 수용성 영양소도 물로 빠져나갈 수 있으므로 오래 삶지 않는 것이 좋다.

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