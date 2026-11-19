이재명 대통령이 19일(현지시간) 중국 선전에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의에 참석해 “북한과의 대화의 문이 다시 열려 한반도에서의 오랜 전쟁을 종식하고 항구적 평화 체제를 구축하기 위한 논의로 발전하길 기대한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 에이펙 정상회의 세션 발언에서 참석 정상들을 향해 “한반도 평화와 안전이야말로 아태지역 공동 번영을 위한 필수조건이라는 점에 다들 공감해주실 것으로 생각한다”며 이처럼 말했다. 이 대통령은 각 정상들이 한반도 전쟁 종식과 항구적 평화 정착을 위해 적극적인 관심과 노력을 기울여달라고 당부하기도 했다.

이재명 대통령이 19일(현지 시간) 중국 선전 선전국제교류센터(ICSZ)에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 세션에 입장하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 에이펙의 목표로 ‘협력과 연대를 통한 공동의 번영’을 들며 “자유 무역 질서의 대격변, 글로벌 경제의 불확실성 등 쉽지 않은 도전을 마주하고 있지만, 지금까지 에이펙이 걸어온 그 여정 속에 답이 있다고 생각한다”고 말했다. 이 대통령은 이날 발언에서 ‘함께 번영하는 아태 공동체’로 나아가기 위한 세 가지 비전으로 △함께 도약하는 혁신 △모두를 위한 회복력 강화 △포용적 미래를 위한 협력을 제시했다.

‘함께 도약하는 혁신’과 관련해 이 대통령은 “인공지능(AI)로 대표되는 기술 혁명은 전례 없는 혁신의 원동력이지만 동시에 새로운 위험과 불확실성을 내포하고 있다”며 “새로운 시대에 필요한 새로운 기준은 분명하다. 지난해 경주에서 채택한 ‘에이펙 AI 이니셔티브’의 문제의식처럼 AI의 혜택을 모두가 누리는 ‘AI 기본사회’를 만드는 것”이라고 말했다. 이어 우리 정부가 추진 중인 ‘AI 대전환’의 경험을 에이펙 회원들과 적극적으로 나누겠다는 뜻을 밝히며 “현재 설립 추진 중인 ‘아시아·태평양 AI 센터’는 역내 AI 협력의 구심점으로서 회원들의 지혜를 모으고 혁신을 촉진하는 데 기여할 것”이라고 했다.

‘모두를 위한 회복력 강화’와 관련해서는 “최근 우리가 겪고 있는 지정학적 위기는 우리가 얼마나 긴밀히 연결돼 있는지를 일깨워줬다”며 “공급망이 긴밀히 연결된 상황에서 한 국가가 받는 충격은 이웃 국가의 위기로 급격히 확산된다”고 평가했다. 이어 “이런 때일수록 회복력의 토대인 다자주의적 무역 질서를 지켜내고 공급망 안정을 위한 연대와 협력의 틀을 더욱 강화해 나가야 한다”면서 “대한민국은 ‘개도국 역량 강화 사업’을 꾸준히 이어가며, 에이펙 회원들과 무역 및 공급망 협력 방안을 논의해 나가겠다”고 밝혔다.

‘포용적 미래를 위한 협력’에 관해서는 이 대통령은 “우리 앞에 닥친 급격한 인구구조의 변화는 미래를 위협할 공동의 도전 과제”라며 “인구구조의 변화가 성장잠재력 저하로 이어지지 않게 하려면 모든 세대, 특히 미래 세대가 역량을 발휘하며 새로운 성장의 기회를 창출해내는 구조를 구축해야 한다”고 강조했다. 이어 “대한민국은 인구구조 변화를 역내 성장의 기회로 전환하고 모든 세대가 그 성과를 함께 누릴 수 있도록 에이펙 회원들 간 다양한 협력 방안을 발굴하는 데 앞장서겠다”면서 우리 정부가 추진 중인 ‘모두의 창업’ 정책을 소개했다.

발언 마무리에서 이 대통령은 지난해 경주 에이펙 정상회의에서 회원들이 보여준 연대와 협력의 정신이 이번 중국 선전 에이펙 정상회의에서 새로운 협력과 합의로 꽃피우길 기대한다면서 “대한민국은 앞으로도 아태지역 번영을 위한 에이펙의 여정에 함께하겠다”고 말했다.

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