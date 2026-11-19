코스피가 18일 하루 만에 5000선을 되찾았지만, 삼성전자를 30만원에 산 투자자는 아직 35% 손실이다. 본전에 닿으려면 주가가 35%가 아니라 54% 올라야 한다.

주식시장 변동성이 커지면서 고점에 매수한 투자자들의 손실 부담이 계속되고 있다. 사진은 주가 등락을 나타낸 주식 차트. 기사 특정내용과 무관. pexels

SK하이닉스를 200만원에 샀다면 손실률은 43%, 본전까지 필요한 상승률은 75%다.

◆35% 손실 봤는데…본전 찾으려면 54% 올라야

19일 한국거래소에 따르면 18일 삼성전자는 전 거래일보다 2.31% 오른 19만4700원에 장을 마쳤다. SK하이닉스는 4.19% 오른 114만4000원이었다. 엔비디아의 3분기 호실적에 반도체 대형주로 매수세가 몰렸다. 코

스피는 98.96포인트(1.99%) 오른 5067.44로 마감했다. 17일 4968.48로 약 9개월 만에 종가 기준 5000선을 내준 지 하루 만이다.

삼성전자를 30만원에 산 투자자는 18일 종가 기준으로 주당 10만5300원을 잃고 있다. 손실률은 35.1%다. 30만원으로 돌아가려면 주가가 54.1% 올라야 한다. SK하이닉스를 200만원에 샀다면 주당 85만6000원이 빠졌다. 손실률은 42.8%인데, 회복에 필요한 상승률은 74.8%다. 배당과 세금, 수수료를 뺀 단순 계산이다.

◆물타기하면 54%가 27%로…위험은 더 커진다

더 높은 가격에 산 투자자는 갈 길이 더 멀다. 삼성전자의 52주 최고가는 6월 장중에 찍은 37만4500원이다. 이 가격에 샀다면 지금 손실률은 48.0%이고, 본전까지는 92.3%가 올라야 한다.

손실을 줄이려고 추가 매수를 하면 숫자는 이렇게 바뀐다. 30만원에 10주를 산 투자자가 19만4700원에 10주를 더 사면 평균단가는 24만7350원이 된다. 본전까지 필요한 상승률은 54.1%에서 27.0%로 내려간다.

그 대가로 투입 원금은 300만원에서 494만7000원으로 늘어난다. 이후 주가가 10% 더 빠지면 손실액은 144만2400원이다. 추가 매수를 하지 않았을 때(124만7700원)보다 약 20만원 많다. 회복까지 필요한 상승률이 줄어드는 만큼 추가 하락에 걸린 돈도 커진다.

◆전문가가 ‘1월’을 꼽은 이유

이승조 다인인베스트먼트 대표는 삼성전자를 30만원 이상, SK하이닉스를 200만원에 산 투자자를 향해 “마음 내놓고 3년 동안 그 단가가 안 온다고 마음을 비우라”고 말했다. 삼성전자 주주에게는 “지금 손절하기엔 이미 늦었고, 물렸다면 1월까지 가져가야 한다”고 했다.

1월을 꼽은 이유는 삼성전자의 2026년 4분기 실적 발표다. 삼성전자는 보통 1월 초 잠정실적을, 1월 말 확정실적을 공개한다. 이 대표는 업황이 좋아졌다는 평가만으로는 주가 흐름이 바뀌기 어렵다고 봤다. 시장 예상치를 웃도는 실적에 미국·중국 등 해외 투자 확대 계획이 함께 나와야 한다는 것이다.

두 종목 가운데 어느 쪽을 더 좋게 보느냐는 질문에는 “당연히 삼성전자”라고 답했다. 주주환원과 지배구조, 해외 투자에서 변화가 나올 수 있다는 이유를 들었다.

1월에 원금을 회복한다는 보장은 없다. 1월은 원금을 회복하는 시점이라기보다 투자 판단을 하는 시점에 가깝다. 실적이나 전망이 기대에 못 미치면 주가는 다시 흔들릴 수 있다. 발표 전에 주가가 먼저 오르면 발표 뒤에 차익실현 매물이 나올 수도 있다.

◆주가는 올랐는데 외국인은 팔았다…레버리지 대신 ‘분할매매’

18일 반등은 기관이 이끌었다. 기관은 유가증권시장에서 5000억원 넘게 사들였다. 외국인은 3338억원을 순매도해 4거래일째 ‘팔자’를 이어갔다. 종목별로는 삼성전자 1620억원, SK하이닉스 346억원을 순매도했다. 코스피는 장 초반 5133.14까지 올랐지만, 외국인이 매도로 돌아서자 4943.17까지 밀렸다가 오후에 반등했다.

이 대표는 지금은 종목 분석보다 수급을 먼저 봐야 한다고 했다. 차익거래와 대차거래 잔고, 투자 주체별 매매 동향이 그 대상이다. 대차거래 잔고가 늘었다고 그 물량이 모두 공매도로 이어지지는 않는다. 대차거래는 다른 목적으로도 일어나기 때문에 실제 공매도 잔고와 따로 확인해야 한다.

그는 손실을 만회하려고 레버리지 상품에 손대는 투자자에게 “차라리 목표 수익률 짧게 잡고 현물의 삼성전자, SK하이닉스를 하시는 게 속 편할 것”이라고 말했다. 주가가 크게 출렁이는 장에서 레버리지 상품은 손실이 빠르게 불어난다.

삼성전자와 SK하이닉스를 고점에 매수한 투자자의 손실률과 원금 회복에 필요한 상승률을 비교한 이미지. 삼성전자는 35% 손실이면 본전을 찾기까지 약 54%, SK하이닉스는 43% 손실이면 약 75% 올라야 한다. 생성형 AI 이미지

이 대표가 제시한 대응법은 ‘분할매매’다. 반등할 때 보유 물량 일부를 팔고, 조정이 오면 다시 사는 방식이다. 이런 매매가 번거롭다면 그대로 들고 기다리는 것도 방법이라고 덧붙였다.

분할매매도 수익을 보장하지는 않는다. 판 뒤에 주가가 계속 오르면 더 비싼 값에 다시 사야 한다. 손실 구간에서 판 금액은 그 시점에 손실로 확정된다. 손익은 남은 주식만 보지 말고 전체 투자금을 기준으로 따져야 한다.

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