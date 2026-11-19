법학적성시험(LEET·리트) 만점자 이진우(32)씨가 자전거로 차량을 일부러 들이받고 운전자들에게 합의금을 뜯어낸 혐의로 실형을 선고받았던 것으로 나타났다. 집행유예 기간에 같은 수법으로 다시 범행했다. 출동한 경찰관을 폭행해 벌금형을 받은 전력도 있었다.

19일 세계일보가 이씨 이름과 생년월일로 확인한 판결문 3건에 따르면 이씨는 2022년 9월 수원지법 안양지원에서 공갈·공갈미수 혐의로 징역 6월을 선고받았다.

법학적성시험 만점자 이진우씨. 이진우 인스타그램

이씨는 2022년 3월19∼21일 안양시 만안구 등에서 자전거를 타고 기다렸다. 우회전하는 차량이 보이면 그대로 돌진해 앞바퀴로 범퍼를 들이받았다.

이어 차에서 내린 운전자에게 “횡단보도에서 발생한 사고이기 때문에 당신에게 불리하다. 합의금으로 현금 20만 원을 달라”는 취지로 말했다. 합의금을 주지 않으면 경찰에 신고할 것처럼 겁을 줬다.

이렇게 사흘간 운전자 5명에게서 242만원을 받아냈다. 한 피해자에게서는 인근 은행 현금인출기 앞에서 돈을 받았다. 사고 경위를 의심한 운전자가 강하게 항의해 미수에 그친 범행도 있었다.

같은 수법은 처음이 아니었다. 이씨는 2021년 11월9일 밤 인천 남동구 예술회관역 인근 횡단보도에서 우회전하던 택시를 자전거로 들이받았다.

택시기사에게 “횡단보도 신호가 파란불일 때 우회전한 경우 기사님이 불리하다. 피해금액을 변제해주면 문제삼지 않겠다”는 취지로 말해 현금 100만원을 받았다. 30여분 뒤 같은 장소에서 다른 택시를 들이받고 치료비를 요구했다. 앞선 피해자의 신고로 경찰이 출동해 미수에 그쳤다.

인천지법은 2022년 1월 이씨에게 징역 8월에 집행유예 2년을 선고했다. 재판부는 이씨가 2021년 11월3∼4일 같은 수법으로 경기 분당경찰서 조사를 받고도 “불과 며칠 뒤 장소를 옮겨” 범행했다며 “규범의식이 현저히 미약하다”고 밝혔다.

이씨는 집행유예 선고 약 2개월 만에 안양에서 다시 범행했다. 안양지원은 “이 사건 각 범행의 내용 및 죄질이 좋지 않고, 피고인이 개전의 정이 약하다”며 “실형의 선고가 불가피하다”고 했다. 판결문에는 이씨가 동종 수법으로 벌금형을 받은 전력도 적혀 있다.

19일 오전 서울 강남구의 한 스튜디오에서 열린 '리트 만점자' 이진우 씨의 수능 국어 문제풀이 공개 검증 생중계 현장에서 관계자들이 대기하고 있다. 이날 법학적성시험(LEET)에서 만점을 기록한 이진우씨가 최근 제기된 부정행위 의혹을 해소하기 위해 2027학년도 수능 국어 문제 풀이 생중계를 예고했으나 불참, 연락이 두절 됐다.(공동취재

이씨는 2024년 4월19일 새벽 서울 용산구에서 택시기사 폭행 신고를 받고 출동한 경찰관의 팔을 수차례 때리고, 몸으로 경찰관의 등을 도로 쪽으로 밀쳤다. 서울서부지법은 같은 해 12월 공무집행방해 혐의로 벌금 700만원을 선고했다. 이씨는 택시기사를 폭행한 혐의도 받았지만, 기사가 처벌불원서를 내 공소가 기각됐다. 재판부는 이씨가 “누범기간 중에 자숙하지 않고” 범행했다고 지적했다.

이씨는 2024학년도 수능으로 고려대 정치외교학과에 합격했다고 밝혀왔다. 이후 2026학년도 수능 전 과목 1등급으로 서울대 치대에 진학했다고 주장했다.

이씨는 19일 자신이 예고한 수능 국어 공개 검증에 나타나지 않았다. 경찰에는 실종신고가 접수됐다.

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