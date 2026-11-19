이재명 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 바둑 대국을 제안하면서 두 정상의 바둑 실력에도 관심이 쏠리고 있다. 이 대통령은 스스로 인터넷 바둑 아마추어 5단이라고 밝힌 수준급 애호가다. 시 주석 역시 중국 바둑계의 거물인 녜웨이핑 9단으로부터 실력을 인정받았지만 정확한 기력은 알려져 있지 않다.

이 대통령은 18일(현지시간) 중국 선전에서 열린 한·중 정상회담 말미에 시 주석에게 “우리 다음에 바둑 한번 둡시다”라고 제안했다. 청와대 고위 관계자는 회담 후 기자들과 만나 이 대통령이 먼저 바둑 이야기를 꺼냈으며 시 주석도 웃으며 받아넘겼다고 전했다. 이 관계자는 “굉장히 좋은 분위기로 대화가 이어지는 것을 느낄 수 있었다”고 설명했다.

악수하는 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석. 연합뉴스

이 대통령의 바둑 실력은 상당한 수준으로 알려져 있다. 이 대통령은 2022년 2월 사회관계망서비스(SNS)에서 자신을 “인터넷 바둑 아마추어 5단 정도 되는 바둑광”이라고 소개했다. 앞서 2021년 12월 SBS 인터뷰에서는 자신의 바둑 실력을 “약 1급 정도”라고 밝히기도 했다. 바둑 전문매체 타이젬은 2022년 3월 당시 이 대통령의 대선캠프 측근이 “바둑실력이 수준급으로 판이 어떻게 움직일지 알고 포석을 두는 능력이 뛰어나다”고 평가했다고 전했다.

어린 시절 어려운 형편 때문에 바둑알 대신 고무신을 잘라 대국을 했다는 일화도 있다. 이 대통령은 2017년 성남시장 시절 바둑TV에 출연해 “바둑에서 정말 많이 배운다”며 승부와 전략 측면에서 정치와 바둑이 닮았다고 설명했다.

시 주석도 바둑에 대한 관심이 남다르다. 중국 바둑의 전설로 불리는 녜웨이핑 9단과 학창 시절부터 친분을 쌓았으며, 젊은 시절 중앙군사위원회 비서장 겅뱌오의 권유로 바둑을 배운 것으로 전해졌다. 녜웨이핑은 2007년 중국 언론을 통해 시 주석이 바둑을 둘 줄 알며 실력도 괜찮은 수준이라고 평가했다. 다만 구체적인 단급이나 공식 대국 기록은 확인되지 않았다.

시 주석은 2014년 방한 당시 청와대 만찬장에서 이창호 9단을 알아보고 반갑게 인사할 정도로 한국 바둑에도 관심이 깊다. 2017년에는 중국을 국빈 방문한 문재인 당시 대통령에게 옥으로 만든 바둑판과 바둑알을 선물했다.

이 대통령도 지난해 11월 경주에서 열린 한중 정상회담에서 시 주석에게 고급 본비자나무로 만든 바둑판을 선물했다. 두 정상은 이번 베이징 정상회담에서 바둑과 축구 등을 시작으로 양국 문화·체육 교류를 확대하자는 데 뜻을 모았다. 지난해 바둑판 선물에 이어 올해는 바둑을 통한 교류 확대를 논의한 데서 한 걸음 더 나아가 직접 대국을 제안한 것이다.

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