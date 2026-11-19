경기 0.21% 상승...서울과 격차 벌어져
서울 아파트값이 93주 연속 상승했지만 오름폭은 줄고 있다. 강남3구(강남·서초·송파구)의 하락폭이 커지고 성동·용산 등 한강벨트 주요 지역에서도 가격 조정이 이어지고 있다. 서울 외곽 지역도 상승세가 둔화하는 가운데 경기 남부는 강세를 유지하고 있다.
19일 한국부동산원이 발표한 11월 셋째 주(16일 기준) 주간 아파트가격 동향에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.03% 올랐다. 지난달 둘째 주 0.16%였던 상승률은 이달 첫째 주 0.07%로 낮아진 데 이어 이번 주 0.03%까지 떨어졌다.
서울 25개 자치구 중 아파트값이 하락한 지역도 전주 5곳에서 7곳으로 늘었다. 송파구는 전주 -0.35%에서 -0.42%로 낙폭이 커졌고, 서초구(-0.26%→-0.31%)와 강남구(-0.25%→-0.30%)도 하락폭이 확대됐다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “재건축초과이익환수제 시행에 따른 수익성 악화 우려 등으로 사업 초기 단계의 재건축 아파트를 중심으로 급매물 출회가 이어지고 있다”고 설명했다.
한강벨트 주요 지역도 약세를 보였다. 성동구는 -0.02%에서 -0.04%로 하락폭이 커졌고, 용산구(0.03%→-0.02%)와 동작구(0.01%→-0.01%)는 하락 전환했다. 마포구도 상승폭이 0.10%에서 0.04%로 줄었다. 남 연구원은 강남3구와 한강벨트 주요 지역 간 가격 차이가 좁혀지면서 매수자들의 관망세가 짙어진 것으로 분석했다.
서울 외곽 지역은 상승세를 유지했지만 일부 지역의 오름폭이 줄었다. 성북구(0.34%)와 중랑구(0.32%), 금천구(0.29%)는 서울 평균을 웃돌았다. 다만 동대문구(0.28%→0.15%)와 서대문구(0.29%→0.24%), 강북구(0.32%→0.13%)는 상승폭이 둔화했다. 대출 규제와 증시 변동성에 따른 매수 여력 위축이 영향을 미친 것으로 풀이된다.
경기 아파트 매매가격은 전주와 같은 0.21% 상승률을 유지했다. 서울과의 상승률 격차는 0.14%포인트에서 0.18%포인트로 벌어졌다. 수원 권선구(0.62%)와 안양 동안구(0.61%), 용인 기흥구(0.55%), 군포시(0.54%) 등이 강세를 보였다.
경기 남부 주요 주거지역의 집값 상승으로 상대적으로 가격이 저렴한 인접 지역에 수요가 유입되고 있다는 분석이다. 남 연구원은 서울 아파트 시가총액에서 비중이 큰 강남3구와 한강벨트의 가격 조정이 당분간 이어질 것으로 전망했다. 금리와 증시 변동성 등 불확실성이 남아 있어 서울 전체 상승폭도 추가로 둔화할 수 있다고 내다봤다.
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