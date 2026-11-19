지금까지 사적인 일상을 거의 공개하지 않았던 배우 전도연이 데뷔 이후 처음으로 개인 사회관계망서비스(SNS) 계정을 개설해 관심이 쏠리고 있다.

전도연은 지난 18일 개인 SNS 계정을 개설하고 사진과 영상을 잇달아 공개했다. 첫 게시물에는 이창동 감독이 카메라를 들고 자신을 촬영하는 모습이 담겼다. 이어 공개한 게시물에는 미국 로스앤젤레스의 노을을 배경으로 포즈를 취한 전도연의 모습이 담겼다.

두 번째 게시물에는 ‘Governors Awards, Possible Love’라는 문구와 함께 영화 행사 참석 당시의 근황을 전했다. 검은색 재킷에 짧은 하의를 매치하고 긴 포니테일 헤어스타일을 연출한 모습이 눈길을 끌었다.

전도연 인스타그램 캡처

이번 SNS 개설이 주목받는 이유는 전도연이 오랫동안 개인 SNS 활동을 하지 않았기 때문이다. 그는 2007년 미니홈피를 운영하며 일상을 공개한 이후 별도의 개인 SNS 계정을 적극적으로 운영하지 않았다. 이번 계정 개설은 사실상 19년 만에 재개한 온라인 소통이다.

팬들의 반응도 뜨겁다. 게시물이 공개되자 누리꾼들은 “이거 진짜냐”, “여왕의 강림” 등의 댓글을 남기며 반가움을 나타냈다. 게시물에는 개설 직후 수천 개의 '좋아요'가 이어졌다.

전도연의 SNS 활동은 최근 출연작인 넷플릭스 영화 '가능한 사랑'의 해외 홍보 일정과도 맞물려 있다. 전도연은 지난 15일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 제17회 거버너스 어워즈에 참석했다. 이창동 감독을 비롯해 설경구, 조인성, 조여정 등 영화 출연진과 함께 현지 행사에 모습을 드러냈다.

거버너스 어워즈는 미국 영화예술과학아카데미(AMPAS)가 주관하는 행사로, 아카데미 시상식 시즌의 시작을 알리는 주요 일정 가운데 하나다.

'가능한 사랑'은 지난 9월 제83회 베네치아국제영화제에서 심사위원대상인 은사자상을 받았다. 또한 제99회 아카데미 시상식 국제장편영화 부문 한국 대표 출품작으로 선정돼 미국 현지에서 본격적인 아카데미 캠페인을 진행하고 있다.

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