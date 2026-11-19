유튜브 채널 ‘A급 장영란’ 화면 캡처

방송인 장영란이 남편 한창이 운영했던 한방병원의 폐업설에 대해 직접 해명했다.

지난 18일 유튜브 채널 ‘A급 장영란’에는 ‘핏줄은 못 속여! 장영란 깜짝 놀란 전교 1등 이석로 PD 집안 최초 공개’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장영란은 제작진과 함께 과거 남편 한창이 운영했던 한방병원 인근을 찾았다. 옛 병원 자리에 다른 병원이 들어선 모습을 본 장영란은 “나 울컥했다. 여기가 예전에 우리 남편 한방병원이었다”며 당시를 떠올렸다.

이어 최근 온라인에서 제기된 병원 폐업 및 경영 실패 의혹에 대해서도 입을 열었다.

장영란은 “어떤 분들은 ‘막 폐업했다’, ‘완전 쫄망했다’고 하시는데 정확하게 정정하겠다. 양도를 한 것”이라며 “당시 제가 너무 바쁘기도 했다”고 설명했다.

병원 운영 당시 직접 홍보에 나섰던 일화도 공개했다. 장영란은 “병원을 알려야 하니까 겨울에 전단지를 돌렸다”며 “그냥 막 뿌리면 불법이라 아파트 경비원분들께 먼저 말씀드리고, 합법적으로 도장을 다 받아 아파트를 돌아다니며 전단지를 붙였다”고 밝혔다.

그러면서 “지금도 울컥 눈물이 난다. 너무 힘들었다. 거의 진짜 이것 때문에 이혼을 몇 번 할 뻔했다”고 털어놨다.

병원 운영 과정에서 부부 사이에 갈등이 적지 않았다는 사실도 전해졌다. 앞서 장영란은 남편이 병원을 양도한 뒤에는 오히려 다툴 일이 줄었다며 고마움을 드러낸 바 있다. 당시 그는 “남편이 병원을 그만둔 후에는 싸울 일이 없다”며 남편이 자신의 활동을 위해 꿈을 접은 것 같아 미안한 마음도 있다고 밝혔다.

한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 한창은 2021년 약 400평 규모의 한방병원을 개원했으며, 이후 4년여 만에 병원을 양도했다.

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