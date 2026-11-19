올해 7월 인천형 행정체제 개편으로 출범한 서해구가 새로운 심벌마크(CI)를 확정했다. 서해구는 최종 선정된 CI가 도시를 구성하는 각 요소의 조형적인 연결로 교류와 화합을 표현했다고 19일 밝혔다.

‘사람과 도시를 잇고, 더 높은 미래로 나아가는 서해구’를 핵심 콘셉트로 지역 특성과 정체성이 담겼다는 게 구의 설명이다. 구는 전날 ‘CI 선정위원회’를 개최하고, 주민 선호도 조사와 선정위 심의 결과를 바탕으로 이 같이 정했다.

이날 두 차례 중간보고회를 거쳐 마련된 3개 후보안 대상으로 심의·투표가 이뤄졌다. 가장 많은 표를 얻은 디자인에서 ‘해’ 자에는 파랑·초록·주황 세 가지 색상 활용과 함께 위로 향하는 12도의 기울기를 적용, 서해의 조석 현상 및 구의 지속적인 성장을 담아냈다.

구는 디자인 가이드 제작과 관련 조례 개정 절차를 밟아 내년 2월부터 공식적으로 사용할 예정이다. 구재용 서해구청장은 “신규 심벌마크가 구민에게 소속감과 자긍심을 높이면서, 대외적으로는 구의 정체성을 알리는 상징이 되길 기대한다”고 말했다.

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