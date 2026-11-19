경기 동북부 공공의료원 건립 사업이 기획예산처의 예비타당성 조사 대상으로 선정될 지 관심이 모아지고 있다.

19일 남양주시에 따르면 보건복지부는 지난 16일 경기 동북부 공공의료원 건립 필요성에 대한 검토를 마치고 20일 기획예산처에 예비타당성 조사를 신청할 예정이다.

경기 동북부 공공의료원 AI 생성 조감도. 남양주시 제공

남양주시는 앞서 호평동 백봉지구에 400병상 규모로 경기 동북부 공공의료원 건립을 추진했다. 의료원은 15개 진료과목과 14개 진료센터를 갖춘 ‘혁신형 공공병원’으로 계획됐다. 감염병 대응과 응급의료, 의료·돌봄 통합서비스 등을 제공하는 것을 목표로 한다.

예상되는 의료 수요는 남양주·구리·가평·양평 등 주민 112만명이다. 경기도 12개 중진료권 중유일하게 지역책임의료기관이 없는 곳이다. 왕숙신도시 등 대규모 개발이 완료되면 의료 수요는 140만명 규모로 증가될 것으로 보고 있다.

최현덕 남양주시장은 “이번 선정은 경기 동북부 공공의료원 건립을 위한 의미 있는 진전”이라며 “앞으로도 경기도와 긴밀히 협력해 후속 절차가 원활히 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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