2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 오전 서울 종로구 동성고등학교에서 수험생들이 시험장으로 향하고 있다. 뉴스1 제공

2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 19일 목요일 전국에 강한 한파가 찾아오겠다.

북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 아침 기온이 전날보다 최대 10도가량 떨어지겠으며, 충청권과 전라권, 제주도를 중심으로 비 또는 눈이 내리겠다.

기상청에 따르면 이날 전국 대부분 지역의 아침 최저기온은 영하 4도~영상 7도, 낮 최고기온은 3~10도로 예보됐다.

주요 지역별 아침 최저기온은 서울 영하 1도, 인천 0도, 춘천 영하 3도, 강릉 0도, 대전 영하 1도, 대구 1도, 전주 1도, 광주 3도, 부산 4도, 제주 9도 등이다.

서울의 수능 당일 아침 기온이 영하로 떨어지는 것은 12월에 시험이 치러졌던 2020년 이후 6년 만이다.

특히 중부지방과 전북 동부, 경상권 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권에 들겠으며, 강원 내륙과 산지는 영하 5도 안팎까지 떨어지는 곳도 있겠다. 일부 지역에서는 얼음이 어는 곳도 있겠다.

찬 바람까지 강하게 불면서 실제 체감온도는 기온보다 더욱 낮을 전망이다. 수험생들은 이른 아침 시험장으로 이동할 때 보온에 신경 써야 하며, 급격한 기온 변화에 따른 건강관리에도 유의해야 한다.

낮에도 추위는 이어지겠다. 주요 지역별 낮 최고기온은 서울 4도, 인천 5도, 춘천 5도, 강릉 7도, 대전 6도, 대구 7도, 전주 6도, 광주 7도, 부산 10도, 제주 11도로 예상된다.

전국이 대체로 맑겠으나 충청권과 전라권, 경남 서부 내륙, 제주도는 흐리겠다. 충남 서부와 전라 서부, 제주도에는 비 또는 눈이 내리겠으며, 새벽부터 낮 사이 경기 남부 서해안과 대전·세종·충남 북부 내륙, 충북 중·남부에도 눈이 오는 곳이 있겠다.

오후부터는 강수 구역이 충남권과 충북 중·남부, 전라권, 경남 서부 내륙 등으로 확대되겠으며, 내린 비와 눈은 20일 새벽까지 이어지는 곳이 있겠다.

19일부터 20일까지 예상 강수량은 대전·세종·충남과 전북 5~10㎜, 광주·전남과 울릉도·독도 5㎜ 안팎이다. 충북 중·남부와 서해5도는 5㎜ 미만, 경기 남부 서해안과 경남 서부 내륙은 1㎜ 안팎으로 예상된다. 제주도에는 5~10㎜의 비가 내리겠다.

같은 기간 예상 적설량은 전북 남부 내륙 3~8㎝, 대전·세종·충남과 충북 중·남부, 전북(남부 내륙 제외), 전남 북부 내륙 1~5㎝다. 광주와 전남(북부 내륙 제외), 경남 서부 내륙에는 1~3㎝, 경기 남부 서해안과 서해5도에는 1㎝ 안팎의 눈이 쌓이겠다. 제주도 산지에도 1~5㎝의 적설이 예상된다.

특히 19일 늦은 밤부터 20일 새벽 사이 전북 남부 내륙을 중심으로 시간당 1~3㎝의 강한 눈이 내릴 가능성이 있어 주의가 필요하다.

눈이나 비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러워질 수 있다. 중부지방과 경상권 내륙, 전북 내륙을 중심으로는 내린 눈이 쌓이거나 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳도 있겠다. 운전자는 감속 운행하고 보행자 역시 낙상 사고에 유의해야 한다.

해상에서도 강한 바람과 높은 물결이 예상된다. 동해 중부 먼바다와 동해 남부 북쪽 먼바다에는 물결이 5m 이상으로 매우 높게 일겠으며, 동해상에는 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다. 여객선 등 해상교통 이용객은 사전에 운항 정보를 확인하는 것이 좋겠다.

한편 이날 미세먼지 농도는 전국 모든 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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