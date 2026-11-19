담장 너머로 보이는 규문각. 2층 누각 가운데에 둥근 창이 나 있다. 사진=Unsplash(Ahmet Yüksek)

수능을 마친 자녀와 ‘시험’ 이야기를 나누며 걸어 볼 만한 해외 여행지가 있다. 베트남 하노이 한복판의 문묘(文廟)·국자감(國子監)이다.

950년 전 문을 연 베트남의 첫 대학으로, 300년 넘게 치른 과거 급제자의 이름이 돌거북 등에 얹힌 비석 82개에 남아 있다. 베트남 수험생들이 시험철마다 몰려와 거북 머리를 쓰다듬던 곳이기도 하다.

19일 문묘·국자감 과학문화활동센터와 베트남 정부 포털 등에 따르면 문묘는 하노이 도심 꾸옥뜨잠(Quốc Tử Giám) 거리에 있다. 하노이시 산하 이 센터가 유적을 관리하며, 베트남 정부는 2012년 이곳을 국가특별유적으로 지정했다.

◆ 공자 사당 곁에 세운 ‘첫 대학’

문묘의 시작은 1070년이다. 리(李) 왕조의 성종이 공자를 모시는 사당인 문묘를 세웠다. 5년 뒤인 1075년 유학 과거가 처음 열렸고, 이듬해인 1076년 인종이 문묘 곁에 국자감을 뒀다. 베트남 정부는 이곳을 베트남의 첫 대학으로 소개한다.

국자감은 왕조가 바뀌는 동안에도 고쳐 지으며 명맥을 이었다. 1483년 레(黎) 왕조의 성종이 규모를 넓혔고, 1802년 응우옌 왕조의 자롱 황제는 국자감을 도읍 후에로 옮겼다.

프랑스 식민지 시기인 1900년대 초에는 옛 국자감 자리가 프랑스군 막사와 전염병 격리 시설로 쓰이기도 했다. 베트남 정부는 1962년 문묘·국자감을 국가 역사문화유적으로 지정했다.

베트남 하노이 문묘의 누각 규문각(奎文閣) 앞에서 관람객들이 누각을 올려다보고 있다. 사진=Unsplash(JM Eserjose)

◆ 돌거북 등에 새긴 1304명의 이름

이곳을 대표하는 유물은 과거 급제자의 이름을 새긴 진사비(進士碑)다. 1484년 레 왕조 성종이 처음 세우게 했다. 첫 비석은 1442년 과거에 급제한 33명을 기록한 것으로, 시험이 치러진 지 42년 만에 세워졌다.

비석에는 1442년부터 1779년까지 치른 과거의 기록이 담겼다. 돌거북 등에 얹힌 비석 82개에 진사 1304명의 이름과 출신 등이 새겨져 있다.

유네스코는 2010년 3월 이 비석들을 아시아·태평양 지역 세계기록유산에 올린 데 이어 이듬해 5월 세계기록유산에 등재했다. 베트남 정부는 2015년 비석 82개를 모두 국보로 지정했다.

◆ 거북 머리 쓰다듬던 수험생들…이제는 울타리 밖에서

진사비는 베트남 수험생들이 합격을 비는 자리가 됐다. 시험을 앞둔 수험생들이 몰려와 비석 아래 돌거북의 머리를 쓰다듬고 급제자 이름이 새겨진 비면을 문질렀다.

손길이 유물을 해친다는 우려가 커지자 관리 측이 나섰다. 문묘 관리센터는 대학 입시를 앞둔 2014년 6월 진사비 둘레의 붉은 비단 줄을 스테인리스 울타리로 바꾸고, 경비 인력과 청년 자원봉사자를 늘려 수험생과 가족에게 관람 수칙을 안내하겠다고 밝혔다.

지금의 관람 수칙은 유물과 비석, 건축물을 만지거나 글씨를 쓰지 못하게 한다. 미신 행위는 엄격히 금지되는 항목에 들어 있다.

나무 그늘이 드리운 돌길 끝에 규문각이 서 있다. 관람객들이 누각 아래로 걸어 들어가고 있다. 사진=Unsplash(Ryan Le)

◆ 입장료 7만동, 16세 미만은 무료

19일 현재 문묘는 매일 오전 8시부터 오후 5시까지 문을 연다

입구는 꾸옥뜨잠 거리 58번지 쪽이고 출구는 반미에우(Văn Miếu) 거리 쪽에 있다. 수·토·일요일 오후 6시30분부터 오후 10시까지는 조명과 공연을 곁들인 야간 투어가 열린다.

한편 수능을 치른 수험생은 항공권 할인도 받을 수 있다. 트리니티항공은 2027학년도 수능 수험생 본인과 동반 1명에게 국내선 25%, 미주·동남아 노선 20%, 유럽 15%, 대양주·동북아 7%, 일본 5%를 할인한다.

예매는 2027년 1월31일까지 공식 홈페이지와 앱에서 하고, 탑승 기간은 오는 20일부터 2027년 2월21일까지다.

노선마다 할인 운임과 탑승 제외 기간이 다르다. 공항에서는 수능 수험표나 대입 원서 접수증, 대입 지원서 가운데 하나를 원본으로 내야 하며 사진이나 복사본은 인정되지 않는다.

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