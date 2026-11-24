일본의 귀신 ‘나마하게’와 스페인 화가 프란시스코 고야의 1799년 작품 ‘코코가 온다’. 일본 아키타현 오가시, 미국 워싱턴 D.C. 국립미술관 제공

“말 안 들으면 잡아간다.”

어린 시절 한 번쯤 들어봤을 법한 이 말은 한국에만 있는 표현이 아니다. 한국의 망태 할아버지처럼 일본에는 나마하게가, 서양에는 부기맨과 엘 코코처럼 아이에게 겁을 줘 행동을 바로잡으려는 괴물로 전해진다. 세계 각국의 민담 속에 등장하는 훈육용 괴물들을 살펴봤다.

애니메이션 ‘신비아파트 고스트볼Z’(2022)에 ‘망태할아범’이 등장한 장면. 망태할아범은 망태 할아버지에서 착안한 귀신 캐릭터이다. 유튜브 채널 ‘신비아파트 공식채널 - Shinbi House’ 캡처

◆ 아이 겁주던 옛이야기 속 단골손님, 망태 할아버지

한국민속촌에서 진행하다 지난 15일 종료된 이른바 ‘귀신 참교육 프로그램’은 귀신 분장을 한 배우가 어린이에게 겁을 줘 생활 습관을 바로잡는 방식으로 운영됐다. 이처럼 공포심을 활용한 훈육은 과거 구전 설화에서 찾아볼 수 있다.

대표적으로 망태 할아버지가 있다. 어린 시절 한 번쯤 들어봤을 망태 할아버지는 망태기를 짊어진 노인이 말을 듣지 않는 아이를 잡아간다는 이야기다. 옛부터 부모는 자녀가 말을 듣지 않을 때 ‘망태 할아버지가 잡아간다’고 경고하며 행동을 바로잡으려 했다. 망태 할아버지의 정확한 기원은 알려지지 않았지만, 아이에게 공포심을 줘 어른의 말을 따르게 하는 존재로 오랫동안 구전됐다.

망태 할아버지의 이미지는 오늘날 애니메이션에서까지 이어지고 있다. 국내 애니메이션 ‘신비아파트 고스트볼Z’(2022)에는 망태 할아버지에서 착안한 ‘망태할아범’이 등장한다. 작품 속 망태할아범은 귀신의 손들이 든 망태기를 멘 메마른 노인 모습을 하고 있다. 부모에게 떼를 쓰거나 우는 아이들을 납치해 가는 존재로 낮에는 숨어 있다가 밤이 되면 보호자를 세뇌해 문을 열도록 조종한다는 설정이다.

나마하게로 분장한 모습. 일본 아키타현 오가시 제공

◆ 게으른 아이 혼내고 가족의 안녕 기원하는 일본의 나마하게

일본 아키타현 오가시에는 새해를 앞두고 아이들을 꾸짖는 귀신 ‘나마하게’가 있다. 매년 12월31일 밤이면 결혼하지 않은 지역 청년들이 무리를 지어 짚으로 만든 옷을 입고 가면을 착용해 나마하게로 분장한다. 이들은 일본 신관이 신전에 올리는 하얀 종이인 ‘고헤이’나 목검, 바구니를 든 채 “우는 아이는 없나”고 외치며 집집마다 돌아다니며 아이를 혼내는 시늉을 한다.

가장이 술과 음식으로 나마하게를 달래면 나마하게는 가족의 근황과 작황에 관해 묻고 답을 듣는다. 떠날 무렵 가장에게서 떡을 받은 나마하게는 아이들에게 “부모 말씀을 잘 들어야 한다. 그러지 않으면 나마하게가 혼내준다”고 당부한 뒤 가족의 건강과 이듬해 풍년을 기원하며 집을 나선다.

오래전부터 전승된 나마하게 이야기는 근대 이후 점차 체계화되면서 지역 민속 행사의 중심으로 자리 잡았으며 1978년 ‘오가의 나마하게’라는 이름으로 일본 중요무형민속문화재로 지정됐다. 2018년에는 다른 일본 지역 행사들과 함께 유네스코 무형문화유산으로 등재됐다.

자기 전 겁에 질려하는 아이. 클립아트코리아

◆ 잠 안 자면 잡아간다…서양 민담 속 아이 겁주는 괴물

자녀에게 겁을 줘 훈육하는 민담 속 괴물은 서양에서도 찾아볼 수 있다. 영어권의 ‘부기맨’은 흔히 팔다리가 길고 천을 뒤집어쓴 채 침대 밑이나 벽장 속에 숨어 있는 귀신으로 묘사된다. 부기맨은 대중문화 속 소재로서 활발히 활용됐다. 해외에서는 3편까지 있는 공포영화 ‘부기맨’ 시리즈(2005∼2008)에 이어 2023년에는 미국 소설가 스티븐 킹의 단편 소설 ‘부기맨’을 원작으로 한 동명의 영화가 개봉했다. 국내에서는 가수 홍진영의 2013년 디지털 싱글과 밴드 루시의 2023년 싱글 6집 타이틀곡이 각각 ‘부기맨’이라는 제목으로 발매한 바 있다.

스페인어권에서는 ‘엘 코코’가 아이를 훈계하는 데 쓰이는 괴물 중 하나다. 주로 밤에 침대 밑에 숨어 있다가 잠들지 않는 아이를 납치하거나 잡아먹는 존재로 그려진다. 브라질의 ‘쿠카’ 역시 늦게까지 잠들지 않는 아이를 위협한다. 악어 머리를 한 여성이나 자루를 든 할머니로 표현되며 붙잡힌 아이를 수프나 비누로 만든다는 이야기가 전해진다.

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