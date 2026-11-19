서울 아파트값이 93주 연속 상승했지만 오름폭은 줄고 있다. 강남3구(강남·서초·송파구)의 하락폭이 커지고 성동·용산 등 한강벨트 주요 지역에서도 가격 조정이 이어지고 있다. 서울 외곽 지역도 상승세가 둔화하는 가운데 경기 남부는 강세를 유지하고 있다.

한국부동산원 11월 셋째주 동향에서 서울 아파트 매매가격이 전주 대비 0.03% 오르는 데 그치고 강남3구 하락폭이 커진 반면 경기는 0.21% 상승을 유지해 두 지역 격차가 0.18%포인트로 벌어진 흐름을 표현한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

19일 한국부동산원이 발표한 11월 셋째 주(16일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.03% 올랐다. 지난달 둘째 주 0.16%였던 상승률은 이달 첫째 주 0.07%로 낮아진 데 이어 이번 주 0.03%까지 떨어졌다.

서울 25개 자치구 중 아파트값이 하락한 지역도 전주 5곳에서 7곳으로 늘었다. 송파구는 전주 -0.35%에서 -0.42%로 낙폭이 커졌고, 서초구(-0.26%→-0.31%)와 강남구(-0.25%→-0.30%)도 하락폭이 확대됐다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “재건축초과이익환수제 시행에 따른 수익성 악화 우려 등으로 사업 초기 단계의 재건축 아파트를 중심으로 급매물 출회가 이어지고 있다”고 설명했다.

한강벨트 주요 지역도 약세를 보였다. 성동구는 -0.02%에서 -0.04%로 하락폭이 커졌고, 용산구(0.03%→-0.02%)와 동작구(0.01%→-0.01%)는 하락 전환했다. 마포구도 상승폭이 0.10%에서 0.04%로 줄었다. 남 연구원은 강남3구와 한강벨트 주요 지역 간 가격 차이가 좁혀지면서 매수자들의 관망세가 짙어진 것으로 분석했다.

서울 외곽 지역은 상승세를 유지했지만 일부 지역의 오름폭이 줄었다. 성북구(0.34%)와 중랑구(0.32%), 금천구(0.29%)는 서울 평균을 웃돌았다. 다만 동대문구(0.28%→0.15%)와 서대문구(0.29%→0.24%), 강북구(0.32%→0.13%)는 상승폭이 둔화했다. 대출 규제와 증시 변동성에 따른 매수 여력 위축이 영향을 미친 것으로 풀이된다.

경기 아파트 매매가격은 전주와 같은 0.21% 상승률을 유지했다. 서울과의 상승률 격차는 0.14%포인트에서 0.18%포인트로 벌어졌다. 수원 권선구(0.62%)와 안양 동안구(0.61%), 용인 기흥구(0.55%), 군포시(0.54%) 등이 강세를 보였다.

사진은 지난 12일 서울 강남에서 바라본 한강을 사이에 둔 강남과 강북 아파트 단지 모습. 뉴스1

경기 남부 주요 주거지역의 집값 상승으로 상대적으로 가격이 저렴한 인접 지역에 수요가 유입되고 있다는 분석이다. 남 연구원은 서울 아파트 시가총액에서 비중이 큰 강남3구와 한강벨트의 가격 조정이 당분간 이어질 것으로 전망했다. 금리와 증시 변동성 등 불확실성이 남아 있어 서울 전체 상승폭도 추가로 둔화할 수 있다고 내다봤다.

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