창업진흥원이 지역사회와의 상생을 위한 사회공헌 활동 성과를 인정받아 2년 연속 최고 등급을 획득했다.

창업진흥원은 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 ‘2026년 지역사회공헌 인정제’에서 최고 등급인 S등급을 달성했다고 19일 밝혔다.

지역사회공헌 인정제 이미지. 창업진흥원 제공

지역사회공헌 인정제는 비영리단체와 협력해 지속적으로 사회공헌 활동을 펼친 기관의 공로를 평가하고 인정하는 제도다. 창업진흥원은 2020년부터 올해까지 7년 연속 인정기관으로 선정됐다. 창업진흥원은 그동안 기관의 전문성과 자원을 활용해 지역사회와 연계한 나눔 활동과 환경정화 활동 등을 추진하며 지역경제 활성화와 상생 가치 실현에 힘써왔다.

이 같은 성과를 인정받아 지난해에는 지역사회공헌 활성화 부문 보건복지부 장관상을 수상했다. 올해도 환경·사회·지배구조(ESG) 전 영역에서 우수한 평가를 받으며 2년 연속 S등급을 획득했다.

유종필 창업진흥원장은 “2년 연속 S등급 달성은 지역사회와 동반성장을 위해 임직원 모두가 꾸준히 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 지역의 목소리를 반영한 사회공헌 활동을 꾸준히 발굴해 지역사회와 함께 상생하는 기관으로 나아가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지