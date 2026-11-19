시진핑 중국 국가주석과 펑리위안 여사가 광둥성 선전에서 주최한 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 환영 만찬은 지역 고유의 미식 전통과 문화적 요소가 어우러진 의전 무대로 펼쳐졌다. 복잡한 국제 현안을 안고 한자리에 모인 각국 정상들은 비교적 화기애애한 분위기를 연출하며 자연스러운 대화와 교류를 이어갔다.

중국 광둥성 선전 국제커뮤니케이션센터에서 18일 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 환영 만찬장에 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 이재명 대통령(가운데)이 마주보고 앉은 가운데 시진핑 중국 국가주석이 트럼프 대통령 옆에 서 미소짓고 있다. 선전=로이터연합뉴스

19일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 외신 등에 따르면, 에이펙 정상들은 전날 저녁 호숫가에 위치한 선전 국제커뮤니케이션센터에서 단체 기념사진을 촬영한 뒤 광둥 요리를 전면에 내세운 환영 만찬에 참석했다.

만찬장 입구는 정상들이 들어서는 순간부터 세심하게 선곡된 환영 연주로 활기를 띠었다. 환영 밴드는 각국 정상이 입장할 때마다 출신국의 대표 음악을 연주해 눈길을 끌었다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 미국의 대표적인 애국 가요인 ‘아름다운 미국’이 연주되자 발걸음을 멈추고 경청한 뒤 박수를 보냈다. 관계 경색 국면에서 참석한 다카이치 사나에 일본 총리가 입장할 때는 일본의 유명 곡인 ‘위를 향해 걷자’가 흘러나왔고, 시 주석 부부는 환한 표정으로 다카이치 총리를 맞이하며 악수를 나눴다.

다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽)가 18일 중국 광둥성 선전에서 열린 에이펙 정상회의 환영 만찬에 앞서 시진핑 중국 국가주석과 악수하고 있다. 선전=로이터연합뉴스

이어진 단체 기념사진 촬영과 만찬장 안팎에서는 주요국 정상들 간의 자연스러운 조우와 접촉이 이어졌다.

시 주석 부부의 바로 양옆에는 트럼프 대통령과 블라디미르 푸틴 대통령이 나란히 자리했다. 미·중·러 정상은 시 주석을 사이에 두고 웃으며 악수를 나누는 등 19일 예정된 사상 첫 3자 회담을 앞두고 비교적 우호적인 분위기 속에서 대화를 나눴다.

이재명 대통령은 이번 만찬을 계기로 주요 정상들과 폭넓게 대화했다. 푸틴 대통령과는 취임 후 처음으로 자연스럽게 조우해 10여 분간 회동하며 한러 관계 관리와 한반도 긴장 완화 및 북핵 문제에 대한 의견을 교환했다. 만찬 테이블 바로 맞은편에 앉은 트럼프 대통령과도 향후 주요 20개국(G20) 정상회의 등 외교 일정과 한미 간 협력 현안을 논의한 것으로 알려졌다.

다카이치 사나에 일본 총리(왼쪽)가 18일 중국 광둥성 선전에서 열린 에이펙 정상회의 환영 만찬에 앞서 시진핑 중국 국가주석과 악수하고 있다. 선전=AP연합뉴스

중국과 외교·안보적 갈등을 빚고 있는 국가의 정상들과도 겉으로는 냉기류를 찾아볼 수 없었다.

지난해 ‘대만 유사시’ 발언 등으로 중국과 마찰을 빚어온 다카이치 총리는 공항 영접 때의 굳어있던 분위기와 달리, 만찬장에서 시 주석과 악수를 나누며 외교적 예우를 받았다. 비록 사진 촬영에서는 뒷줄에 섰으나 양국 정상 간 직접 접촉이 성사되면서 관계 개선을 위한 물꼬는 텄다는 기대가 나온다.

대만 대표로는 글로벌 PC 제조업체 에이서(Acer)의 창업자이자 대만 IT·첨단 기술 산업의 대부(원로)로 꼽히는 스전룽 명예회장 부부가 참석했다. 이들 부부가 입장하자 시 주석이 먼저 다가가 손을 내밀며 악수하고 함께 사진을 찍었다. 단체사진에서는 둘째 줄 맨 왼쪽에 자리했다. 대만 대표단은 만찬 전 교류 시간에 마코 루비오 미국 국무장관, 하워드 러트닉 상무장관 등 미국 측 주요 인사들과도 환담을 나눴다.

18일 중국 광둥성 선전 에이펙 정상회의 환영 만찬을 앞두고 만찬장 진행 요원들이 분주히 준비하고 있다. 선전=AP연합뉴스

남중국해 영유권 분쟁으로 군사적 긴장이 극에 달해 있는 필리핀의 마르코스 대통령 부부도 환영 행사에서 만큼은 시 주석 부부와 웃는 얼굴로 악수를 나눴다.

이번 선전 만찬 테이블은 진귀하거나 이색적인 식재료보다 개최 지역 고유의 미식 전통을 현대적으로 재해석한 음식들로 채워졌다. 생강과 파를 곁들여 볶아낸 바닷가재(랍스터), 특제 간장소스로 쪄낸 다금바리, 정갈한 광둥식 딤섬 등 선전이 속한 광둥성의 대표 요리들이 올랐으며, 중국의 대표적 와인 산지인 닝샤 지역의 와인이 페어링 음료로 곁들여졌다.

만찬이 진행되는 동안 무대에서는 중국 전통 민요 ‘모리화’부터 평화의 상징곡 ‘위 아 더 월드’에 이르기까지 21개 회원국을 아우르는 선율이 차례로 연주됐으며, 중국 전통 무용과 경극 공연이 피날레를 장식했다.

18일 중국 광둥성 선전 국제커뮤니케이션센터에서 열린 에이펙 정상회의 환영 만찬장 테이블 위에 중국 전통 스타일로 제작된 메뉴판이 놓여 있다. 선전=로이터연합뉴스

SCMP는 중국의 공식 만찬이 식기와 커틀러리, 테이블 세팅 하나하나에 자국의 문명적 유산을 담아내는 동시에 외빈의 전통에 경의를 표하는 ‘정밀하게 조율된 외교적 메시지’로 기획된다고 분석했다.

2016년 항저우 주요 20개국(G20) 정상회의에서는 용정차 새우 요리와 서양식 소고기를 결합한 ‘동파육 스테이크’를 선보였고, 2017년 샤먼 브릭스(BRICS) 정상회의에서는 구랑위 식기와 동남아풍 ‘샤차장’ 소스를 통해 역사적 교류를 강조했다. 2018년 칭다오 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서는 올림픽 요트 경기 개최 도시의 해양 유산을 녹여낸 투명한 화칭 자기를 채택한 바 있다. 이번 선전 만찬 역시 지역 정통 미식과 맞춤형 의전을 조화롭게 결합한 ‘소프트파워 만찬 외교’를 펼쳤다고 SCMP는 평가했다.

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