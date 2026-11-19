늦가을 경북 포항에서 화려한 불빛의 향연이 펼쳐진다.

포항시는 ‘2026 포항국제불빛축제’가 19일 오후 송도 포항구항에서 열리는 미디어파사드 점등식을 시작으로 21일까지 3일간 펼쳐진다고 밝혔다.

지난해 열린 포항국제불빛축제 모습. 포항시 제공

올해 축제는 당초 5월 말 개최할 예정이었으나 6·3 지방선거 일정으로 연기돼 11월에 열린다.

첫날인 19일 송도 포항구항에서는 미디어파사드 점등식과 라이트파크 오프닝이 열린다.

높이 50m, 지름 20m의 삼표시멘트 사일로에는 미디어아트 작품 ‘조수가 만나는 곳’이 투사돼 산업시설을 거대한 예술 캔버스로 연출한다.

사일로 미디어파사드는 21일까지 운영되며, 포항융합예술주간과 연계한 라이트파크는 28일까지 이어진다. 시민들이 직접 불꽃 연출에 참여하는 ‘불꽃아카데미 쇼케이스’도 마련된다.

20일에는 영일대 해변도로에서 시민 참여형 ‘나이트카니발’이 펼쳐진다.

지역 22개 팀과 외부 초청 12개 팀 등 총 34개 팀이 참여하는 불빛퍼레이드에서는 댄스퍼포먼스와 시니어 모델 런웨이, 다문화 공연, 대형 기계 조각, 파이어아트 등 다양한 볼거리를 선보인다.

영일대 시계탑에서 해오름대교를 거쳐 송도부두까지 약 950m 구간에서는 시민과 관광객이 LED 소품을 착용하고 함께 걷는 ‘나이트워크’가 진행된다.

영일대 장미원에서는 한국·일본·태국·베트남 DJ들이 참여하는 ‘2026 아시아 DJ 페스티벌’도 열린다.

축제 마지막 날인 21일에는 영일대해수욕장 해상에서 한국·프랑스·일본 3개국 불꽃 연출팀이 참여하는 국제불꽃쇼가 펼쳐진다.

‘윤슬, 빛이 만나 우리가 되다’를 주제로 각국의 불꽃 연출을 선보이며, 영일대 일원에서는 가수 정인과 함께하는 ‘불빛라디오’와 시민합창제, EDM 애프터 파티 등이 이어진다.

영일대 장미원 일원에는 ‘맛앤락(퐝다이닝)’과 전국 농특산물 홍보판매장도 마련된다.

포항시와 포항문화재단은 경찰·소방·해양경찰 등 유관기관과 합동으로 종합상황실을 운영하고 주요 인파 밀집 예상 지역에 안전관리 인력을 배치한다.

특히, 19일 오전 10시부터 21일 자정까지 영일대 시계탑~라한호텔 교차로 구간의 차량 통행이 통제되며, 20일에는 퍼레이드와 나이트워크 구간이 추가로 통제된다. 또한 21일 오후 7시부터 9시까지 해오름대교가 전면 통제된다.

국제불꽃쇼 관람석 입장 팔찌는 행사 당일 오전 10시부터 종합안내소에서 배부하며, 배리어프리존도 운영한다.

박용선 포항시장은 “올해 축제는 영일대에서 송도까지 공간을 확장하고, 불꽃과 예술, 시민 참여가 어우러지도록 준비했다”며 “시민과 관광객 모두가 안전하고 따뜻하게 축제를 즐기시길 바란다”고 말했다.

한편, 경북도보건환경연구원은 포항국제불빛축제를 앞두고 축제장 인근 식품접객업소의 판매·조리식품 30건을 검사한 결과, 식중독균과 노로바이러스가 모두 검출되지 않았다고 밝혔다.

연구원은 축제 기간인 20일 현장에서 판매하는 식품을 대상으로 식중독균 17종 신속 유전자 검사를 할 계획이다. 검사 결과는 포항시에 즉시 통보해 축제 기간 먹거리 안전관리에 활용한다.

김미정 경북도보건환경연구원 식의약연구부장은 “포항국제불빛축제를 찾는 도민과 관광객이 화려한 불빛과 함께 지역 먹거리도 안심하고 즐길 수 있도록 사전 안전성 검사를 실시했다”며 “지역 대표 축제를 개최하는 시·군과 연계한 선제적 먹거리 안전성 검사를 이어가 위생적이고 안전한 식품 소비 환경을 조성하겠다”고 말했다.

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